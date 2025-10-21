　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

風神將轉向！　今明「大量降雨」

（圖／CIMSS）

▲風神颱風在南海。（圖／CIMSS）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，最新中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，輕度颱風「風神」在南海向西北前進，將轉向西南；最新歐洲模式模擬顯示，周三8時風神已在海南島南方海面，距離台灣已遠，但「秋颱效應」仍在作用。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至周三受到「秋颱效應」（風神外圍環流與東北季風共伴效應）影響，北、東明顯降雨，需防累積大量降雨致災，其中以北部及東北部機率最高，其次為花蓮，中南部則受中央山脈屏障影響較小，有局部短暫降雨的機率；今日至周三北台雲多降雨，整天偏涼，最低溫約能降至20度左右。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

吳德榮說，最新模式模擬顯示，周四至周日風神減弱遠離，台灣受東北季風影響，水氣仍多，迎風面有明顯降雨，周四、周五北部、東北部仍需注意局部豪雨發生的機率，北台持續偏涼。

吳德榮指出，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，輕颱風神在南海向西北前進，逐漸接近海南島東方海面，將轉向西南，路徑不確定範圍（紅框）分布在其兩側；最新歐洲模式模擬顯示，周三8時風神已在海南島南方海面，距離台灣已遠，但秋颱效應仍在作用。

▼吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，周三8時風神已在海南島南方海面，距離台灣已遠，但秋颱效應仍在作用。（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）

（圖／翻攝氣象應用推廣基金會）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／王大陸閃兵案「第3波搜索」！修杰楷、陳柏霖遭拘提畫面曝
一夜入秋！　今晨19.8℃「有感降溫」
夫妻結婚6年驚覺是「表兄妹」　一查戶籍傻眼了
日本男大生癌逝後發文「哇喔我死掉了」　吸逾3億人次朝聖
月底川習會登場　川普稱將討論「台灣議題」：中國不想動武
快訊／上班快改道！　國1連環撞塞爆
開賓士「撞飛老夫妻」釀1死！駕駛身分超大咖　過失致死送辦
風神將轉向！　今明「大量降雨」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

一夜入秋！　今晨19.8℃「有感降溫」

風神將轉向！　今明「大量降雨」

鄉下藥局買普拿疼比較貴？　藥師嘆「只賺10元」還被靠北

今晚風最強！　「雨最大」地區曝

快訊／台北升級「超大豪雨」　7縣市豪大雨特報

快訊／台北桃園入列　4縣市今雨量達停班課標準

北部人做好準備！3天「一片紫紅」飆超大豪雨　從此變天

雨彈狂炸北台灣　6縣市有異動「今日停班停課」一次看

營養師曝小吃店血糖殺手　點名「2類食物」更是雙重碳水炸彈

北市4區預防性撤離！南港舊莊達「紅色警戒」　茶農緊急下山避難

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

比特犬咬雪橇犬

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

一夜入秋！　今晨19.8℃「有感降溫」

風神將轉向！　今明「大量降雨」

鄉下藥局買普拿疼比較貴？　藥師嘆「只賺10元」還被靠北

今晚風最強！　「雨最大」地區曝

快訊／台北升級「超大豪雨」　7縣市豪大雨特報

快訊／台北桃園入列　4縣市今雨量達停班課標準

北部人做好準備！3天「一片紫紅」飆超大豪雨　從此變天

雨彈狂炸北台灣　6縣市有異動「今日停班停課」一次看

營養師曝小吃店血糖殺手　點名「2類食物」更是雙重碳水炸彈

北市4區預防性撤離！南港舊莊達「紅色警戒」　茶農緊急下山避難

「TOYOTA全新休旅」預計80萬有找全球首發！2.7升動力鎖定越野入門玩家

快訊／王大陸閃兵案「第3波搜索」！修杰楷、陳柏霖遭拘提畫面曝光

撿到大谷翔平「第三轟」的球迷想賣掉 美媒估價上看破億！

一夜入秋！　今晨19.8℃「有感降溫」

降低對中國稀土依賴　美國、澳洲簽署「關鍵礦產協議」

日本第一女首相年輕就超帥！　高市早苗曾被學校列「需注意人物」

主動式ETF黑馬！00981A強勢空降定期定額榜單　單季績效飆逾2成居冠

10月21日星座運勢／水瓶財運蒸蒸日上　牡羊事業動力全開

李伊庚遭爆色聊女粉！公司強硬回應　「之前就造謠勒索過」

佐佐木朗希出場樂成季後賽最洗腦神曲！羅哈斯選的：太適合他了

【空中驚魂】鋰電池機上自燃！行李架噴火乘客嚇傻

生活熱門新聞

快訊／台北桃園入列　4縣市今雨量達停班課標準

雨彈狂炸北台灣　今日停班停課一次看

四川航空轉降高雄　乘客被困機上2hrs爆氣怒罵

快訊／台北升級「超大豪雨」　7縣市豪大雨特報

迷你保溫杯「喝2口就沒了」 大票人曝用途：超好用

風神將轉向！　今明「大量降雨」

今晚風最強！　「雨最大」地區曝

北部人做好準備！3天紫紅飆超大豪雨

氣象署最新停班課分析　5縣市雨量達標

小吃店血糖殺手　2類食物更是雙重碳水炸彈

柯佳嬿準備公布得獎者！「1舉動」網讚爆

北市上班上課　網灌蔣萬安臉書：明天要…咕嚕咕嚕

快訊／明天5縣市達停班課標準　最新雨量預測出爐

雙北明上班課　汐止內湖居民收「土石流警戒」

更多熱門

相關新聞

今晚風最強！　「雨最大」地區曝

今晚風最強！　「雨最大」地區曝

氣象專家林得恩提醒，今日大台北、基隆北海岸、宜蘭仍有持續性強降雨的出現機會，評估有豪雨等級以上雨勢的機會非常大；預估在今天晚間至周三上半天，風速也將增至最強，請特別加強防範。

快訊／台北升級「超大豪雨」　7縣市豪大雨特報

快訊／台北升級「超大豪雨」　7縣市豪大雨特報

快訊／台北桃園入列　4縣市今雨量達停班課標準

快訊／台北桃園入列　4縣市今雨量達停班課標準

北部人做好準備！3天紫紅飆超大豪雨

北部人做好準備！3天紫紅飆超大豪雨

四川航空轉降高雄　乘客被困機上2hrs爆氣怒罵

四川航空轉降高雄　乘客被困機上2hrs爆氣怒罵

關鍵字：

氣象氣象雲吳德榮颱風

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台北桃園入列　4縣市今雨量達停班課標準

雨彈狂炸北台灣　今日停班停課一次看

不斷更新／新竹縣突宣布4校停班課　台中正常上班上課

煉獄酷刑　哈瑪斯嗆「在你面前性侵母」

四川航空轉降高雄　乘客被困機上2hrs爆氣怒罵

「吳宗憲第4個女兒」認工作變少　遭冷凍一年吐心聲

快訊／上班快改道！　國1連環撞塞爆

日本男大生癌逝後發文「哇喔我死掉了」　吸逾3億人次朝聖

大稻埕撞飛老夫妻釀1死！駕駛身分超大咖

快訊／台北升級「超大豪雨」　7縣市豪大雨特報

潘迎紫合體嗶啵釣出幻波公子！李承泰日本賣鹹酥雞27年

迷你保溫杯「喝2口就沒了」 大票人曝用途：超好用

風神將轉向！　今明「大量降雨」

今晚風最強！　「雨最大」地區曝

北部人做好準備！3天紫紅飆超大豪雨

更多

最夯影音

更多
東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝
北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

比特犬咬雪橇犬

比特犬咬雪橇犬

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面