生活 生活焦點

免費洗頭「已30位鏟子超人」放鳥　業者心寒喊卡：損失慘重

▲▼ 連假收假第一天，光復車站依舊擠滿了「鏟子超人」。（圖／記者許權毅攝，下同）

▲三大連假期間，災區湧入超多位鏟子超人。（示意圖／記者許權毅攝）

網搜小組／劉維榛報導

台中一家美容院推出「鏟子超人免費洗頭」活動，感謝救災人員辛勞，卻被30人接連放鴿子，未告知甚至封鎖店家，業者心寒宣布停辦，坦言「真的撐不下去」。消息一出，同行也吐苦水，「免費服務被濫用，只好收場地費」；其他網友直言「善意被踐踏」、「免費看到的永遠是人性」。

美容院業者在Threads表示，為了替光復鄉災區盡一份心力，推出1個月幫鏟子超人免費洗頭的活動，只要出示相關照片即可，未料活動才進行半個月，業者突然公告「我們做不下去了，對不起，鏟子超人免費洗頭，真的沒辦法繼續了。」

業者無奈曝原因，當初是希望能回饋社會，但這幾日以來，出現了太多讓人心寒的狀況，他們特地為每一位保留了時段，且還安排工讀生協助，未料很多鏟子超人預約完卻沒來，也沒有事先告知，甚至直接封鎖。

業者還說，預約好的時間只能空掉，「放鳥客人高達30位，損失慘重！」由於月底前還有100多筆免費的預約客人，業者也無助坦言，「真的不知道怎麼撐下去...只能先暫停預約了，真的很抱歉。」

最後，業者強調，若未來情況有改善，且在資源允許的情況下，會視情況再開放預約。

文章曝光後，也有業者吐苦水，「我也是免費艾草溫罐回饋給鏟子超人，因為無法前往當地幫忙，用另一種方式回饋，結果有些救災超人，注意事項已經先告知，但還是被臨時放鴿子，不然就是遲到（因為會影響下一個服務的超人），臨時改期，造成一些困擾，所以後來我就改成酌收場地費了，不希望美意被濫用」。

其他網友則安慰，「辛苦了，看了很心酸」、「不去就要主動告知、取消，讓店家可以接待其他客人」、「難想像願意去救災卻這樣對好心店家的人，太扯」、「免費看到的永遠是人性」、「善良的人會有好報的，預約不能到的人，應該打電話取消才是」、「已經是免費活動還放鳥，真的很過分」。

日前一名花蓮民宿業者也Threads討拍表示，免費提供住宿給救災志工，結果志工卻在民宿內喝醉，弄壞了兩張桌子。他難掩失望情緒寫道：「怎麼來人家裡喝醉酒，弄壞東西，這種痛真的說不出口。」並呼籲大家珍惜善意，救災勿忘分寸。

10/15 全台詐欺最新數據

