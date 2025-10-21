一夜入秋！　今晨19.8℃「有感降溫」

▲今晨溫度分布圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

一夜入秋！中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在苗栗縣銅鑼的19.8度，台北氣象站也降到22.1度。前氣象局長鄭明典表示，「降溫了，有感！」

鄭明典今早在臉書發文，貼出清晨台北市文山區低溫22度，「只看清晨低溫，降幅不特別大，但是和不久前的白天高溫比，那就涼爽非常多了！今天雨區和昨天差不多，雨勢不像昨天那麼強，持續地下，累積雨量還是顯著，室外活動要小心點！」

對此，許多網友留言，「不用開冷氣了」、「早上一起床真的有點涼，淡水新市鎮仍風強雨強」、「舒服」、「天涼好個秋」。

▼最新真實色影像衛星雲圖。（圖／氣象署）



氣象署說，今天仍受東北季風及颱風外圍環流共伴效應影響，新竹以北及宜蘭整天都有陣雨，雨勢明顯有局部大雨或豪雨發生的機率，尤其大台北、基隆北海岸及宜蘭易有持續性強降雨出現，有豪雨等級以上雨勢的可能；苗栗、花蓮降雨機率也較高，有局部大雨發生的機率，至於其他地區為多雲偶陣雨的天氣。

氣象署指出，今日北部及東北部整天濕涼，氣溫介於22至25度間；其他地區早晚也偏涼，低溫23至25度，中部及花蓮高溫較周一略降，約26至28度，南部及台東高溫約30、31度。