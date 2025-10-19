快訊／羅浮宮爆劫案！竊賊7分鐘偷走拿破崙9件珠寶　后冠失手摔壞

▲法國巴黎羅浮宮（Louvre Museum）。（圖／記者閔文昱攝）

記者閔文昱／綜合報導

法國巴黎羅浮宮（Louvre Museum）19日上午驚傳搶案！3至4名蒙面歹徒趁館舍施工、保全鬆動之際，利用工地升降梯闖入館內最具象徵意義的「阿波羅長廊」（Galerie d’Apollon），僅花7分鐘就竊走拿破崙與約瑟芬皇后珍藏的9件珠寶，包括項鍊、胸針及王冠等無價之寶。歹徒犯案後駕駛機車逃逸，羅浮宮緊急宣布全天閉館。

法國文化部長達狄（Rachida Dati）證實事件發生於羅浮宮開館不久後，所幸無人員受傷。她表示，目前警方與博物館人員已封鎖現場、調閱監視畫面，全力追查歹徒行蹤。內政部長努內茲（Laurent Nuñez）則形容這批被竊珠寶為「無價的歷史遺產」，強調損失不僅是金錢，更是對法國文化象徵的重擊。

根據《巴黎人報》（Le Parisien）報導，歹徒事前疑曾多次勘查現場，犯案過程宛如電影情節。3人分工明確，2人破窗行竊、1人在外把風，逃逸時其中一件疑為歐仁妮皇后的后冠在路上遺落並遭損毀。警方與巴黎檢方已以「有組織團夥盜竊」與「犯罪結夥」罪名立案偵辦，由重案組接手調查。

▲拿破崙三世的妻子、歐仁妮皇后（Eugénie de Montijo）后冠。（圖／記者閔文昱攝）

目前初步清點顯示，共有9件拿破崙時期帝國珠寶遭竊，包含皇后約瑟芬與歐仁妮的冠冕、項鍊與胸針等。不過，羅浮宮鎮館之寶、重達140克拉的「攝政王鑽石」（Regent Diamond）幸未失竊。警方懷疑，犯案集團熟悉館舍結構與安保配置，犯案動機可能涉及文化勒索或藝術品黑市交易。

巴黎市長魏爾（Ariel Weil）直言「難以置信」，痛批此案暴露出文化資產保護的漏洞，「這像極了亞森羅蘋電影情節，沒想到真實上演在羅浮宮」。目前塞納河畔周邊區域全面封鎖，羅浮宮暫不開放，館方承諾將重新檢視安全防護系統，並在完成刑事調查後再重新開館。

這起案件被《紐約時報》形容為「近代法國最大文化遺產竊案之一」。回顧羅浮宮歷史，1911年《蒙娜麗莎》被館員偷出、兩年後才尋回；如今再傳搶案，讓全球震驚。專家指出，這批珠寶幾乎無法在市場上轉售，追緝結果將成為國際矚目的焦點。