　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

宣布2/1日新北市長競辦正式成立　黃國昌：但目前進度非常緩慢

▲民眾黨主席黃國昌。（資料照／記者李毓康攝）

▲民眾黨主席黃國昌。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

表態有意競逐2026年新北市長的民眾黨主席黃國昌今（19日）表示，他明年1月30日離開立法院後，2/1日他的競選辦公室會正式成立，他責成民眾黨新北市議員陳世軒開始找到現在，目前進度非常緩慢，所以有適合地點希望大家能介紹。

陳世軒6日在廣播專訪時透露自己在忙著幫黃國昌在新北市尋長新北市長參選的競選辦公室。而黃國昌19日上午出席其金山萬里區主任陳語倢聯合服務處開幕典禮時進一步說，他（明年）1月30日離開立法院後，2月1日他的競選辦公室會正式成立。

但黃國昌也說，要把競辦租給他需要很大勇氣，因為現在民進黨政府查水表查得蠻厲害，「商人我都可以理解」，大家多少有點擔心，所以他責成陳世軒開始找到現在，目前進度非常緩慢，所以有適合地點希望大家能介紹。

面對新北市長選舉，黃國昌多次強調自己從未排斥在野共推一個最強的候選人，且要等到新任國民黨主席結果出來後再來與藍營協商。然而此次當選國民黨主席的鄭麗文已在競選時表示，2026新北市必然國民黨。

黃國昌今受訪也透露，昨跟柯文哲在交換意見過程中，就聯合政府整個執行步驟、具體細節已經慢慢成形，在民眾黨立場，就是本於最大誠意跟善意，「我們也不會固執己見」，會用非常開放心胸，就接下來各項工作跟進展，是不是有可能政策會彼此間先對接，都可以交換意見。

黃國昌說，先前他跟國民黨主席朱立倫坐下來面對面時，也是全程公開直播讓台灣社會聽到跟看到，接著雙方政策會就對接，希望這經驗能夠繼續延續。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
468 1 3860 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／蘆洲公寓疑遭縱火！　緊急疏散19人
小S喪姊8個月心聲首曝光：我不好笑了
移車囉！風神生成　台北市河濱恐全面關閉
「張鈞甯私下幫求1神物」曾莞婷真拿獎！　她一看超感動
快訊／30多歲女騎士國道墜落　意識不清緊急送醫
絕美卻藏危機！堰塞湖「夢幻Tiffany藍」原因讓人發麻
快訊／古林睿煬狂飆157公里平生涯最速！　霸氣化解危機
韓遊客住西門町旅社　凌晨遭闖入強吻…警方回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

邱毅再轟趙少康：犯錯太嚴重了！　送刀槍給賴清德搞綠色恐怖

移車囉！輕颱風神生成　台北市河濱恐全面關閉或「只出不進」

《聽海湧》奪金鐘！　邱議瑩批柯志恩：唱衰高雄影視如何掌舵城市

宣布2/1日新北市長競辦正式成立　黃國昌：但目前進度非常緩慢

鄭麗文被抹紅？　牛煦庭：「可懷疑、反制」但應給時間觀察表現

分析／弱弱相爭！鄭麗文史上最低票黨主席　黨員「沉默的抗議」

吳思瑤頭皮發麻：鄭麗文就是第二個洪秀柱　敵人已借殼上市

「2026一定要贏」　王鴻薇籲鄭麗文：盡快拜訪藍縣市長談路線、政策

盧秀燕恭賀鄭麗文：任重道遠！其他5位黨主席參選人「可圈可點」

幕後／中共介選帳號來自解放軍　定調4字藍營新主席要：合軌同拍

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

細肩帶短褲女未戴安全帽還逆騎　警攔查「秒變喪屍」下場慘了

嚴藝文奪導演獎！鍾欣凌.謝盈萱爆哭　她感謝已逝父親：我有聽你的話

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

小S謝蔡康永陪伴「願意再合體主持」！　暫不回歸《不熙娣》原因藏對大S的思念

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

小S項鍊「姊姊的一部分在裡面」　得金鐘感謝大S保佑：妳真的很罩

金鐘開場超感人！謝盈萱講到哭　楊謹華淚謝嚴藝文：沒有放棄我

楊謹華.柯佳嬿突然「嘴對嘴接吻」　全場看呆..她們害羞互誇：滿好親的

邱毅再轟趙少康：犯錯太嚴重了！　送刀槍給賴清德搞綠色恐怖

移車囉！輕颱風神生成　台北市河濱恐全面關閉或「只出不進」

《聽海湧》奪金鐘！　邱議瑩批柯志恩：唱衰高雄影視如何掌舵城市

宣布2/1日新北市長競辦正式成立　黃國昌：但目前進度非常緩慢

鄭麗文被抹紅？　牛煦庭：「可懷疑、反制」但應給時間觀察表現

分析／弱弱相爭！鄭麗文史上最低票黨主席　黨員「沉默的抗議」

吳思瑤頭皮發麻：鄭麗文就是第二個洪秀柱　敵人已借殼上市

「2026一定要贏」　王鴻薇籲鄭麗文：盡快拜訪藍縣市長談路線、政策

盧秀燕恭賀鄭麗文：任重道遠！其他5位黨主席參選人「可圈可點」

幕後／中共介選帳號來自解放軍　定調4字藍營新主席要：合軌同拍

差點扳倒奧運3金后！「最強高中生」許芯慈年終賽摘銀平隊史最佳

全方位監測！馬太鞍堰塞湖投放新型水位計　極端環境穩定運作

邱毅再轟趙少康：犯錯太嚴重了！　送刀槍給賴清德搞綠色恐怖

金鐘最可愛得獎感言「我怕掉」、「媽媽也有大好人生」4童星融化全場

山友失聯第3天！宜蘭警消第三度入阿玉山　雨勢滂沱搜救難度高

上千車迷、600車齊聚基隆轉運站！瑞芳警攔查136輛全程零事故

古林睿煬4局飆5K無失分、兩度三振重砲柳田　火腿3比0領先

《寶可夢傳說Z-A》不選御三家藏對話彩蛋　NPC會吐槽「厚臉皮」

打造最強音樂現場！《樂團祭》街邊開唱「廟口變舞台」

快訊／蘆洲公寓2樓疑遭縱火濃煙竄天　警消緊急疏散19人

黃迪揚推楊貴媚「終身成就獎」　鍾欣凌驚：你好敢講

政治熱門新聞

郝龍斌15%慘敗　媒體人揭最後一根稻草

鄭麗文當選　游盈隆：百年老黨八級強震

民進黨給鄭麗文2期盼1提醒　國民黨超嗆回3字

鄭麗文當選黨主席　媒體人曝3影響

快訊／鄭麗文當選黨主席　「我任內一定完成2028年政黨輪替」

鄭麗文當選黨主席2關鍵重點！　張啟楷：看到國民黨希望

酸鄭麗文只在嘴上展戰力？　趙少康：不能選「令不出黨中央」的人

不斷更新／國民黨主席選舉開票　鄭麗文破6萬

鄭麗文當選主席有即視感！　黨內人士：與盧目標一致

鄭麗文當選黨主席　傅崐萁「磨合沒空窗期」：盼與黨中央建溝通橋樑

鄭麗文黨主席選票大幅領先　王婉諭：中國已正式拿下國民黨

鄭麗文當選國民黨主席　綠委：大家都憂心忡忡

鄭麗文接掌國民黨主席　學者：象徵藍營往中間路線努力非主流

藍委控監院「5分鐘開7會編134.9萬餐費」　監察院還原時序：深感遺憾

更多熱門

相關新聞

「2026一定要贏」　王鴻薇籲鄭麗文：盡快拜訪藍縣市長談路線、政策

「2026一定要贏」　王鴻薇籲鄭麗文：盡快拜訪藍縣市長談路線、政策

國民黨主席選舉昨落幕，前立委鄭麗文以6萬5122票勝出，得票率50.15％。對此，國民黨立委王鴻薇今（19日）表示，她希望鄭麗文能快速修復跟其他陣營關係，現在其領導團隊還沒有正式成形，是不是能納入其他競選團隊的優秀人才，攜手團結在一起；另鄭也應該趕快去拜訪國民黨的縣市長候選人，不管是連任者或新任參選的人，去談一談相關路線跟政策。

鄭麗文當選國民黨主席　洪孟楷：能文能武、剛柔並濟是她的寫照

鄭麗文當選國民黨主席　洪孟楷：能文能武、剛柔並濟是她的寫照

鄭麗文稱2026新北必國民黨　黃國昌曝昨與柯文哲談事：不會固執己見

鄭麗文稱2026新北必國民黨　黃國昌曝昨與柯文哲談事：不會固執己見

黃國昌送花籃恭賀鄭麗文當選　題字「恭賀當選、任重道遠」

黃國昌送花籃恭賀鄭麗文當選　題字「恭賀當選、任重道遠」

致電鄭麗文恭賀　黃國昌：期待白藍累積互信建立聯合治理典範

致電鄭麗文恭賀　黃國昌：期待白藍累積互信建立聯合治理典範

關鍵字：

黃國昌2026新北市長民眾黨競辦

讀者迴響

熱門新聞

郝龍斌15%慘敗　媒體人揭最後一根稻草

金鐘獎／楊謹華「跟她只差一票」勝出　鳳小岳激戰黃冠智

鄭麗文當選　游盈隆：百年老黨八級強震

載柯佳嬿參加金鐘「司機其實是坤達」

YTR金針菇出事了！全家飛香港「1舉動」惹怒當地人

金鐘獎／曾莞婷認了超辣戰袍「裡面上下都沒穿」

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

阿Ken連2天金鐘槓龜　周杰倫出手了！

輝達傳願改用北士科T12　新壽動土後可以開始蓋T17了

蹲式馬桶沖水「用手還用腳」？ 　日本大廠TOTO解答了

柯佳嬿準備公布得獎者！「1舉動」網讚爆

安心亞突曬「阿Ken摸肚閃照」網暴動：懷孕了嗎？經

民進黨給鄭麗文2期盼1提醒　國民黨超嗆回3字

金鐘獎／安心亞突曬摸肚閃照…阿Ken被問真實關係「沈默3秒」回應

快訊／國家級警報響！　宜蘭、新北6區恐暴雨致災

更多

最夯影音

更多
康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu
超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

細肩帶短褲女未戴安全帽還逆騎　警攔查「秒變喪屍」下場慘了

細肩帶短褲女未戴安全帽還逆騎　警攔查「秒變喪屍」下場慘了

嚴藝文奪導演獎！鍾欣凌.謝盈萱爆哭　她感謝已逝父親：我有聽你的話

嚴藝文奪導演獎！鍾欣凌.謝盈萱爆哭　她感謝已逝父親：我有聽你的話

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面