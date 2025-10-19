114年全國運啟動　饒慶鈴與「愛心菜販」傳遞台東的美好與良善

▲饒慶鈴與「愛心菜販」陳樹菊 傳遞台東的美好與良善。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

第114年全國運動會18日於雲林縣隆重開幕，為期6天的賽事正式展開。臺東縣代表隊共有300名選手參賽，縣長饒慶鈴與「愛心菜販」陳樹菊阿嬤受邀出席開幕典禮，並共同傳遞聖火。饒縣長也親自帶領代表隊繞場，以滿滿熱情與活力，展現台東運動風采，並向全國宣傳2026臺東博覽會，邀請民眾相約台東。

開幕典禮於雲林縣立體育場盛大舉行，主題為「雲林競豔 精彩無限」。臺東縣代表隊由饒慶鈴縣長親自帶領，教育處長蔡美瑤與團本部、選手代表約百人繞場，向大會及出席的總統賴清德、行政院長卓榮泰等貴賓致意。縣長帶隊的畫面士氣高昂、掌聲不斷，展現出台東團隊團結奮戰的精神。

饒慶鈴縣長表示，台東選手長期刻苦訓練，期盼大家發揮平日實力，在各項競賽中展現最佳表現，為台東爭光。她也祝福所有隊職員一切平安順利，並藉此機會推廣2026台東博覽會，歡迎全國民眾到台東體驗「真實、自然、美好」的生活步調。

開幕典禮中，饒慶鈴、雲林縣長張麗善與陳樹菊阿嬤共同參與聖火傳遞，象徵運動精神與善念的延續。張麗善縣長特別致敬樹菊阿嬤無私奉獻的精神，表示「運動員最重要的是品德，而樹菊阿嬤的善心與堅毅，正是最美的典範。」

台東縣政府教育處指出，全運會自10月18日至23日在雲林舉行，台東縣代表隊陣容堅強，參賽項目橫跨舉重、角力、柔道、田徑、游泳、射擊、射箭、體操、軟式網球、拳擊、輕艇、桌球、足球、擊劍及現代五項等。連續三屆為台東奪金的奧運舉重好手郭婞淳，也將代表台東出賽。教育處表示，選手們將以堅定信念與最佳狀態全力以赴，持續為台東締造佳績。