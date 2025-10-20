　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

慈善阿嬤陳樹菊再訪西螺福興宮　祈福謝恩感念媽祖慈悲

▲「賣菜阿嬤」陳樹菊再度回到父親的故鄉雲林西螺福興宮，虔敬參拜太平媽，現場氣氛溫馨莊嚴。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲「賣菜阿嬤」陳樹菊再度回到父親的故鄉雲林西螺福興宮，虔敬參拜太平媽，現場氣氛溫馨莊嚴。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

以一生行善聞名國際的「賣菜阿嬤」陳樹菊，18日受邀擔任114年全國運動會開幕典禮聖火手，用她一輩子默默行善的雙手，在故鄉雲林親手點燃品德教育的火苗。昨（19）日再度來到雲林西螺福興宮，虔誠參拜太平媽祖，感念神恩庇佑。這也是她繼2023年相隔68年重返故鄉後，再度踏上父親故鄉西螺的信仰之旅。

陳樹菊阿嬤1950年出生，父親是雲林西螺人、母親則來自斗南。她在七歲時隨家人自西部遷居台東，小學畢業後即肩負家計，十三歲便在台東經營一個小菜攤，每週工作六天、每天長達十八小時。憑著誠懇、正直與不懈的勤奮，她將小小的賣菜生意做到極致，卻從未將辛苦所得用在自己身上，而是持續捐助弱勢，資助貧童就學、捐建學校圖書館與醫院。

▲「賣菜阿嬤」陳樹菊再度回到父親的故鄉雲林西螺福興宮，虔敬參拜太平媽，現場氣氛溫馨莊嚴。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲「賣菜阿嬤」陳樹菊再度回到父親的故鄉雲林西螺福興宮，虔敬參拜太平媽，現場氣氛溫馨莊嚴。（圖／記者游瓊華翻攝）

她無私的善舉感動國際。2010年，《富比士》將她選入「亞洲慈善英雄人物榜」，《時代》雜誌也將她評為「年度百大影響力人物」；同年更獲《讀者文摘》「亞洲英雄獎」與教育部一等教育文化獎章。2012年，她因展現純粹利他主義，榮膺素有「亞洲諾貝爾獎」之稱的麥格塞塞獎。雖然聲名遠播，陳樹菊始終低調謙卑。她常說，接受獎項與訪問只是希望帶出更多正能量，鼓勵大家加入捐助行列。

談及與媽祖的緣分，阿嬤曾分享，2022年二月參加一場友人告別式時，心中忽然浮現媽祖意象，當下雖不解，而就在2023年11月收到一幅蘇慧棉老師贈與「慈悲太平媽」的畫作時，心頭一震、看著畫作時驚呼「就是我看到的媽祖啊！」讓她深覺冥冥之中自有感召。

她表示，此次在西螺福興宮恭敬焚香、拜見太平媽祖後，心境平和下來，笑著說：「媽祖真是慈悲。」樹菊阿嬤的人生故事，正如她所說，並非為了彰顯自己，而是要讓社會看見「善」的力量。她的再度返鄉參拜，不僅是家鄉人心中的驕傲，更讓福興宮的信眾感受到一份樸實卻深厚的慈悲能量。

福興宮董事長楊文鐘說，前年陳樹菊阿嬤睽違一甲子，再次回鄉參拜太平媽，媽祖有特別看顧，讓她身體健康，今年再次回來希望可以帶回滿滿的祝福與愛，持續為社會帶來「善」的影響力。福興宮董監事熱情接待，贈送樹菊阿嬤 藝術家蘇慧棉畫作授權之 「濁水溪守護神加持限定版乖乖」 及「神助攻戰隊公仔組」，真摯祝福其可以將這些溫暖的心意與親朋好友分享，也希望在媽祖的慈悲護佑下，台灣社會可以穩健、詳和發展，人民生活安康。

▲「賣菜阿嬤」陳樹菊再度回到父親的故鄉雲林西螺福興宮，虔敬參拜太平媽，現場氣氛溫馨莊嚴。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲前年陳樹菊阿嬤回鄉參拜太平媽祖，西螺福興宮董事長楊文鐘（右）、藝術家蘇慧棉、常務董事楊文祥、楊董事長母親與陳樹菊阿嬤合影。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／新竹市跟進正常上班課！停班課懶人包一覽
獨／不同意「娶陸配就不能升遷」！海巡署霸氣挺方深鏞
快訊／北北基桃明天停班課？　謝國樑：20：00宣布
比特犬撕咬小模愛犬　飼主曝「地震害的」
快訊／新北5國小、3國中「預防性停課」
不斷更新／雨彈狂炸北台灣！新竹縣宣布了　全台停班課看這裡
史上最強太誇張？美名嘴：不懂大谷翔平為何自動變「最偉大」
快訊／首位女首相即將誕生！自民黨、維新會正式合作　支持高市早

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

慈善阿嬤陳樹菊再訪西螺福興宮　祈福謝恩感念媽祖慈悲

台南市PBL探究教學論壇登場　市長黃偉哲推動學生問題解決力

山口縣教育長、堪薩斯市代表接連造訪　台日美姊妹市連線國際交流

《埃及之王：法老》早鳥票完售　10/28起開賣一般票

台水緊急搶修成功　屏東沿海地區21日大停水確定取消

南投樂樂定點臨時托育中心啟用　助家長兼顧育兒和拚生活需求

古蹟建築愛好者必看　新書發表帶你揭密阿里山貴賓館歷史文化

竹市府溫暖挺移工　邱臣遠：以多元關懷行動回應漁工需求

夜騎未開車燈遭警攔查！　機車男不即停被開罰最高3600元

竹市青年創新論壇圓滿落幕　展現自造者聚落成果

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

楊謹華.柯佳嬿突然「嘴對嘴接吻」　全場看呆..她們害羞互誇：滿好親的

萌娃盯監視器突喊阿公在那　已經當天使還回來看寶貝孫

羅浮宮藏品被盜！　蒙面人闖入「奪走珠寶」

慈善阿嬤陳樹菊再訪西螺福興宮　祈福謝恩感念媽祖慈悲

台南市PBL探究教學論壇登場　市長黃偉哲推動學生問題解決力

山口縣教育長、堪薩斯市代表接連造訪　台日美姊妹市連線國際交流

《埃及之王：法老》早鳥票完售　10/28起開賣一般票

台水緊急搶修成功　屏東沿海地區21日大停水確定取消

南投樂樂定點臨時托育中心啟用　助家長兼顧育兒和拚生活需求

古蹟建築愛好者必看　新書發表帶你揭密阿里山貴賓館歷史文化

竹市府溫暖挺移工　邱臣遠：以多元關懷行動回應漁工需求

夜騎未開車燈遭警攔查！　機車男不即停被開罰最高3600元

竹市青年創新論壇圓滿落幕　展現自造者聚落成果

孩子骨骼仍在發育　醫師提醒：運動量過大可能造成隱形骨折

台鐵光復節連假加開14列次　明天凌晨開放售票

安格斯12星座一周運勢10／20-10／26　巨蟹遠離豬隊友、天秤人氣旺

慈善阿嬤陳樹菊再訪西螺福興宮　祈福謝恩感念媽祖慈悲

獨／不同意「娶陸配就不能升遷」！海巡署霸氣挺方深鏞

快訊／北北基桃明天停班課？　謝國樑：20：00宣布

宇樹推出新機器人H2　首次擁有「仿生人臉」

台南市PBL探究教學論壇登場　市長黃偉哲推動學生問題解決力

黃國昌質詢重提張榮興魚翅宴　內政部澄清：依規報備並無違規

卡戴珊小妹愛牌！瑜珈新寵「Alo」還沒進軍中國…盜版已賣爆

楊謹華.柯佳嬿突「嘴對嘴接吻」　她們害羞互誇：滿好親的

地方熱門新聞

新北深夜暴雨突襲多處淹水　中和人傻眼曝慘況

燕子口最新上升水位　發第4次國家警報

快訊／屋我尾山一天2山難

彰化6000噸葡萄藤　「碳」出2.4億產值

台中男遇假投資詐騙　遇貴人救回630萬　

即／花蓮太魯閣口、天祥等地明停班停課

桃園萬聖城交通接駁及管制資訊　搶先看

燕子口堰塞湖持續溢流　勿入高風險區

全台首座客家醫院　聯新國際醫院慶30週年

八德區全民健走　欣賞埤塘之美結合生態教育

上緯投控跨界合作拚減碳永續

台水夜間搶修　屏東沿海多鄉鎮停水22小時

2025環法自行車賽10／18日月潭開騎

從非洲感染瘧疾到台灣執業橫田大知走進中醫世界

更多熱門

相關新聞

楊勇緯力退陪練邱韋傑　全運會4連霸

楊勇緯力退陪練邱韋傑　全運會4連霸

114年全國運動會柔道項目今（19）日在虎尾國小體育館開戰，男子60公斤級金牌戰上演「師徒對決」，「柔道男神」楊勇緯對上學生兼陪練員邱韋傑，兩人彼此熟悉招式、戰況膠著，直到最後1分鐘才由楊勇緯以一記「捨身技」有效得分，完成金牌4連霸。

全國運啟動！饒慶鈴與「愛心菜販」傳遞台東美好與良善

全國運啟動！饒慶鈴與「愛心菜販」傳遞台東美好與良善

土庫順天宮23歲男遭炸傷「鮮血狂流」　張麗善緊急止血

土庫順天宮23歲男遭炸傷「鮮血狂流」　張麗善緊急止血

深化台德情誼！梅佛邦巴歆縣長率團訪雲林　

深化台德情誼！梅佛邦巴歆縣長率團訪雲林　

維多利亞首度設分校　雲林文小非營利幼兒園成新據點

維多利亞首度設分校　雲林文小非營利幼兒園成新據點

關鍵字：

陳樹菊賣菜阿嬤太平媽祖西螺福興宮雲林

讀者迴響

熱門新聞

快訊／6縣市雨量達停班課標準　北北基桃入列

BLACKPINK離台「剩 Lisa獨留高雄」　LV三公子被拍到愛相隨來台

快訊／明天5縣市達停班課標準　最新雨量預測出爐

即／新莊逆倫箱屍翻轉！驗屍無他殺跡象　兒無保獲釋

人夫捐精給弟媳生子　妻崩潰嗆「偷情不要臉」下場曝

風神要轉向了　連3天「大量降雨」

不是小S！金鐘獎收視出爐「兩天最高點落在她出場」　

即／台中女吃芭樂噎死！搶救一夜家屬忍痛拔管

快訊／氣象署12:00啟動「大規模劇烈豪雨作業」

台中網紅婉晴媽媽驚傳過世

即／7縣市大雨警報　明天雨更猛

男星結婚11年還很旺「上節目求助降低性慾」

快訊／11級強風來了　9縣市豪大雨特報

太魯閣堰塞湖現況曝！水位距離壩頂約5公尺　短期內恐溢流潰決

不斷更新／雨彈狂炸北台灣　全台停班課資訊一覽

更多

最夯影音

更多
王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！
高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面