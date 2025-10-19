宣布2/1日新北市長競辦正式成立　黃國昌：但目前進度非常緩慢

▲民眾黨主席黃國昌。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

表態有意競逐2026年新北市長的民眾黨主席黃國昌今（19日）表示，他明年1月30日離開立法院後，2/1日他的競選辦公室會正式成立，他責成民眾黨新北市議員陳世軒開始找到現在，目前進度非常緩慢，所以有適合地點希望大家能介紹。

陳世軒6日在廣播專訪時透露自己在忙著幫黃國昌在新北市尋長新北市長參選的競選辦公室。而黃國昌19日上午出席其金山萬里區主任陳語倢聯合服務處開幕典禮時進一步說，他（明年）1月30日離開立法院後，2月1日他的競選辦公室會正式成立。

但黃國昌也說，要把競辦租給他需要很大勇氣，因為現在民進黨政府查水表查得蠻厲害，「商人我都可以理解」，大家多少有點擔心，所以他責成陳世軒開始找到現在，目前進度非常緩慢，所以有適合地點希望大家能介紹。

面對新北市長選舉，黃國昌多次強調自己從未排斥在野共推一個最強的候選人，且要等到新任國民黨主席結果出來後再來與藍營協商。然而此次當選國民黨主席的鄭麗文已在競選時表示，2026新北市必然國民黨。

黃國昌今受訪也透露，昨跟柯文哲在交換意見過程中，就聯合政府整個執行步驟、具體細節已經慢慢成形，在民眾黨立場，就是本於最大誠意跟善意，「我們也不會固執己見」，會用非常開放心胸，就接下來各項工作跟進展，是不是有可能政策會彼此間先對接，都可以交換意見。

黃國昌說，先前他跟國民黨主席朱立倫坐下來面對面時，也是全程公開直播讓台灣社會聽到跟看到，接著雙方政策會就對接，希望這經驗能夠繼續延續。