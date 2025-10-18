潛規則？逛夜市「單點滷肉飯」店家3字拒絕　他傻眼：第二次遇到

▲單點滷肉飯，店家竟說沒飯了。（示意圖／記者施怡妏攝）



記者施怡妏／綜合報導

基隆小吃美食雲集，尤其是廟口、愛四路夜市，每到假日總擠滿人，一名網友表示，到夜市某間攤位用餐，單點一碗滷肉飯，卻遭店家以「沒飯了」為由拒絕，而且這已是他第二次遇到同樣情況，好奇「不能單點滷肉飯」是不是夜市的潛規則？貼文一出，不少人都遇過類似狀況，「明明超大一鍋在那邊，超氣」。

原PO在Threads發文，在基隆廟口某家攤位單點一碗滷肉飯，店家詢問是否還要其他品項，他回應「就這樣」，沒想到對方竟說「不好意思，沒飯了」，但明明現場備料充足，質疑是因為沒有加點其他菜色，才被婉拒，「這已經是連續第二次遇到這種情況了」。

貼文曝光，許多人表示自己也曾遇過類似狀況，「廟口有些麵店也是，沒點小菜就擺臭臉」、「只要沒點肉，他就會騙你說沒飯了，但有點肉的人，就會有飯喔」、「以前跟朋友去逛也遇過，結果朋友就問店家『我要點幾碗你才會有飯』，旁邊的人都驚呆」、「想單點滷肉飯內用跟我說不行，要外帶也說不行」。

許多網友看傻，「既然不單賣滷肉飯，那就訂個套餐就好了啊！何必讓人家問了又拒絕販售」、「滷肉飯還要配貨喔？」「店家有權這樣做，當然消費者也有權不去這樣的店家消費」、「你要先買筍絲、白菜滷才能成為尊貴滷肉飯擁有者喔」。

還有網友建議，「下次去換個方式點餐，先問老闆還有2碗滷肉飯跟2碗炒麵嗎？如果有，就說那1碗滷肉飯就好，看他怎麼拒絕」。