　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

埃及展「10萬張早鳥票」完售！一票人傻眼：比演唱會門票還難搶

▲▼ 。（圖／翻攝自奇美博物館FB）

▲台南奇美博物館打造史上最大埃及展《埃及之王：法老》。（圖／翻攝自奇美博物館FB）

記者施怡妏／綜合報導

台南奇美博物館將在2026年與大英博物館合作，推出《埃及之王：法老》展，展出陪葬珍品、巨型石雕等280件珍貴文物，今日12點開賣早賣早鳥票，10萬張票全售完，大批網友哀號，早就已經到訂購網站準備，結果時間一到就當機，完全進不去網站，「付款等了半小時也沒搶到啊。」

大批網友在Threads發文，今日12點一到，奇美博物館的官網根本進不去，不僅如此，使用其他購票管道也同樣出現當機的狀況，「這比搶演唱會門票還扯，不是網站掛了就是售罄，那麼多通路耶，好扯好扯，難過。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

許多沒搶到票的網友直呼「第一次買，比演唱會還難搶耶，嚇到」、「進去購票平台都空白的，連搶都無法搶」、「我也沒搶到，要付款的時候跟我說賣光了」、「搶個埃及門票以為在搶Blackpink，還沒12:00整個頁面就大當機，終於跳到輸入的頁面，要付款的時候繼續當機」、「埃及展都是誰在買啊⋯所有平台大當機，10萬張票耶！點進去都售罄我大問號」。

對此，奇美博物館稍早在FB發文感謝支持，「10萬張早鳥票約一小時全部完售！再次感謝大家對本展超熱情的支持，展期長達一年，之後可以買一般票」，並強調不要購買來不明的票券，「真的有黃牛！請勿購買來路不明的票券，原價出讓也不要買，寧可之後購買安全的一般票。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／Lulu升格陳太太！幸福登記畫面曝光
LIVE／6地達停班課標準　氣象署最新說明
快訊／高雄代表隊大出包！　遭大會取消資格
子瑜講韓文：我來自台灣！「重現10年前經典自我介紹」粉絲眼眶
盼北市府成全！T17、T18移轉新壽讓利50億　「要直接和輝
新北重新堤外道明0時起封閉　部分水門周邊紅黃線今晚7時起可停
大谷翔平太會賺！道奇7億美元巨約「1季回本」　日旅客暴增近9

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

華信航空推身障家庭機酒套票　「4人同行、買2送2」即起開賣

台鐵楊梅站號誌故障　15列車延誤「最長101分鐘」

LIVE／新竹以北大雨狂下「6地達停班課標準」　氣象署最新說明

埃及展「10萬張早鳥票」完售！一票人傻眼：比演唱會門票還難搶

台中市民野餐日11/2登場！盧秀燕邀大小朋友草地閱讀

買伴手禮「他一到家先拆爛」真相驚呆！萬人爆共鳴：我爸媽都這樣

2同事生孩後突離職　他愣「育嬰假多可怕？」過來人曝現況

故宮拉高警惕「模擬演練羅浮宮入侵情境」　檢討升級防護措施

快訊／校區陣風飆11級　文化大學：下午3時起停課、明天改遠距

搶購埃及展早鳥票「進不去官網」　奇美博物館：之後可以買一般票

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

楊謹華.柯佳嬿突然「嘴對嘴接吻」　全場看呆..她們害羞互誇：滿好親的

羅浮宮藏品被盜！　蒙面人闖入「奪走珠寶」

「象迷真的滿可怕」陳冠宇撐過滿壘危機　大讚林子偉高水準演出

華信航空推身障家庭機酒套票　「4人同行、買2送2」即起開賣

台鐵楊梅站號誌故障　15列車延誤「最長101分鐘」

LIVE／新竹以北大雨狂下「6地達停班課標準」　氣象署最新說明

埃及展「10萬張早鳥票」完售！一票人傻眼：比演唱會門票還難搶

台中市民野餐日11/2登場！盧秀燕邀大小朋友草地閱讀

買伴手禮「他一到家先拆爛」真相驚呆！萬人爆共鳴：我爸媽都這樣

2同事生孩後突離職　他愣「育嬰假多可怕？」過來人曝現況

故宮拉高警惕「模擬演練羅浮宮入侵情境」　檢討升級防護措施

快訊／校區陣風飆11級　文化大學：下午3時起停課、明天改遠距

搶購埃及展早鳥票「進不去官網」　奇美博物館：之後可以買一般票

饒慶鈴視察風災後河川緊急疏濬　確保民眾生命財產安全

陸名畫法拍估值1.47億人民幣　徐悲鴻「奔馬圖」尚無人出價

18歲足球員遭撕票！出國試訓是詐騙　「家人籌不出贖金」魂斷異鄉

金色三麥掛牌上櫃　上演蜜月行情最高上漲37%

《鬼滅之刃》全球票房飆948億日圓　7000萬人觀影衝擊年度排行

台東環保局攜手巡守隊淨溪清出51公斤廢棄物　守護卑南溪流域

花蓮重創水溝蓋不見了！　季連成警告「發天災財」：最重無期徒刑

【廣編】中華食品自研TG酵素工法　打造新一代Q彈豆腐體驗

打破挺舉及總和兩項全運會紀錄　郭婞淳為台東代表隊舉起一金

等不到Toyz出獄！　七期短命火鍋店開「頂讓金688萬」

【沒喝孟婆湯嗎XD】小五弟弟參加姊姊家長日　竟在現場寫程式架網站！

生活熱門新聞

快訊／6縣市雨量達停班課標準　北北基桃入列

風神要轉向了　連3天「大量降雨」

快訊／氣象署12:00啟動「大規模劇烈豪雨作業」

即／7縣市大雨警報　明天雨更猛

快訊／11級強風來了　9縣市豪大雨特報

「驚人雨勢才剛開始」　下更大時間曝

豪雨升級　專家：北北基桃明上班早出門

太魯閣封園挨轟昏庸蠻橫！內政部回應了

北台一片紫紅！氣象署調強降雨

新北人收到警訊通知　里長電話被打爆

行李箱「多1張神祕紙條」別丟！地勤曝原因

燕子口堰塞湖「早有2次前例」　1地標淹入湖中看不到了

快訊／校區陣風飆11級　文化大學：下午3時起停課、明天改遠距

「共伴效應」下不停！　北部人哀號：狂風暴雨

更多熱門

相關新聞

搶購埃及展早鳥票！網抱怨：進不去官網

搶購埃及展早鳥票！網抱怨：進不去官網

台南奇美博物館將在2026年與大英博物館合作，推出《埃及之王：法老》展，會展出陪葬珍品、巨型石雕等280件珍貴文物。今天中午12點整，奇美博物館開賣10萬張早鳥票，然而有不少民眾卻抱怨，「十分鐘內就售完了，根本進不去」、「根本就進不去」。

鬼滅展亂象！代排阿嬤被考主角名答不出

鬼滅展亂象！代排阿嬤被考主角名答不出

埃及展沒木乃伊！內行搖頭「超重量級」跪了

埃及展沒木乃伊！內行搖頭「超重量級」跪了

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

大英博物館聯手奇美！《埃及之王：法老》重磅登台

大英博物館聯手奇美！《埃及之王：法老》重磅登台

關鍵字：

奇美博物館大英博物館埃及之王法老展覽

讀者迴響

熱門新聞

快訊／6縣市雨量達停班課標準　北北基桃入列

BLACKPINK離台「剩 Lisa獨留高雄」　LV三公子被拍到愛相隨來台

即／新莊逆倫箱屍翻轉！驗屍無他殺跡象　兒無保獲釋

人夫捐精給弟媳生子　妻崩潰嗆「偷情不要臉」下場曝

風神要轉向了　連3天「大量降雨」

即／台中女吃芭樂噎死！搶救一夜家屬忍痛拔管

台中網紅婉晴媽媽驚傳過世

快訊／氣象署12:00啟動「大規模劇烈豪雨作業」

不是小S！金鐘獎收視出爐「兩天最高點落在她出場」　

即／7縣市大雨警報　明天雨更猛

快訊／11級強風來了　9縣市豪大雨特報

太魯閣堰塞湖現況曝！水位距離壩頂約5公尺　短期內恐溢流潰決

「驚人雨勢才剛開始」　下更大時間曝

男星結婚11年還很旺「上節目求助降低性慾」

新北深夜暴雨突襲多處淹水　中和人傻眼曝慘況

更多

最夯影音

更多
王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！
高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面