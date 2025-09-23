夜市烤魚「一條賣230元」他質疑智商稅！老饕喊便宜：每周都吃

▲夜市。（圖／記者黃士原攝）



記者施怡妏／綜合報導

台灣夜市文化聞名世界，各式美味小吃與趣味遊戲，讓人流連忘返，有網友表示，最近看到一項夜市美食「烤魚」，用的魚是台灣鯛魚，腹中塞滿香料調味，外層裹上厚厚的鹽巴烤至入味，一尾售價介於180至300元，「值得嚐試嗎？是智商稅嗎？」釣出老饕分析，「不貴，我每周都買，超愛吃魚。」

有網友在PTT發文，最近看到很多人分享夜市烤魚的影片，使用大尾的台灣鯛魚，腹中加入調味香料，外層裹上厚鹽烤熟，價格約180-300元，「想問一下值不值得嘗試，有土味嗎？是智商稅嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，網友有不同的看法，「自助餐吳郭魚也才5-60，寧可買自助餐紅燒的，或是切塊加泡麵煮」、「現在只要進夜市，就已經在繳智商稅了」、「這根本暴利啊，所以夜市倒掉一堆」、「300元拿去吃吳郭魚？」

但也有網友大讚，「便宜啊，做一條這種烤魚要一小時，還一堆很難處理的內臟」、「200元就是吃一個方便，會烤的店家很棒」、「大熱天烤魚，人力不算扣掉瓦斯租金，不貴吧」、「說真的，要鹽烤魚費時費力，賺一半其實可以」、「自己弄其實不難，但就是很麻煩啊，我也願意買單」、「 230元一條魚有人幫你烤好，便宜吧」。

一名老饕回文指出，一條烤魚的成本大概70-100元之間，店家賣230元願意買，若要自己處理魚是費時間，「魚皮幫你戳好洞，只要翻開來就可以吃了，哪裡貴啊，我超愛吃魚，每周都會買。」