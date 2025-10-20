慈善阿嬤陳樹菊再訪西螺福興宮　祈福謝恩感念媽祖慈悲

▲「賣菜阿嬤」陳樹菊再度回到父親的故鄉雲林西螺福興宮，虔敬參拜太平媽，現場氣氛溫馨莊嚴。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

以一生行善聞名國際的「賣菜阿嬤」陳樹菊，18日受邀擔任114年全國運動會開幕典禮聖火手，用她一輩子默默行善的雙手，在故鄉雲林親手點燃品德教育的火苗。昨（19）日再度來到雲林西螺福興宮，虔誠參拜太平媽祖，感念神恩庇佑。這也是她繼2023年相隔68年重返故鄉後，再度踏上父親故鄉西螺的信仰之旅。

陳樹菊阿嬤1950年出生，父親是雲林西螺人、母親則來自斗南。她在七歲時隨家人自西部遷居台東，小學畢業後即肩負家計，十三歲便在台東經營一個小菜攤，每週工作六天、每天長達十八小時。憑著誠懇、正直與不懈的勤奮，她將小小的賣菜生意做到極致，卻從未將辛苦所得用在自己身上，而是持續捐助弱勢，資助貧童就學、捐建學校圖書館與醫院。

她無私的善舉感動國際。2010年，《富比士》將她選入「亞洲慈善英雄人物榜」，《時代》雜誌也將她評為「年度百大影響力人物」；同年更獲《讀者文摘》「亞洲英雄獎」與教育部一等教育文化獎章。2012年，她因展現純粹利他主義，榮膺素有「亞洲諾貝爾獎」之稱的麥格塞塞獎。雖然聲名遠播，陳樹菊始終低調謙卑。她常說，接受獎項與訪問只是希望帶出更多正能量，鼓勵大家加入捐助行列。

談及與媽祖的緣分，阿嬤曾分享，2022年二月參加一場友人告別式時，心中忽然浮現媽祖意象，當下雖不解，而就在2023年11月收到一幅蘇慧棉老師贈與「慈悲太平媽」的畫作時，心頭一震、看著畫作時驚呼「就是我看到的媽祖啊！」讓她深覺冥冥之中自有感召。

她表示，此次在西螺福興宮恭敬焚香、拜見太平媽祖後，心境平和下來，笑著說：「媽祖真是慈悲。」樹菊阿嬤的人生故事，正如她所說，並非為了彰顯自己，而是要讓社會看見「善」的力量。她的再度返鄉參拜，不僅是家鄉人心中的驕傲，更讓福興宮的信眾感受到一份樸實卻深厚的慈悲能量。

福興宮董事長楊文鐘說，前年陳樹菊阿嬤睽違一甲子，再次回鄉參拜太平媽，媽祖有特別看顧，讓她身體健康，今年再次回來希望可以帶回滿滿的祝福與愛，持續為社會帶來「善」的影響力。福興宮董監事熱情接待，贈送樹菊阿嬤 藝術家蘇慧棉畫作授權之 「濁水溪守護神加持限定版乖乖」 及「神助攻戰隊公仔組」，真摯祝福其可以將這些溫暖的心意與親朋好友分享，也希望在媽祖的慈悲護佑下，台灣社會可以穩健、詳和發展，人民生活安康。

▲前年陳樹菊阿嬤回鄉參拜太平媽祖，西螺福興宮董事長楊文鐘（右）、藝術家蘇慧棉、常務董事楊文祥、楊董事長母親與陳樹菊阿嬤合影。（圖／記者游瓊華翻攝）