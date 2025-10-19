台南做工行善團出動！　助後壁、關廟、安南弱勢家庭修繕家園

▲台南做工行善團志工進入後壁區風災破損老宅，協力修繕屋頂與結構。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為落實台南市長黃偉哲「希望家園」施政理念，台南市勞工局持續推動「做工行善團」弱勢勞工家庭修繕行動，結合工會與民間力量，以專業與愛心修復受損房屋，本週志工分別前往後壁區、關廟區及安南區投入修繕，用汗水與技術為弱勢家庭補上最堅固的屋頂。

台南關廟區65歲吳姓男子為低收入戶，住家因颱風造成屋頂破損嚴重漏水，甚至影響電線導致斷電，生活陷入困境。勞工局接獲通報後立即啟動協助機制。新舜公司先完成屋頂修補與縫隙封堵，18日由電氣業職業工會配置電線，19日再由泥水業職業工會進場施作地坪與室內修補，希望讓他盡快回到乾燥、安全的家。

後壁區80多歲黃姓老婦獨居生活，以回收維生，老宅遭風災重創。做工行善團自10月起接力修繕：5日電氣工會斷電與拆除舊線；8日泥水工會拆除屋頂；15日至17日電子加工工會施作鋼板屋頂，鋁製品工會同步換裝門窗；18日電氣工會完成新線路配置。全案由志工團隊整合工序，並由連景企業支援施工架，成為做工行善團第311戶修繕案例、同時也是黃偉哲任內第230戶。

安南區潘姓女子為單親原住民家庭，需長期洗腎，其子膝蓋軟骨斷裂開刀，靠臨時水電工作勉力維持家計，房屋亦因颱風受損。行善團會勘後立即啟動協助，泥水工會於17、18日先拆除與清運受損建材，接下來各工會將陸續投入修繕。

勞工局長王鑫基感謝志工無懼辛苦、用技術與愛心修補家園，並特別致謝福爾摩沙美業菁英獅子會創會長鄭玉娟，連兩日送上餐點、白米與關廟麵慰勞志工。他表示，做工行善團不僅修的是房子，更是弱勢家庭的尊嚴與希望，也期盼更多市民加入志願服務。

此次修繕行動中，也有多組家庭志工攜手參與，包括電氣工會陳文加、蔡桂芳夫妻，以及勞工志願服務協會陳來發、苑秀芳與曹志清、陳雪惠賢伉儷，以行動展現「做工行善、幸福台南」的精神，讓城市多了一份溫暖的人情光。