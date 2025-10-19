不讓夢想因家境止步　尚餘基金會溫暖台南陪122位孩子向前走

▲尚余慈善事業基金會於台南勞工育樂中心頒發獎助學金，122名學生獲得肯定。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

財團法人尚餘慈善事業基金會19日在台南市勞工育樂中心舉辦2025年度獎助學金頒獎典禮，今年共有122名學生獲頒獎助學金，總金額達107萬元，由教育局副局長楊智雄代表市府出席，為學子加油打氣，並指出這筆獎助不只是金錢，更是一份力量，希望孩子們心懷感恩，將來也能回饋社會，延續善的循環。

市長黃偉哲透過致意指出，社會的關懷是學子成長路上的無形後盾，而獎助學金不僅肯定努力，也鼓勵勇於逐夢。他期勉學生無論未來路途多艱辛，都要堅守理想、勇敢前行，更感謝基金會長年投入公益，替台南的希望之光添柴加火。

教育局長鄭新輝表示，各項慈善獎學金讓學子無後顧之憂地認真向學。尚余基金會自98年起推動獎助制度至今，受惠學生已超過2,400人，累計發放金額逾1,500萬元，為無數孩子搭起通往夢想的橋樑。此外基金會並不僅止於獎助學金，平時也定期發送白米與物資，並認養家庭扶助中心兒童，展現企業守護社會的責任與溫度。

尚余慈善事業基金會自96年成立以來，秉持「取之於社會、用之於社會」精神，每年針對家境清寒、努力向學的優秀學生提供助學支援。基金會表示，這份助力不求回報，只希望孩子們未來能把善意延續出去，讓希望在更多角落生根發芽。