民代棒球教練偷吃小球員媽「運動館過夜」　判賠綠帽夫30萬

▲雲林縣某鎮民代表擔任某國小棒球教練時，偷吃學生的媽媽，兩人經常在運動館幽會過夜。（圖／記者鄭逢時翻攝）

記者郭玗潔／台南報導

雲林縣某鎮民代表阿偉(化名)先前在台南一間國小擔任棒球教練，卻爆出偷吃球員的媽媽，因而不被學校續聘，也導致該小球員受學校輔導，然而阿偉仍持續和人妻交往，兩人一同在阿偉經營的運動館過夜，大方在球館外親吻，人妻的丈夫蒐證後將阿偉告上法院。台南地院審理，判定阿偉侵害被偶權，要賠30萬元。可上訴。

人夫指出，他和妻子小美(化名)結婚15年，一起育有2名子女，阿偉身為他兒子的小學棒球校隊教練，卻和小美發展婚外情。他先在2024年5月間返家時，撞見小美在家門口和阿偉道別，才知道小美沒告知他就邀請阿偉來家裡吃飯。同年8月，他帶2個小孩到外縣市參加球賽，想從遠端監視器察看家中情況，卻發現家裡2座監視器的電源都被拔掉，開始起疑。

人夫表示，連兒子都發覺媽媽和教練互動頻繁，曾向他說媽媽常和教練互傳訊息、照片。甚至他常常在下班後，發現小美已經把小孩接回家，卻再度前往棒球練習場，他跟上去查看，發現僅小美和阿偉獨處，他於是在同年8月20日質問阿偉，見阿偉百般迴避，便轉而向校方反映此事。

人夫說，校方將此事列為校安事件，也對他兒子進行輔導，並不續聘阿偉當教練，沒想到阿偉仍和小美繼續交往，兩人在今年1月4日深夜吃消夜，在阿偉經營的運動館外親吻、擁抱，於深夜、清晨一同進出運動館，猶如熱戀男女，他的家庭被破壞，提告對阿偉求償50萬元。

庭審時，阿偉辯稱，人夫頂多能證明他和小美是異性好友，且運動館是他和小美共同出資經營，小美進出運動館合情合理，反而是人夫在運動館對面屋簷架2台監視器蒐證，已違反個資法，人夫非法取得的資料不能作為證據。

不過法官勘驗畫面，發現小美多次在晚間、半夜進入運動館，早上與阿偉一同離開，兩人也有親吻行為，已逾越社交分際，阿偉也沒提出小美出資經營運動館的證據，判定兩人已侵害配偶權，判阿偉要賠30萬元。可上訴。