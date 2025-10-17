帶日社長逛寧夏夜市！短短60m「地瓜球6家↑」他秒揪觀光問題

▲寧夏夜市。（圖／記者黃士原攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

在台人印象中，夜市小吃多元又便宜，不只在地人喜歡，也會推薦觀光客去逛。可擁有65萬訂閱「Men’s Game 玩物誌」Allen就在粉專表示，他帶日本社長逛寧夏夜市，可短短60公尺就看到「地瓜球至少6家、炸魷魚6、7家」，忍不住感嘆台灣觀光的關鍵問題「高度重複、缺乏品牌化與在地化延伸」。

Allen表示，他帶日本社長去寧夏夜市，結果從門口開始60公尺，賣地瓜球的最少六家，炸魷魚或以魷魚為主的攤販最少也六七家。他指出，從夜市這個最小單位，就能看出台灣觀光的關鍵問題在哪。

他以日本老街做對照，「假設他們本地產綠茶，他們會把茶做成餅、糕、麵條、冰淇淋或甜點，而且發展出品牌，而且有的品牌還超過了幾十年」，每一家也想盡辦法變化出不同應用及包裝，還可以當伴手禮買回去送朋友。

但他帶著社長逛完寧夏夜市，發現扣除重複性的攤販，感覺寧夏夜市只需要100公尺就夠了。接著，他提出解方，「不管是老街或市集，當地的縣市觀光局都應扮演輔導角色，當地的更小單位要配合執行，新攤位要審查銷售品項，或者新創品項輔導轉型。」

若有預算可聘民間行銷顧問，「結合商業思維自然有解」。至於人才哪裡找？他點名加盟展與連鎖業者，「你眼中以為割韭菜的加盟主，最會把普通東西變成有趣品牌」。

他也點名公部門心態得先升級，「不然就是雞同鴨講」。並舉台鐵觀光列車為例，「近一兩年推出後連台灣人都想去，有的還一位難求」，證明「覺醒永遠不嫌晚」。他建議用AI觀察日韓旅客心得，「多數評價是『不錯，但變化不多』」。

最後，他強調自己沒有要唱衰台灣，只是有感而發，「如果要嘴台灣，我就不會說台鐵列車，台灣有些地方也在進步中，變好或變現象只是一角。」