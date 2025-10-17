深化台德情誼！梅佛邦巴歆縣長率團訪雲林　

▲雲林縣府與德國梅佛邦巴歆縣訪問團交流縣政建設。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣姊妹縣-德國梅佛邦巴歆縣縣長史騰貝格（Stefan Sternberg）所率領訪問團，17日抵達雲林，展開為期5天深度參訪行程。縣長張麗善率領縣府團隊以最高禮遇迎接，歡迎史騰貝格等人參加全運會開幕晚會，盼此次交流讓台德地方友誼延續，共創繁榮，並展現雲林縣的開放精神與國際視野。

巴歆縣縣長史騰貝格、縣議會副議長林登所率領的8人訪問團下午抵達縣府，於水情中心展開縣政交流。縣府建設處處長廖政彥簡報雲林推動「農業六級化」與「9+1產業園區」的轉型成果。

廖政彥指出，雲林擁有穩定供水的湖山水庫、豐富的太陽能與風電資源，以及每年超過5000名科大畢業生，具備「不缺水、不缺電、不缺人才」的三大競爭優勢，已成為國際投資的新熱點。



隨後，史騰貝格一行人轉往雲林縣消防局，聽取局長林文山介紹榮獲「國家永續發展獎」及「WITSA全球創新數位醫療獎」的「守護者聯盟」智慧救護體系。該系統整合群眾外包、共同照護及通訊整合三大核心，透過共照平台即時傳送心電圖與遠距超音波影像，大幅提升偏鄉急救效率。

張麗善表示，雲林與巴歆縣締結姐妹縣以來，雙方互動日益密切，展現兩地深厚友誼與持續交流的誠意。她去年訪問巴歆縣時正式邀請史坦伯格縣長及團隊出席114年全國運動會開幕典禮，共同見證雲林主辦的國家級體育盛事，讓德台友誼在運動舞台上再添佳話。

史騰貝格表示，巴歆縣與雲林縣締結姐妹縣已26年，兩地友誼深厚，近幾年彼此來往更加密切，互訪交流，攜手共好。這次很榮幸前往參加雲林縣所舉辦的全國運動會開幕典禮，縣府也安排了紮實參訪行程，相信兩縣都會有很大收穫。

▲雲林縣姊妹縣-德國梅佛邦巴歆縣縣長史騰貝格（Stefan Sternberg）所率領訪問團，今日抵達雲林。（圖／記者游瓊華翻攝）