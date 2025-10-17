維多利亞首度設分校　雲林文小非營利幼兒園將成實驗教育新據點

▲李佳芬表示，園所將以藝術與科技為教學核心，打造孩子的創意樂園。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

吊車高舉紅綾、木樑穩穩落位，掌聲與鞭炮聲在秋陽下響起。雲林縣第10所非營利幼兒園，虎尾「文小非營利幼兒園」今（17）日完成上樑典禮，象徵主體結構封頂、教育夢基穩穩築起。縣長張麗善與維多利亞國小附設幼兒園董事長李佳芬一同祈福，現場氣氛熱鬧中帶著一股「為孩子蓋房子」的溫度。

▲吊車高舉木樑，典禮現場鞭炮齊鳴、紅綵飛舞，氣氛熱鬧非凡。（圖／記者游瓊華翻攝）

張麗善笑說，這是雲林邁向「幸福宜居」的重要一步，「希望年輕人敢生、願生，也能安心托育、放心工作。」她強調，縣府積極配合教育部「少子女化對策計畫」，在全縣爭取設立10所非營利幼兒園，而這座位於高鐵特區的園所，將成為虎尾新社區的教育地標。

目前工程進度超過6成，預定2026年2月完工、4月招生、8月正式開園，將招收8班、共212名幼兒。建物採兩層樓鋼筋混凝土結構，結合鋼構與木構屋頂，兼具安全與美感。張麗善說：「這不只是幼兒園，是給年輕父母的希望建築。」

維多利亞國小董事長李佳芬表示，這是維多利亞在台灣的第一所分校。她笑說，過去一直婉拒外地設校，是因為希望把本校做好；但這次因雲林鄉親的熱情與期待，決定全力投入。園所未來將以「藝術＋科技」為核心，朝實驗校園方向發展，並將於明年初招生前啟動密集師資培訓；「我們希望在雲林扎下教育的根，也培養孩子的夢想翅膀。」

縣府交工局長汪令堯補充說明，工程總經費1億5898萬元，其中教育部補助8202萬、縣府自籌7696萬。教育處長邱孝文指出，雲林縣近年積極推動公共化教保政策，八成私立園已納入公共體系，第十所非營利園的誕生，不僅能補足高鐵特區人口成長後的學前教育需求，也為地方年輕家庭築起一座「教育安心堡壘」。

▲雲林第10所非營利幼兒園建築結構逐漸成形，預定明年2月完工。（圖／記者游瓊華翻攝）