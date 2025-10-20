誰洩漏張榮興魚翅宴照？黃國昌喊告發　自曝新聞出來前就收到檢舉

▲民眾黨立委黃國昌。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

媒體人馬郁雯今（20日）爆料，國民黨立委王鴻薇已停職助理張凱維去年曾販售即將接任警政署長的張榮興和萬華「芳明館」角頭吃魚翅宴的照片。民眾黨立委黃國昌在內政委員會質詢時也提到此事，質疑畫面來源為何？並指出自己在媒體報導前，就有人跟他檢舉了。張榮興回應，應該是業者監視器，但為何流出可能要調查。黃國昌則強調，這件事太嚴重了，「我今天公開告發，這一定要查清楚啊！」

立法院內政委員會今邀請內政部、警政署署長、國家安全局、法務部針對「當前全國治安狀況與如何強化總統、副總統、中央政府機關首長及特定人士安全警衛作業，避免境外勢力或協力者影響國家安全」進行專題報告並備詢。

民眾黨立委黃國昌質詢時提到，張榮興自己好像就是受害人，萬華「芳明館」與角頭黃清源吃魚翅宴，結果鏡頭被爆出來。張榮興回應，自己先前已解釋，這是議員邀約的勤務需求，且有報備。

黃國昌也詢問張榮興，該鏡頭、畫面從何而來？誰可以調閱？張榮興說，應該是業者的監視器，為何流出可能要調查。黃國昌強調，「對啊，所以要調查啊！」若有中共境外勢力要影響中華民國警政署長人選，甚至透過警政系統將監視器畫面給特定媒體爆料，這很嚴肅，且張榮興要想，是不是被設局？「你有想過你被設局嗎？」張榮興回應，「我想都有可能，不要去假設這個」，會來了解。

黃國昌則說，「我今天公開告發，這一定要查清楚啊！誰這樣搞你？背後是不是有中共唆使？這件事情太嚴重了啦！」他也強調，畫面從媒體爆出來前，「就有人跟我檢舉了」，他看到報導想說奇怪，「我認識的張榮興不是這種人啊」，這很重要，「我幫你抱不平，我告發，查清楚！誰洩漏出去的，就辦到底！」

▼媒體人馬郁雯爆料，國民黨立委王鴻薇已停職助理張凱維兜售照片。（圖／翻攝自Facebook／馬郁雯 Wendy）

此外，黃國昌質詢中也說，前經濟部長郭智輝和美國在台協會（AIT）私密聚會時，有狗仔集團在外面拍照，全都刊登在《鏡週刊》，這件事內政部、國安局有沒有作為、調查和立案？張榮興回應，有立案，目前還在偵查中。

黃國昌提到，總統賴清德2019年投入黨內總統初選時，也被《鏡週刊》拍到在「台南市政府台北辦公室」和幾名立委會面，此案有無立案調查？張榮興說，目前沒有人報案，黃國昌隨即說，那他今天公開報案。張榮興則回應，「好，那我們就受理」。

黃國昌也指出，開曼群島有間紙上公司，匯了8億多新台幣給《鏡週刊》，「這個是鐵打實的海外資金欸」，這個紙上公司怎麼會有2800多萬美金可以匯給《鏡週刊》借款？且每一年借都不用還，太違反常理了，已經累積新台幣8億多了，有沒有追查？是不是紅色力量把錢灌進去？該不該查？

張榮興回應，若有牽扯中資、港資，就會立案調查。黃國昌詢問，有人報案嗎？張榮興說，目前沒有。黃國昌隨即表示，好，那他今天公開告發。張榮興則說，「委員如果告發我們就來受理」。