埃及展「10萬張早鳥票」完售！一票人傻眼：比演唱會門票還難搶

▲台南奇美博物館打造史上最大埃及展《埃及之王：法老》。（圖／翻攝自奇美博物館FB）



記者施怡妏／綜合報導

台南奇美博物館將在2026年與大英博物館合作，推出《埃及之王：法老》展，展出陪葬珍品、巨型石雕等280件珍貴文物，今日12點開賣早賣早鳥票，10萬張票全售完，大批網友哀號，早就已經到訂購網站準備，結果時間一到就當機，完全進不去網站，「付款等了半小時也沒搶到啊。」

大批網友在Threads發文，今日12點一到，奇美博物館的官網根本進不去，不僅如此，使用其他購票管道也同樣出現當機的狀況，「這比搶演唱會門票還扯，不是網站掛了就是售罄，那麼多通路耶，好扯好扯，難過。」

許多沒搶到票的網友直呼「第一次買，比演唱會還難搶耶，嚇到」、「進去購票平台都空白的，連搶都無法搶」、「我也沒搶到，要付款的時候跟我說賣光了」、「搶個埃及門票以為在搶Blackpink，還沒12:00整個頁面就大當機，終於跳到輸入的頁面，要付款的時候繼續當機」、「埃及展都是誰在買啊⋯所有平台大當機，10萬張票耶！點進去都售罄我大問號」。

對此，奇美博物館稍早在FB發文感謝支持，「10萬張早鳥票約一小時全部完售！再次感謝大家對本展超熱情的支持，展期長達一年，之後可以買一般票」，並強調不要購買來不明的票券，「真的有黃牛！請勿購買來路不明的票券，原價出讓也不要買，寧可之後購買安全的一般票。」