地方 地方焦點

維多利亞首度設分校　雲林文小非營利幼兒園將成實驗教育新據點

▲吊車高舉木樑，典禮現場鞭炮齊鳴、紅綵飛舞，氣氛熱鬧非凡。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲李佳芬表示，園所將以藝術與科技為教學核心，打造孩子的創意樂園。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

吊車高舉紅綾、木樑穩穩落位，掌聲與鞭炮聲在秋陽下響起。雲林縣第10所非營利幼兒園，虎尾「文小非營利幼兒園」今（17）日完成上樑典禮，象徵主體結構封頂、教育夢基穩穩築起。縣長張麗善與維多利亞國小附設幼兒園董事長李佳芬一同祈福，現場氣氛熱鬧中帶著一股「為孩子蓋房子」的溫度。

▲吊車高舉木樑，典禮現場鞭炮齊鳴、紅綵飛舞，氣氛熱鬧非凡。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲吊車高舉木樑，典禮現場鞭炮齊鳴、紅綵飛舞，氣氛熱鬧非凡。（圖／記者游瓊華翻攝）

張麗善笑說，這是雲林邁向「幸福宜居」的重要一步，「希望年輕人敢生、願生，也能安心托育、放心工作。」她強調，縣府積極配合教育部「少子女化對策計畫」，在全縣爭取設立10所非營利幼兒園，而這座位於高鐵特區的園所，將成為虎尾新社區的教育地標。

目前工程進度超過6成，預定2026年2月完工、4月招生、8月正式開園，將招收8班、共212名幼兒。建物採兩層樓鋼筋混凝土結構，結合鋼構與木構屋頂，兼具安全與美感。張麗善說：「這不只是幼兒園，是給年輕父母的希望建築。」

維多利亞國小董事長李佳芬表示，這是維多利亞在台灣的第一所分校。她笑說，過去一直婉拒外地設校，是因為希望把本校做好；但這次因雲林鄉親的熱情與期待，決定全力投入。園所未來將以「藝術＋科技」為核心，朝實驗校園方向發展，並將於明年初招生前啟動密集師資培訓；「我們希望在雲林扎下教育的根，也培養孩子的夢想翅膀。」

縣府交工局長汪令堯補充說明，工程總經費1億5898萬元，其中教育部補助8202萬、縣府自籌7696萬。教育處長邱孝文指出，雲林縣近年積極推動公共化教保政策，八成私立園已納入公共體系，第十所非營利園的誕生，不僅能補足高鐵特區人口成長後的學前教育需求，也為地方年輕家庭築起一座「教育安心堡壘」。

▲吊車高舉木樑，典禮現場鞭炮齊鳴、紅綵飛舞，氣氛熱鬧非凡。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林第10所非營利幼兒園建築結構逐漸成形，預定明年2月完工。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

 

維多利亞首度設分校　雲林文小非營利幼兒園將成實驗教育新據點

是守護生命的堅持！雲林頒發職場安全與健康促進獎

是守護生命的堅持！雲林頒發職場安全與健康促進獎

「職安不是喊口號，是守護一條條性命。」114年度雲林縣職場安全衛生與健康促進頒獎活動，今（17）日上午在斗六三好國際酒店登場，來自各鄉鎮與企業的勞工代表齊聚一堂，現場氣氛溫馨又隆重。縣長張麗善、勞動部職業安全衛生署副署長李文進親自出席頒獎，為辛苦守護職場安全的團隊與個人獻上最高敬意。

雲林莿桐路口2車碰撞意外！小貨車側翻農田

雲林莿桐路口2車碰撞意外！小貨車側翻農田

陸休息站驚現「野人小孩」全身赤裸頭髮蓬鬆　官方回應出爐

陸休息站驚現「野人小孩」全身赤裸頭髮蓬鬆　官方回應出爐

雲林海線新據點啟用　長輩看診不再舟車勞頓

雲林海線新據點啟用　長輩看診不再舟車勞頓

全運會熱潮延燒　12家名店聯手開辦《土庫宴》

全運會熱潮延燒　12家名店聯手開辦《土庫宴》

