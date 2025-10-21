風神將轉向！　今明「大量降雨」

▲風神颱風在南海。（圖／CIMSS）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，最新中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，輕度颱風「風神」在南海向西北前進，將轉向西南；最新歐洲模式模擬顯示，周三8時風神已在海南島南方海面，距離台灣已遠，但「秋颱效應」仍在作用。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至周三受到「秋颱效應」（風神外圍環流與東北季風共伴效應）影響，北、東明顯降雨，需防累積大量降雨致災，其中以北部及東北部機率最高，其次為花蓮，中南部則受中央山脈屏障影響較小，有局部短暫降雨的機率；今日至周三北台雲多降雨，整天偏涼，最低溫約能降至20度左右。

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



吳德榮說，最新模式模擬顯示，周四至周日風神減弱遠離，台灣受東北季風影響，水氣仍多，迎風面有明顯降雨，周四、周五北部、東北部仍需注意局部豪雨發生的機率，北台持續偏涼。

吳德榮指出，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，輕颱風神在南海向西北前進，逐漸接近海南島東方海面，將轉向西南，路徑不確定範圍（紅框）分布在其兩側；最新歐洲模式模擬顯示，周三8時風神已在海南島南方海面，距離台灣已遠，但秋颱效應仍在作用。

▼吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，周三8時風神已在海南島南方海面，距離台灣已遠，但秋颱效應仍在作用。（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）

