地方 地方焦點

台南市PBL探究教學論壇登場　市長黃偉哲推動學生問題解決力

▲永仁高中舉辦2025 PBL探究教學論壇暨頒獎典禮，校長、主任與教師共聚交流。（記者林東良翻攝，下同）

▲永仁高中舉辦2025 PBL探究教學論壇暨頒獎典禮，校長、主任與教師共聚交流。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府教育局20日於永仁高中舉辦「2025 PBL探究教學論壇暨頒獎典禮」，展示全市在課程治理、教師專業社群與學生主導學習三大面向的整體成果。

論壇由《親子天下》資深主筆吳和懋主持，邀請成功大學創新數位內容研究中心主任楊雅婷與花蓮三民國中校長林國源對談，從研究、實務與政策層面探討PBL（專題式或問題導向學習）如何紮根學生問題解決力，並成為課程治理的重要引擎。

▲永仁高中舉辦2025 PBL探究教學論壇暨頒獎典禮，校長、主任與教師共聚交流。

約150位校長、主任與教師齊聚一堂，交流經驗，深化PBL課程實踐，展現「共學、共創、共榮」的城市教育力。

市長黃偉哲指出，PBL是一種以學生為主體、以真實問題為核心驅動的學習方式。透過探究、合作與實踐，學生不僅獲取知識，更能培養解決問題與創造價值的能力。台南市多年推動PBL課程，結合「在地文化 × 跨域課程 × 永續行動」，讓學校成為「城市學習的節點」。黃市長表示，未來市府將持續透過課程治理推動教育升級，打造「學會學習、行動實踐」的示範城市。

▲永仁高中舉辦2025 PBL探究教學論壇暨頒獎典禮，校長、主任與教師共聚交流。

教育局長鄭新輝補充，PBL核心策略在於從小培養學生問題意識、合作探究與問題解決能力。透過教師的漸進引導，學生除了學科知識外，也能發揮創意想像力與探究能力。台南自國小高年級起將PBL納入校訂課程，透過「6P實踐歷程」：發現問題（Problem）、探究過程（Probe）、發展方案（Project）、製作簡報（PowerPoint）、口頭發表（Presentation）、反思修正（Ponder），循序培養學生問題解決力。

▲永仁高中舉辦2025 PBL探究教學論壇暨頒獎典禮，校長、主任與教師共聚交流。

論壇中，六校發表優良設計方案，呈現跨域、探究與行動力培養的多元實踐：永信國小「零塑節電‧綠動永續」：學生以行動減塑節能，落實SDGs與生態校園精神。長興國小「磚窯風華」：結合AI工具探究在地磚窯文化，展現科技融入與社區共學。保東國小「旺萊探究課程」：連結鳳梨產業，從農業、行銷到社區服務，培養行動實踐力。五王國小「校園探險趣」：引導學生從博物學角度探索校園樹木，建立觀察、記錄與解決問題的能力。大成國中「飲德食和」：智慧水壺設計結合STEAM教育，從生活健康議題啟發創新思維。金城國中「文化綵衣」：透過多國服飾文化探究，深化學生國際理解與多元文化尊重。

▲永仁高中舉辦2025 PBL探究教學論壇暨頒獎典禮，校長、主任與教師共聚交流。

教育局表示，這些課程皆從學生在地生活情境出發，透過問題導向與實踐歷程，落實「以學生為中心、以學習為焦點」的理念，彰顯台南市在PBL課程上的創新治理與教育實踐成效。

