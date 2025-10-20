搶購埃及展早鳥票「進不去官網」　奇美博物館：之後可以買一般票

▲台南奇美博物館。（圖／記者蔡玟君攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台南奇美博物館將在2026年與大英博物館合作，推出《埃及之王：法老》展，會展出陪葬珍品、巨型石雕等280件珍貴文物。今天中午12點整，奇美博物館開賣10萬張早鳥票，然而有不少民眾卻抱怨，「十分鐘內就售完了，根本進不去」、「根本就進不去」。

奇美博物館有七大主題展區攜手大英博物館引進《埃及之王：法老》，是「史上來台最大規模」，讓許多民眾非常感興趣。早鳥票是最優惠也最彈性的票，奇美博物館在今（20）日中午開賣，然而有不少人透過官網要線上購票時，卻發現根本進不去。

就有不少網友奇美的粉專上直呼，「打不開就完售了」、「想買主題票但進不去官網」、「12點就點進去閃不到1秒剛要點張數就跳出來了，就進不去了，之後就完售了」、「12點整不知道幾秒就顯示完售了」、「12點一到直接不見」。也有網友雖搶到票，卻無法付款，「請問塞車沒辦法進去結帳，但信箱已有訂單編號，這樣訂單算成立嗎」、「好不容易進入付款頁面直接被踢出」、「為什麼無法結帳，付款時間快截止了」。

奇美博物館則發文感謝支持，「10萬張早鳥票約一小時全部完售！再次感謝大家對本展超熱情的支持，展現長達一年，之後可以買一般票」。