打造台南智慧科技照顧服務　「金華智慧生活APP 5GO讚」啟用

▲社會局與金華社區共同啟動「智慧生活APP 5GO讚」，象徵台南智慧照顧服務正式上線。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市響應高齡化與科技潮流，攜手南區金華社區參與衛生福利部社家署「2025年度智慧共生社區推動徵選計畫」並成功獲選，19日上午於金華里活動中心舉行「金華智慧生活APP 5GO讚」啟用典禮。

社會局機要秘書呂維胤、金華社區理事長黃進成、金華里長柯崑城、南區區長蕭琇華、國家發展研究院賴哲瑩博士與南台科大USR青銀共創計畫主持人陳美珠、成大護理系博士王琪珍共同啟動。立委陳亭妃、市議員林依婷、林美燕、蔡淑惠、周麗津及多位民代服務處代表也到場觀禮，見證台南正式邁向「科技照顧新時代」。

市長黃偉哲指出，台南已進入超高齡社會，老人照顧是施政首要課題，加上少子化及智慧型手機普及，導入科技照顧服務成為必然趨勢。此次社會局與金華社區合作開發的「金華智慧生活APP」，整合社區共生資源，提供即時互助、照顧及生活服務，未來可作為台南落實在地安老的典範，也推動城市朝高齡友善、宜居永續邁進。

金華社區理事長黃進成與柯崑城里長表示，社區多年推動高齡友善與照顧關懷據點建設，這次結合社會局與南台科大USR計畫，以社區需求為核心打造「金華智慧生活APP 5GO讚」。平台包括五大服務：GO享（社區即時互助、防詐公告等資訊）、GO食（共餐揪團、分享食譜交流）、GO學（共同學習成長課程）、GO創（社區產業、微型經濟與商家共創）、GO照（智慧雲端照護、居家安全追蹤）。

居民透過APP即可掌握最新資訊、線上揪團用餐或學習，不用出門就能參與社區互助，「真的超級方便」。未來GO照服務上線後，家中長者如遇緊急狀況也能即時求助，不必再打電話或親赴據點，讓社區照顧更即時與貼心。

社會局長郭乃文強調，台南長照服務以「在社區照顧、由社區照顧、與社區一起照顧」為核心理念，透過APP建立智慧共生機制，不僅提升居民凝聚力，也能帶動社區產業、微型經濟，形成善迴圈。目前全市社區關懷據點已達410處，未來將以金華社區為領航，推動智慧永續共生社區，讓科技真正走入居民生活。