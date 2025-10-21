今晚風最強！　「雨最大」地區曝

▲今日北部仍要嚴防強降雨。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家林得恩提醒，今日大台北、基隆北海岸、宜蘭仍有持續性強降雨的出現機會，評估有豪雨等級以上雨勢的機會非常大；預估在今天晚間至周三上半天，風速也將增至最強，請特別加強防範。

林得恩在「林老師氣象站」臉書提到，東北季風及低壓帶準備接手！周一受風神颱風外圍環流及東北季風共伴影響，統計至今24小時累積降雨量，台北士林576毫米、台北北投505毫米分居前二；台北南港、宜蘭南澳、新北汐止、新北平溪都在400毫米以上，雨量相當驚人。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



林得恩說，又因氣壓梯度增強，彰化以北及基隆、宜蘭等局部地區也都有出現陣風10級的觀測數據，新北及桃園陣風11級，台北文化大學還有發生12級的強勁陣風。

林得恩指出，今日因風神颱風逐漸遠離，共伴效應在今日白天就會慢慢式微，取而代之的是東北季風及低壓帶；預估在今晚至周三上半天，氣壓梯度將會達到最大，風速也將增至最強，請特別加強防範。

林得恩表示，至於今日降雨部分，大台北、基隆北海岸及宜蘭仍有持續性強降雨的出現機會，評估有豪雨等級以上雨勢的機會非常大，也請特別小心防範。