30歲正妹「賣卡通煎餅」日賺超4000元　顧客：排5hr買捨不得吃

記者廖翊慈／綜合報導

四川成都撫琴夜市近期出現一攤「卡通煎餅」，吸引大批民眾圍觀拍照，成為社群熱門話題。攤主曾雅馨以巧克力勾勒線條，再用雞蛋、牛奶與麵糊上色，將煎餅畫成栩栩如生的動漫角色，每當翻面那一刻，煎餅上現出完整圖案，現場總會響起驚呼聲，被網友封為「卡通煎餅主理人」。

▲排隊盛況。（圖／翻攝自極目新聞）

據《極目新聞》報導，這個小攤從下午五點開張起，攤前就被圍得水洩不通。現場一位顧客表示，她下午三點就來排隊取號，仍只拿到第40號，「想排在最前面，下午一點就得來等。」曾雅馨每天限號60個，通常要做到晚上十一點才收攤。排隊區外還有許多人專程來打卡拍照，甚至有遊客從外地趕來。

▲不少顧客拿到號碼牌後，依舊在攤位旁圍觀。（圖／翻攝自極目新聞）

攤主曾雅馨是95後（指西元1995年至1999年出生）成都人，主修美術，曾在教培機構工作多年。她說，今年八月逛夜市時靈光一閃，決定辭職創業，「我在家裡練了快一個月，才畫出不會糊掉的圖案。」她笑說，創業初期常失敗，焦糖線條掌握不好就會焦黑，「現在每天都能順利出成品，還能畫出顧客指定的卡通人物。」

▲▼曾雅馨的攤位。（圖／翻攝自微博）

顧客拍下的畫面顯示，她一邊看著手機圖片，一邊用細嘴擠花瓶勾勒線條，接著倒入蛋奶糊上色。當第一面煎好翻面時，角色圖案便完整浮現，像是動畫裡跳出的一幕。每當這時，民眾就舉起手機拍攝，有人甚至舉到手痠也不肯放下。

一名顧客李太太表示，自己和女兒就是死忠粉絲之一。她說，當天從下午兩點開始排隊，終於在晚上七點拿到親手做的卡通煎餅。她訂製的是自己喜歡歌手的卡通形象，價格65元（約新台幣280元），「看到成品的那一刻，覺得再久都值得。」女兒興奮地想馬上吃下去，她則想把煎餅保存起來，當作紀念。

▲曾雅馨製作的煎餅。（圖／翻攝自微博，上同）

曾雅馨指出，目前提供兩種售價，一般款15元或25元（人民幣，下同，約新台幣65元與108元），訂製款則依圖案複雜度定價，製作時間從10分鐘到30分鐘不等，「雖然不能做到百分百還原，但我會盡量讓角色更生動。」

她的丈夫馮先生則負責協助攤務與現場秩序，他笑說自己「不會畫，只能幫忙打下手」。他透露，因顧客太多，已採取排隊取號制度，「有客人下飛機就趕來，排不到真的很不好意思，目前每天限量製作六十份，營業額約在1000元上下（約新台幣4290元），用來上色的材料都是蔬菜與水果汁，安全又天然。」

▲▼李太太等了五個小時。（圖／翻攝自微博）

馮先生也透露，未來考慮推出線上預約系統，讓顧客能提前登記，不必現場久候，「很多人排太久會放棄，我們想讓等待更有秩序。」他還說，目前夫妻倆打算週一固定休息，但若人潮持續，可能連休息日都難安排。