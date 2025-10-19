　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

打造台南智慧科技照顧服務　「金華智慧生活APP 5GO讚」啟用

▲社會局與金華社區共同啟動「智慧生活APP 5GO讚」，象徵台南智慧照顧服務正式上線。（記者林東良翻攝，下同）

▲社會局與金華社區共同啟動「智慧生活APP 5GO讚」，象徵台南智慧照顧服務正式上線。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市響應高齡化與科技潮流，攜手南區金華社區參與衛生福利部社家署「2025年度智慧共生社區推動徵選計畫」並成功獲選，19日上午於金華里活動中心舉行「金華智慧生活APP 5GO讚」啟用典禮。

▲社會局與金華社區共同啟動「智慧生活APP 5GO讚」，象徵台南智慧照顧服務正式上線。（記者林東良翻攝，下同）

社會局機要秘書呂維胤、金華社區理事長黃進成、金華里長柯崑城、南區區長蕭琇華、國家發展研究院賴哲瑩博士與南台科大USR青銀共創計畫主持人陳美珠、成大護理系博士王琪珍共同啟動。立委陳亭妃、市議員林依婷、林美燕、蔡淑惠、周麗津及多位民代服務處代表也到場觀禮，見證台南正式邁向「科技照顧新時代」。

市長黃偉哲指出，台南已進入超高齡社會，老人照顧是施政首要課題，加上少子化及智慧型手機普及，導入科技照顧服務成為必然趨勢。此次社會局與金華社區合作開發的「金華智慧生活APP」，整合社區共生資源，提供即時互助、照顧及生活服務，未來可作為台南落實在地安老的典範，也推動城市朝高齡友善、宜居永續邁進。

▲社會局與金華社區共同啟動「智慧生活APP 5GO讚」，象徵台南智慧照顧服務正式上線。（記者林東良翻攝，下同）

金華社區理事長黃進成與柯崑城里長表示，社區多年推動高齡友善與照顧關懷據點建設，這次結合社會局與南台科大USR計畫，以社區需求為核心打造「金華智慧生活APP 5GO讚」。平台包括五大服務：GO享（社區即時互助、防詐公告等資訊）、GO食（共餐揪團、分享食譜交流）、GO學（共同學習成長課程）、GO創（社區產業、微型經濟與商家共創）、GO照（智慧雲端照護、居家安全追蹤）。

居民透過APP即可掌握最新資訊、線上揪團用餐或學習，不用出門就能參與社區互助，「真的超級方便」。未來GO照服務上線後，家中長者如遇緊急狀況也能即時求助，不必再打電話或親赴據點，讓社區照顧更即時與貼心。

▲社會局與金華社區共同啟動「智慧生活APP 5GO讚」，象徵台南智慧照顧服務正式上線。（記者林東良翻攝，下同）

社會局長郭乃文強調，台南長照服務以「在社區照顧、由社區照顧、與社區一起照顧」為核心理念，透過APP建立智慧共生機制，不僅提升居民凝聚力，也能帶動社區產業、微型經濟，形成善迴圈。目前全市社區關懷據點已達410處，未來將以金華社區為領航，推動智慧永續共生社區，讓科技真正走入居民生活。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
468 1 3860 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
直擊／Lisa火辣戰袍登場！「完美比例太猛」5萬人看傻
直擊／BLACKPINK開演！Jennie「超殺馬尾」現身
快訊／兄弟得分了！許基宏長打追回一分
鄭家純曬和老公合照不藏了！　無奈認撞臉蔣萬安
不斷更新／兄弟連15局無得分史上最慘　桃猿6局1比0領先
「零粉感 = 零分感？」兄弟贊助商今急換廣告詞

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

法鼓山開山20周年感恩大會　倡導「淨心淨零」共創永續地球

「遊桃園 Taoyuan Travel」頻道　再添拉拉山星空等夜景亮點

2025桃園「議長盃」路跑登場　邱奕勝：萬人參賽見証青埔進步

政治經濟天災夾擊　海外學人光輝10月返台相親創新低

中原大學70週年校慶　頒發9位「傑出校友獎」號召萬人回娘家

打造台南智慧科技照顧服務　「金華智慧生活APP 5GO讚」啟用

高鐵嘉義站送大車票　40弱勢孩童探訪高鐵探索館

妃妃姐姐親水萌樂園　永康萬聖節嗨翻登場

一甲子情深如初見　屏東市表揚17對模範夫妻

未辦入山登記擅闖山區　里港警即刻攔查告誡

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

細肩帶短褲女未戴安全帽還逆騎　警攔查「秒變喪屍」下場慘了

嚴藝文奪導演獎！鍾欣凌.謝盈萱爆哭　她感謝已逝父親：我有聽你的話

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

小S謝蔡康永陪伴「願意再合體主持」！　暫不回歸《不熙娣》原因藏對大S的思念

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

金鐘開場超感人！謝盈萱講到哭　楊謹華淚謝嚴藝文：沒有放棄我

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

小S項鍊「姊姊的一部分在裡面」　得金鐘感謝大S保佑：妳真的很罩

法鼓山開山20周年感恩大會　倡導「淨心淨零」共創永續地球

「遊桃園 Taoyuan Travel」頻道　再添拉拉山星空等夜景亮點

2025桃園「議長盃」路跑登場　邱奕勝：萬人參賽見証青埔進步

政治經濟天災夾擊　海外學人光輝10月返台相親創新低

中原大學70週年校慶　頒發9位「傑出校友獎」號召萬人回娘家

打造台南智慧科技照顧服務　「金華智慧生活APP 5GO讚」啟用

高鐵嘉義站送大車票　40弱勢孩童探訪高鐵探索館

妃妃姐姐親水萌樂園　永康萬聖節嗨翻登場

一甲子情深如初見　屏東市表揚17對模範夫妻

未辦入山登記擅闖山區　里港警即刻攔查告誡

法鼓山開山20周年感恩大會　倡導「淨心淨零」共創永續地球

台北「南京龍江」1200坪都更！　步行5分抵捷運站

直擊／BLACKPINK辣翻！Lisa火辣戰袍換了「完美比例太猛」5萬人看傻

台灣大賽連兩戰4萬人滿場　史上首次寫紀錄

直擊／BLACKPINK開演！Jennie被熱怕「超殺馬尾」現身　奶音喊麥萬人嗨爆

不斷更新／兄弟得分了！許基宏長打、威能帝暴投送禮　7局下1比2

鄭家純曬和老公合照不藏了！　無奈認撞臉蔣萬安：被愛情蒙蔽雙眼

裴琳改賣雞蛋糕突喊「不想公開行程」　擺攤被找碴：藝人也是人

女短租4個月！房東天天緊盯客廳監視器　吃飯洗衣都要管

快訊／嘉義大埔青雲瀑布再傳溺水！1人失蹤被尋獲無生命跡象

小S一下台就崩潰爆哭 收到媽媽.具俊曄祝賀訊息

地方熱門新聞

彰化6000噸葡萄藤　「碳」出2.4億產值

台中男遇假投資詐騙　遇貴人救回630萬　

114全運會在雲林盛大開幕

平安久久敬老情！南消左鎮宣導防火觀念重陽節暖心護長者

花蓮縣宣布：明3地區持續停班停課

快訊／靳珩隧道凌晨驚見「水進來了」

台南永康萬聖節封街登場！超人力霸王、重機車隊嗨翻康橋商圈

桃園護國宮 夜巡祈福-神的步行者

桃園「大龍門鱻漫遊嘉年華」　熱情登場

燕子口堰塞湖「水已溢流」　業者：下雨更麻煩

百歲人瑞贈書法　侯友宜表敬意祝健康快樂

第18屆華聲盃全國圍棋錦標賽台南公園國小以棋會友

台中老字號翻轉太陽餅！一口剛好、甜進人心

「2025新北好市節」登場　侯友宜：打造市場文化新風潮

更多熱門

相關新聞

台南做工行善團出動！助後壁、關廟、安南弱勢家庭修繕家園

台南做工行善團出動！助後壁、關廟、安南弱勢家庭修繕家園

為落實台南市長黃偉哲「希望家園」施政理念，台南市勞工局持續推動「做工行善團」弱勢勞工家庭修繕行動，結合工會與民間力量，以專業與愛心修復受損房屋，本週志工分別前往後壁區、關廟區及安南區投入修繕，用汗水與技術為弱勢家庭補上最堅固的屋頂。

不讓夢想因家境止步尚餘基金會溫暖台南陪122位孩子向前走

不讓夢想因家境止步尚餘基金會溫暖台南陪122位孩子向前走

棒球教練偷吃小球員媽　判賠綠帽夫30萬

棒球教練偷吃小球員媽　判賠綠帽夫30萬

第18屆華聲盃全國圍棋錦標賽台南公園國小以棋會友

第18屆華聲盃全國圍棋錦標賽台南公園國小以棋會友

台南愛心慈善會成立43週年發放22萬元助學金傳遞愛心火種

台南愛心慈善會成立43週年發放22萬元助學金傳遞愛心火種

關鍵字：

台南智慧科技APP

讀者迴響

熱門新聞

YTR金針菇出事了！全家飛香港「1舉動」惹怒當地人

郝龍斌15%慘敗　媒體人揭最後一根稻草

柯佳嬿準備公布得獎者！「1舉動」網讚爆

金鐘獎／楊謹華「跟她只差一票」勝出　鳳小岳激戰黃冠智

即／新北女13樓墜2樓露台死亡！住戶驚嚇報警

鄭麗文當選　游盈隆：百年老黨八級強震

獨／女行人疑闖紅燈遭撞死！運將下跪道歉

載柯佳嬿參加金鐘「司機其實是坤達」

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

台中網紅婉晴媽媽驚傳過世

絕美藏危機！立霧溪堰塞湖「夢幻藍」原因曝

鄭麗文當選「習近平賀電」來了！　堅持九二共識、推進國家統一

金鐘獎／曾莞婷認了超辣戰袍「裡面上下都沒穿」

阿Ken連2天金鐘槓龜　周杰倫出手了！

民進黨給鄭麗文2期盼1提醒　國民黨超嗆回3字

更多

最夯影音

更多
康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu
超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

細肩帶短褲女未戴安全帽還逆騎　警攔查「秒變喪屍」下場慘了

細肩帶短褲女未戴安全帽還逆騎　警攔查「秒變喪屍」下場慘了

嚴藝文奪導演獎！鍾欣凌.謝盈萱爆哭　她感謝已逝父親：我有聽你的話

嚴藝文奪導演獎！鍾欣凌.謝盈萱爆哭　她感謝已逝父親：我有聽你的話

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面