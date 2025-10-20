　
    • 　
>
生活

奇美《法老展》10萬張早鳥票完售　一般票提前10/28開賣

▲▼奇美博物館與大英博物館共同主辦《埃及之王：法老》特展。（圖／奇美博物館／大英博物館理事會）

▲奇美博物館與大英博物館共同主辦《埃及之王：法老》特展，早鳥票完售，一般票提前開賣。（圖／奇美博物館／大英博物館理事會）

記者林育綾／綜合報導

奇美博物館大展《埃及之王：法老》公布後迴響熱烈，早鳥票10萬張，約1小時迅速完售，館方為了回應民眾期待，將提前於10月28日開賣「一般票」，方便更多觀眾提早規劃參觀行程。

奇美博物館與大英博物館共同主辦《埃及之王：法老》，集結280件稀珍藏品，從黃金珠寶、陪葬珍品、神廟建築到巨型石雕，可說是台灣史上最大規模的法老文物展。自消息公布以來備受關注，日前開賣早鳥票時，館方也緊急在當天上午，將5萬張票加量為10萬張，約1小時就全數完售。

▲▼奇美博物館與大英博物館共同主辦《埃及之王：法老》。（圖／奇美博物館）

▲《埃及之王：法老》早鳥票完售，一般票將提前開賣。（圖／奇美博物館）

博物館原訂在開展後（2026年1月29日）才啟售一般票，不過館方研議後決定，將提前在10月28日（二）中午12:00開賣，首波開放展期前５個月（2026年1月29日至6月30日）的購票，購票需指定參觀日期，全票580元、優惠票480元。

奇美博物館表示，感謝民眾的熱烈支持，此次早鳥票的熱銷盛況，顯示觀眾對古埃及文化的高度期待，由於需要控管展場人流，因此無法再加開早鳥票。同時也提醒，勿購買來路不明的票券，以保護自身權益。

▲▼奇美博物館與大英博物館共同主辦《埃及之王：法老》，自2026年1月29日至2027年1月10日展出。（圖／大英博物館理事會）

▲大英博物館此次精選280件展品，圖為阿蒙涅姆赫特4世向亞圖姆神獻祭的銘牌，約西元前1808–1799年。（圖／大英博物館理事會）

《埃及之王：法老》展期自2026年1月29日至2027年1月10日，由奇美博物館獨家引進，是館方第4度與大英博物館合作。人們熟悉的金字塔、神廟、黃金寶藏、人面獅身像等，幾乎都與法老密不可分，此次策展以「帝王視角」出發，透過七大主題「埃及：法老的國度」、「從神而來」、「身為大祭司的王」、「王室」、「統治埃及」、「埃及與世界」、「永生」，探索法老的多元角色。

▲▼奇美博物館與大英博物館共同主辦《埃及之王：法老》，自2026年1月29日至2027年1月10日展出。（圖／大英博物館理事會）

▲拉美西斯二世巨像的拳頭，約西元前1279–1213年。（圖／大英博物館理事會）

法老既是神與人的中介、神廟的大祭司，更是萬眾臣服的國家統帥、攻無不克的偉大戰士，然而在至高無上的權力背後，實際處境卻是面臨王位爭奪、眾多勢力牽制、外族威脅等。展覽將揭開法老的神祕面紗，除了浪漫化的王者形象，也讓人看見他們作為人的掙扎與挑戰，近距離感受王權的輝煌與代價。

大英博物館此次精選280件展品，歷史橫跨近3000年，從古埃及第三王朝至滅亡後的羅馬時期，涵蓋56位法老統治期間的文物。展品種類豐富多元，包括珠寶、陪葬品、石雕、棺木與文書信件等，從僅有2公分、工藝精巧的金飾，到重達2噸的宏偉石像，觀眾能感受微小細節中的極致匠心，也能震撼於巨型作品的磅礴氣勢。

更多新聞
※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

埃及展10萬張早鳥票完售　一般票提前開賣

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

