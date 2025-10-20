　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

《埃及之王：法老》早鳥票完售　10/28起開賣一般票

▲奇美博物館超級大展《埃及之王：法老》受到民眾熱烈迴響，館方將提前於10月28日開賣一般票。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲奇美博物館超級大展《埃及之王：法老》受到民眾熱烈迴響，館方將提前於10月28日開賣一般票。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

奇美博物館超級大展《埃及之王：法老》受到民眾熱烈迴響，早鳥票10萬張約1小時迅速完售，為了回應廣大民眾的期待，館方將提前於10月28日（二）開賣一般票，方便大家提早規劃參觀行程。

▲奇美博物館超級大展《埃及之王：法老》受到民眾熱烈迴響，館方將提前於10月28日開賣一般票。（圖／記者林東良翻攝，下同）

由奇美博物館與大英博物館共同主辦的《埃及之王：法老》，集結280件稀珍藏品，從黃金珠寶、陪葬珍品、神廟建築到巨型石雕，為台灣史上最大規模的法老文物展。自消息公布以來備受各界矚目，館方也緊急於售票當天早上將早鳥票從５萬加量為10萬張，目前已全部完售。原訂開展後（2026年1月29日）啟售的一般票券，將提前至10月28日（二）中午12:00開賣，首波開放展期前５個月（2026年1月29日至6月30日）的購票，購票需指定參觀日期，全票580元、優惠票480元。

▲奇美博物館超級大展《埃及之王：法老》受到民眾熱烈迴響，館方將提前於10月28日開賣一般票。（圖／記者林東良翻攝，下同）

奇美博物館表示，非常感謝民眾的熱烈支持，此次早鳥票的熱銷盛況，顯示大家對古埃及文化的高度期待，由於需要控管展場人流，因此無法再加開早鳥票，希望民眾包涵。同時也提醒大家，請勿購買來路不明的票券，以保護自身權益。目前團隊正全力籌備展覽，希望帶給大眾一場精采豐富的觀展體驗。《埃及之王：法老》展期自2026年1月29日至2027年1月10日，詳情請上奇美博物館官網：www.chimeimuseum.org。

▲奇美博物館超級大展《埃及之王：法老》受到民眾熱烈迴響，館方將提前於10月28日開賣一般票。（圖／記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／新竹市跟進正常上班課！停班課懶人包一覽
獨／不同意「娶陸配就不能升遷」！海巡署霸氣挺方深鏞
快訊／北北基桃明天停班課？　謝國樑：20：00宣布
比特犬撕咬小模愛犬　飼主曝「地震害的」
快訊／新北5國小、3國中「預防性停課」
不斷更新／雨彈狂炸北台灣！新竹縣宣布了　全台停班課看這裡
史上最強太誇張？美名嘴：不懂大谷翔平為何自動變「最偉大」
快訊／首位女首相即將誕生！自民黨、維新會正式合作　支持高市早

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

慈善阿嬤陳樹菊再訪西螺福興宮　祈福謝恩感念媽祖慈悲

台南市PBL探究教學論壇登場　市長黃偉哲推動學生問題解決力

山口縣教育長、堪薩斯市代表接連造訪　台日美姊妹市連線國際交流

《埃及之王：法老》早鳥票完售　10/28起開賣一般票

台水緊急搶修成功　屏東沿海地區21日大停水確定取消

南投樂樂定點臨時托育中心啟用　助家長兼顧育兒和拚生活需求

古蹟建築愛好者必看　新書發表帶你揭密阿里山貴賓館歷史文化

竹市府溫暖挺移工　邱臣遠：以多元關懷行動回應漁工需求

夜騎未開車燈遭警攔查！　機車男不即停被開罰最高3600元

竹市青年創新論壇圓滿落幕　展現自造者聚落成果

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

楊謹華.柯佳嬿突然「嘴對嘴接吻」　全場看呆..她們害羞互誇：滿好親的

萌娃盯監視器突喊阿公在那　已經當天使還回來看寶貝孫

羅浮宮藏品被盜！　蒙面人闖入「奪走珠寶」

慈善阿嬤陳樹菊再訪西螺福興宮　祈福謝恩感念媽祖慈悲

台南市PBL探究教學論壇登場　市長黃偉哲推動學生問題解決力

山口縣教育長、堪薩斯市代表接連造訪　台日美姊妹市連線國際交流

《埃及之王：法老》早鳥票完售　10/28起開賣一般票

台水緊急搶修成功　屏東沿海地區21日大停水確定取消

南投樂樂定點臨時托育中心啟用　助家長兼顧育兒和拚生活需求

古蹟建築愛好者必看　新書發表帶你揭密阿里山貴賓館歷史文化

竹市府溫暖挺移工　邱臣遠：以多元關懷行動回應漁工需求

夜騎未開車燈遭警攔查！　機車男不即停被開罰最高3600元

竹市青年創新論壇圓滿落幕　展現自造者聚落成果

台鐵光復節連假加開14列次　明天凌晨開放售票

安格斯12星座一周運勢10／20-10／26　巨蟹遠離豬隊友、天秤人氣旺

慈善阿嬤陳樹菊再訪西螺福興宮　祈福謝恩感念媽祖慈悲

獨／不同意「娶陸配就不能升遷」！海巡署霸氣挺方深鏞

快訊／北北基桃明天停班課？　謝國樑：20：00宣布

宇樹推出新機器人H2　首次擁有「仿生人臉」

台南市PBL探究教學論壇登場　市長黃偉哲推動學生問題解決力

黃國昌質詢重提張榮興魚翅宴　內政部澄清：依規報備並無違規

卡戴珊小妹愛牌！瑜珈新寵「Alo」還沒進軍中國…盜版已賣爆

南韓高利貸威脅「還不起債就去柬埔寨」　男機場脫身險淪豬仔

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

地方熱門新聞

新北深夜暴雨突襲多處淹水　中和人傻眼曝慘況

燕子口最新上升水位　發第4次國家警報

快訊／屋我尾山一天2山難

彰化6000噸葡萄藤　「碳」出2.4億產值

台中男遇假投資詐騙　遇貴人救回630萬　

即／花蓮太魯閣口、天祥等地明停班停課

桃園萬聖城交通接駁及管制資訊　搶先看

燕子口堰塞湖持續溢流　勿入高風險區

全台首座客家醫院　聯新國際醫院慶30週年

八德區全民健走　欣賞埤塘之美結合生態教育

上緯投控跨界合作拚減碳永續

台水夜間搶修　屏東沿海多鄉鎮停水22小時

2025環法自行車賽10／18日月潭開騎

從非洲感染瘧疾到台灣執業橫田大知走進中醫世界

更多熱門

相關新聞

奇美《法老展》早鳥票10萬張完售　一般票提前開賣

奇美《法老展》早鳥票10萬張完售　一般票提前開賣

奇美博物館大展《埃及之王：法老》公布後迴響熱烈，早鳥票10萬張，約1小時迅速完售，館方為了回應民眾期待，將提前於10月28日開賣「一般票」，方便更多觀眾提早規劃參觀行程。

埃及展「10萬張早鳥票」完售！一票人崩潰

埃及展「10萬張早鳥票」完售！一票人崩潰

搶購埃及展早鳥票！網抱怨：進不去官網

搶購埃及展早鳥票！網抱怨：進不去官網

大英博物館聯手奇美！《埃及之王：法老》重磅登台

大英博物館聯手奇美！《埃及之王：法老》重磅登台

埃及博物館弄丟法老千年金手鐲　邊境嚴查

埃及博物館弄丟法老千年金手鐲　邊境嚴查

關鍵字：

埃及之王法老早鳥票完售

讀者迴響

熱門新聞

快訊／6縣市雨量達停班課標準　北北基桃入列

BLACKPINK離台「剩 Lisa獨留高雄」　LV三公子被拍到愛相隨來台

快訊／明天5縣市達停班課標準　最新雨量預測出爐

即／新莊逆倫箱屍翻轉！驗屍無他殺跡象　兒無保獲釋

人夫捐精給弟媳生子　妻崩潰嗆「偷情不要臉」下場曝

風神要轉向了　連3天「大量降雨」

不是小S！金鐘獎收視出爐「兩天最高點落在她出場」　

即／台中女吃芭樂噎死！搶救一夜家屬忍痛拔管

快訊／氣象署12:00啟動「大規模劇烈豪雨作業」

台中網紅婉晴媽媽驚傳過世

即／7縣市大雨警報　明天雨更猛

男星結婚11年還很旺「上節目求助降低性慾」

快訊／11級強風來了　9縣市豪大雨特報

太魯閣堰塞湖現況曝！水位距離壩頂約5公尺　短期內恐溢流潰決

不斷更新／雨彈狂炸北台灣　全台停班課資訊一覽

更多

最夯影音

更多
王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！
高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面