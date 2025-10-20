《埃及之王：法老》早鳥票完售　10/28起開賣一般票

▲奇美博物館超級大展《埃及之王：法老》受到民眾熱烈迴響，館方將提前於10月28日開賣一般票。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

奇美博物館超級大展《埃及之王：法老》受到民眾熱烈迴響，早鳥票10萬張約1小時迅速完售，為了回應廣大民眾的期待，館方將提前於10月28日（二）開賣一般票，方便大家提早規劃參觀行程。

由奇美博物館與大英博物館共同主辦的《埃及之王：法老》，集結280件稀珍藏品，從黃金珠寶、陪葬珍品、神廟建築到巨型石雕，為台灣史上最大規模的法老文物展。自消息公布以來備受各界矚目，館方也緊急於售票當天早上將早鳥票從５萬加量為10萬張，目前已全部完售。原訂開展後（2026年1月29日）啟售的一般票券，將提前至10月28日（二）中午12:00開賣，首波開放展期前５個月（2026年1月29日至6月30日）的購票，購票需指定參觀日期，全票580元、優惠票480元。

奇美博物館表示，非常感謝民眾的熱烈支持，此次早鳥票的熱銷盛況，顯示大家對古埃及文化的高度期待，由於需要控管展場人流，因此無法再加開早鳥票，希望民眾包涵。同時也提醒大家，請勿購買來路不明的票券，以保護自身權益。目前團隊正全力籌備展覽，希望帶給大眾一場精采豐富的觀展體驗。《埃及之王：法老》展期自2026年1月29日至2027年1月10日，詳情請上奇美博物館官網：www.chimeimuseum.org。