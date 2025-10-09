飯店浴巾有血跡！　男子怕染病索賠　被質疑「血很新鮮」

▲男子入住飯店發現浴巾帶有血跡。（圖／翻攝大象新聞）

記者陳冠宇／綜合報導

近日，成都一家飯店被投訴浴巾上有血跡，引發關注。遊客喬先生憂心得病，還自行前往醫院檢查，並要求飯店將浴巾血跡化驗。不過飯店表示，現場查驗浴巾時，「血跡非常新鮮」，不像是前一個客人留下的，懷疑對方想藉機敲詐。

河南《大象新聞》報導，喬先生表示，10月2日中午他洗完澡後，拿疊好的浴巾擦身體，擦拭過程中發現浴巾上有拳頭大的一塊血跡，發現血跡後就給前台打了電話，飯店的工作人員很快到房間拍了照，也聯繫了飯店的店長。

對於血跡的來源，飯店方面解釋稱清潔人員更換了浴巾，但浴巾是從清潔公司拿過來的，沒法證明更換的浴巾是沒有血跡的，同時強調「整個流程沒有問題」。

喬先生表示，事情發生後，他最擔心的就是健康問題，他和同行人員前往醫院進行檢查，查了HIV、梅毒、C肝和B肝四個項目，結果都是陰性。不過醫生提醒他們，病毒存在空窗期，後續還需多次檢測才能排除感染風險。

「店長給出的解決方案是僅退還當晚的房費」，喬先生不能接受，「我的訴求是對血液樣本進行化驗」，且如果因此感染了相關疾病，後續的檢查和治療費用需要飯店來承擔，同時要求房費「退一賠三」。

「客人打電話投訴說毛巾上有血，我們去現場查血跡非常新鮮，看著不像是前一個客人留下的，因為當時距離前一位客人離店已經24小時了」，事發飯店的趙店長認為，在客人入住前，這條浴巾是乾淨的，「我懷疑對方想藉機敲詐，血跡面積很大，非常顯眼，怎麼會看不到就直接拿來擦身體了呢？」

關於血跡浴巾送檢的問題，趙店長稱，目前浴巾已經封存，由飯店保管。「我們可以接受客人請機構上門取樣送檢，把樣品分一半給他們，同時我們要報警」。對於賠償訴求，趙店長無法接受，「他提的是帶有處罰性質的要求，不合理。我們願意出於服務態度，免掉第一晚房費，算是表達我們的誠意。」