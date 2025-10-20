柬埔寨詐團首腦陳志來台10次　張榮興：有聯繫FBI並報北檢偵辦

▲警政署長張榮興。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

柬埔寨「太子集團控股」（Prince Group）董事長陳志涉嫌詐欺、洗錢、加密貨幣投資詐騙等罪，日前遭美國司法部起訴。民進黨立委黃捷今（20日）質詢時指出，陳志出入台灣至少10次之多。警政署長張榮興表示，他出入台灣大概是2022年前，之後就沒被發現進入台灣。至於政府有無蒐集國際相關情資和能力處理此事？張榮興說，有透過FBI主動聯繫和掌握，該案已通報台北地檢署指揮偵辦中。

立法院內政委員會今（20日）邀請內政部、警政署署長、國家安全局、法務部針對「當前全國治安狀況與如何強化總統、副總統、中央政府機關首長及特定人士安全警衛作業，避免境外勢力或協力者影響國家安全」進行專題報告並備詢。

民進黨立委黃捷質詢時關切，近期美英聯合起訴柬埔寨太子集團的犯罪首腦陳志，但最讓她驚訝的是，陳志至今出入台灣至少10次之多，且有9間登記在台灣的公司和3名台灣人都被列在制裁名單中，政府打詐這麼久，有沒有搜集到國際相關情資？有發現陳志是問題人物嗎？

張榮興回應，根據初步資料顯示，陳志來台時間大概是2022年以前，之後就沒有被發現進入台灣；而此案件其實是美國司法部、財政部發起的制裁跟起訴作為，發動作為前，美方並沒有要求我方提供相關資料。不過，我方有透過FBI主動聯繫，該案已通報台北地檢署指揮偵辦中。

張榮興說，對於所提到的集團分子和公司等，警政署都有掌握，會配合檢方偵查。至於類似人物出入境台灣，有沒有辦法第一時間偵獲，把破口補起來？張榮興表示，應該沒有問題，如果警政署有事先掌握該人物的情資，相關出入境管理都會和移民署聯繫，入境後從事非法活動，警方也有能力監控和處理，他也允諾警政署一定會全力打詐。