「走讀勒警案」遭北檢傳喚　黃國昌：坦坦蕩蕩沒有在怕

記者劉昌松／台北報導

台灣民眾黨主席黃國昌因發起走讀活動，在集會遊行禁制區附近與警方發生衝突，黃國昌還被拍到疑似對警察勒脖的影像，被網友以AI程式將照片改成警員遭勒頸後燦笑照，中正一分局蒐證後依違反《集會遊行法》及《刑法》妨害公務等罪嫌送辦，台北地檢署20日首度傳喚黃國昌出庭釐清案情。

▲黃國昌被依違反《集會遊行法》罪嫌傳喚到案說明。（圖／記者劉昌松攝）

黃國昌開庭前向媒體說：「非常遺憾，過去從野草莓(學運)開始，跟民進黨站在一起要廢除集遊惡法，民進黨不斷宣傳，集遊惡法違憲，違反兩公約，找國際人權專家做的國家人權報告也明確這樣說，結果民進黨現在聽到不喜歡的聲音，就要用過去痛恨的集遊惡法打壓不同的聲音，只能說非常令人遺憾，但是作為法律人，坦坦蕩蕩，沒有在怕。」

8月30日的「司法改革 公民走讀」活動原本申請湖口街路權，因屬於總統府及官邸等遊行禁制區，警方建議改到附近其他合法路段，遭民眾黨拒絕，結果雙方在活動現場發生多次推擠衝突，造成8名員警受傷，黃國昌則在現場指控「執法雙標」。

▲何姓網友用AI改製黃國昌涉對警勒脖的照片。（圖／翻攝threads)

衝突現場中，黃國昌一度被拍到左手扣住中正一分局督察組長陳育健頸部，引發「勒警」爭議。對此，黃國昌事後澄清僅是手搭在肩膀上，並批評外界「抹黑」。台北市警局8月31日晚間則公布另一角度影像，顯示黃手部確實壓在陳員肩頸一帶，警方將蒐證結果交由檢方研判。另針對網路上出現遭勒頸的警察「燦笑照」，被質疑是AI變造，另依《個資法》偵辦。