黃國昌質詢重提張榮興魚翅宴　內政部澄清：依規報備並無違規

▲警政署長張榮興。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

媒體人馬郁雯今（20日）爆料，國民黨立委王鴻薇已停職助理張凱維去年曾販售即將接任警政署長的張榮興和萬華「芳明館」角頭吃魚翅宴的照片。民眾黨立委黃國昌在內政委員會質詢時也提到此事，並質疑畫面是誰洩漏的，「我今天公開告發，這一定要查清楚啊！」對此，內政部傍晚透過新聞稿表示，張榮興餐會後隨即填具「與特定對象接觸交往報告表」陳報警政署，相關程序均符合規定，經查並無違反相關公務員廉政倫理規範規定。

立法院內政委員會今邀請內政部、警政署署長、國家安全局、法務部針對「當前全國治安狀況與如何強化總統、副總統、中央政府機關首長及特定人士安全警衛作業，避免境外勢力或協力者影響國家安全」進行專題報告並備詢。

民眾黨立委黃國昌質詢時提到，張榮興前年到萬華「芳明館」與角頭黃清源吃魚翅宴，結果相關畫面去年被爆出來。張榮興回應，自己先前已解釋，這是議員邀約的勤務需求，且有報備。

黃國昌也詢問張榮興，該鏡頭、畫面從何而來？誰可以調閱？張榮興說，應該是業者的監視器，為何流出可能要調查。黃國昌強調，「對啊，所以要調查啊！」若有中共境外勢力要影響中華民國警政署長人選，甚至透過警政系統將監視器畫面給特定媒體爆料，這很嚴肅，且張榮興要想，是不是被設局？「你有想過你被設局嗎？」張榮興回應，「我想都有可能，不要去假設這個」，會來了解。

黃國昌則說，「我今天公開告發，這一定要查清楚啊！誰這樣搞你？背後是不是有中共唆使？這件事情太嚴重了啦！」他也強調，畫面從媒體爆出來前，「就有人跟我檢舉了」，他看到報導想說奇怪，「我認識的張榮興不是這種人啊」，這很重要，「我幫你抱不平，我告發，查清楚！誰洩漏出去的，就辦到底！」

▲民眾黨立委黃國昌。（圖／記者詹詠淇攝）

對此，內政部傍晚透過新聞稿澄清，餐會後時任北市警局長張榮興隨即填具「與特定對象接觸交往報告表」陳報警政署，相關程序均符合規定，經查並無違反相關公務員廉政倫理規範規定。

內政部表示，經查張榮興當時是接受時任市議員陳政忠邀約，於2023年5月26日赴宴，就青山宮遶境活動有關安全維護部分進行討論，席間與會者包含台北市民政局長、萬華區區長、北市警局萬華分局長、公關室主任等人。惟因張榮興事前並不知該特定對象將出席餐會，故無從先行簽報並知會政風機構，無違反相關規定情形。

內政部指出，該案張榮興於餐會後，立即依「警察人員與特定對象接觸交往規定」第8點規定，填具「與特定對象接觸交往報告表」陳報警政署，相關程序均符合規定。

內政部強調，張榮興在職期間一向奉公守法，對於任何可能涉及不當的往來均嚴謹處理。此次事件已經查明並無不法，呼籲外界勿以訛傳訛，以免造成社會誤解。內政部警政署亦將持續堅守廉潔紀律，專注於維護社會治安與守護人民安全的使命。