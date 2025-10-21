　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一夜入秋！　今晨19.8℃「有感降溫」

（圖／氣象署）

▲今晨溫度分布圖。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

一夜入秋！中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在苗栗縣銅鑼的19.8度，台北氣象站也降到22.1度。前氣象局長鄭明典表示，「降溫了，有感！」

鄭明典今早在臉書發文，貼出清晨台北市文山區低溫22度，「只看清晨低溫，降幅不特別大，但是和不久前的白天高溫比，那就涼爽非常多了！今天雨區和昨天差不多，雨勢不像昨天那麼強，持續地下，累積雨量還是顯著，室外活動要小心點！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，許多網友留言，「不用開冷氣了」、「早上一起床真的有點涼，淡水新市鎮仍風強雨強」、「舒服」、「天涼好個秋」。

▼最新真實色影像衛星雲圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署說，今天仍受東北季風及颱風外圍環流共伴效應影響，新竹以北及宜蘭整天都有陣雨，雨勢明顯有局部大雨或豪雨發生的機率，尤其大台北、基隆北海岸及宜蘭易有持續性強降雨出現，有豪雨等級以上雨勢的可能；苗栗、花蓮降雨機率也較高，有局部大雨發生的機率，至於其他地區為多雲偶陣雨的天氣。

氣象署指出，今日北部及東北部整天濕涼，氣溫介於22至25度間；其他地區早晚也偏涼，低溫23至25度，中部及花蓮高溫較周一略降，約26至28度，南部及台東高溫約30、31度。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／棒棒堂小杰「雙手上銬」　抵分局畫面曝光
快訊／張書偉見警上門吐「早知有這天」：原本要自首但會怕
政治獻金報告　民進黨結餘最多、白營短絀4625萬「人事費是藍
快訊／閃兵案第3波　預計傳喚10人
快訊／張書偉遭上銬拘提　畫面曝光
千人搶看柯震東睡播！網急喊：陳柏霖被抓了，快起床
快訊／閃兵案第3波「第4人拘到了」！　棒棒堂小杰遭拘提到案
第三波閃兵案！修杰楷等被帶回　顧立雄：加速研討加嚴兵役體檢
快訊／國1嚴重車禍　駕駛下車遭「多車輾斃」
快訊／台積電刷1500元天價！　台股飆漲創新高
修杰楷剃頭入伍照片曝！替代役5個月「代言市府內政部5活動」表

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北部乖乖上工！一票雙北人「撐傘上班」崩潰：襪子都濕了，氣

民眾快儲水！屏東東港、林邊10／22停水18hrs

0403地震後「海平面突降0.78公尺」　氣象局揭密：地殼抬升導致

韓女怨台男「汗味太重」臭到無法逛街　兩派戰翻了

華航永續示範航班今飛往曼谷　首添加40%SAF創歷屆最高

一夜入秋！　今晨19.8℃「有感降溫」

風神將轉向！　今明「大量降雨」

鄉下藥局買普拿疼比較貴？　藥師嘆「只賺10元」還被靠北

今晚風最強！　「雨最大」地區曝

快訊／台北升級「超大豪雨」　7縣市豪大雨特報

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

比特犬咬雪橇犬

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

北部乖乖上工！一票雙北人「撐傘上班」崩潰：襪子都濕了，氣

民眾快儲水！屏東東港、林邊10／22停水18hrs

0403地震後「海平面突降0.78公尺」　氣象局揭密：地殼抬升導致

韓女怨台男「汗味太重」臭到無法逛街　兩派戰翻了

華航永續示範航班今飛往曼谷　首添加40%SAF創歷屆最高

一夜入秋！　今晨19.8℃「有感降溫」

風神將轉向！　今明「大量降雨」

鄉下藥局買普拿疼比較貴？　藥師嘆「只賺10元」還被靠北

今晚風最強！　「雨最大」地區曝

快訊／台北升級「超大豪雨」　7縣市豪大雨特報

鄭麗文表態願會習近平　卓榮泰：期待拿出贏過5位對手的力道

「我的天啊太瘋狂！」八村壘看大谷3轟10K嗨翻　湖人全隊淪陷

台南公告第13批「恐怖駕駛」11人上榜　3人肇事還落跑

羅利炸季後賽第5轟！今年65發超越賈吉　奇數場場開轟

台積電生態系赴美挨批　卓榮泰：台灣就是山沒人移得走

快訊／閃兵案遭拘提！棒棒堂小杰「雙手上銬」　抵分局畫面曝光

快訊／張書偉遭拘提！見警上門吐「早知有這天」：原本要自首但會怕

北部乖乖上工！一票雙北人「撐傘上班」崩潰：襪子都濕了，氣

大動盪！《刺客教條》負責人爆離職　曝「非自願」20年心血沒了

台灣民意民調／賴清德滿意度回升2.2百分點　整體聲望仍低檔徘徊

【過世阿公回來了？】萌娃盯著監視器突喊「阿公在那裡」　媽媽瞬間懂了

生活熱門新聞

快訊／台北桃園入列　4縣市今雨量達停班課標準

雨彈狂炸北台灣　今日停班停課一次看

四川航空轉降高雄　乘客被困機上2hrs爆氣怒罵

風神將轉向！　今明「大量降雨」

快訊／台北升級「超大豪雨」　7縣市豪大雨特報

迷你保溫杯「喝2口就沒了」 大票人曝用途：超好用

今晚風最強！　「雨最大」地區曝

北部人做好準備！3天紫紅飆超大豪雨

小吃店血糖殺手　2類食物更是雙重碳水炸彈

柯佳嬿準備公布得獎者！「1舉動」網讚爆

氣象署最新停班課分析　5縣市雨量達標

北市上班上課　網灌蔣萬安臉書：明天要…咕嚕咕嚕

風神要轉向了　連3天「大量降雨」

快訊／明天5縣市達停班課標準　最新雨量預測出爐

更多熱門

相關新聞

風神將轉向！　今明「大量降雨」

風神將轉向！　今明「大量降雨」

氣象專家吳德榮表示，最新中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，輕度颱風「風神」在南海向西北前進，將轉向西南；最新歐洲模式模擬顯示，周三8時風神已在海南島南方海面，距離台灣已遠，但「秋颱效應」仍在作用。

今晚風最強！　「雨最大」地區曝

今晚風最強！　「雨最大」地區曝

快訊／台北升級「超大豪雨」　7縣市豪大雨特報

快訊／台北升級「超大豪雨」　7縣市豪大雨特報

快訊／台北桃園入列　4縣市今雨量達停班課標準

快訊／台北桃園入列　4縣市今雨量達停班課標準

北部人做好準備！3天紫紅飆超大豪雨

北部人做好準備！3天紫紅飆超大豪雨

關鍵字：

氣象氣象雲鄭明典

讀者迴響

熱門新聞

修杰楷涉閃兵遭拘提！　當替代役5個月

快訊／台北桃園入列　4縣市今雨量達停班課標準

雨彈狂炸北台灣　今日停班停課一次看

快訊／閃兵案第3波搜索！　修杰楷、陳柏霖遭拘提畫面曝光

「吳宗憲第4個女兒」認工作變少　遭冷凍一年吐心聲

煉獄酷刑　哈瑪斯嗆「在你面前性侵母」

四川航空轉降高雄　乘客被困機上2hrs爆氣怒罵

日本男大生癌逝後發文「哇喔我死掉了」　吸逾3億人次朝聖

不斷更新／新竹縣突宣布4校停班課　台中正常上班上課

快訊／涉閃兵遭拘提！陳柏霖一早見警反應曝

快訊／上班快改道！　國1連環撞塞爆

快訊／藝人閃兵案第三波搜索！Energy書偉遭拘提

大稻埕撞飛老夫妻釀1死！駕駛身分超大咖

風神將轉向！　今明「大量降雨」

陳柏霖第二次閃兵爭議！14年前曾自曝免役原因

更多

最夯影音

更多
東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝
北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

比特犬咬雪橇犬

比特犬咬雪橇犬

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面