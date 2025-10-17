快訊／太魯閣堰塞湖紅色警戒！花蓮3地區明停班課　太魯閣緊急封路

▲燕子口堰塞湖蓄水量估逾270萬噸，花蓮分署籲下游地區民眾撤離 。（圖／翻攝自Facebook／林業及自然保育署花蓮分署）

記者閔文昱／綜合報導

花蓮縣太魯閣地區今（17）日傍晚因立霧溪上游燕子口邊坡大規模坍塌，導致河道阻塞形成堰塞湖，水位急速上升。花蓮縣政府晚間發布「紅色警戒」，宣布秀林鄉大天祥地區（關原、洛韶、西寶、天祥）、富世村民樂社區（第9鄰）、秀林村民有社區（民有1至3鄰）明（18）日停止上班上課，並要求相關地區民眾預防性撤離。

受坍塌影響，台8線靳珩隧道西口（175.5K）旁立霧溪水勢受阻，已形成堰塞湖，且水位持續上漲。公路局宣布自晚間17時30分起，中橫公路台8線天祥至太魯閣（167.7K～184.5K）全線封閉，太魯閣牌樓旁「錦文橋」也同步封閉，禁止人車進入。

內政部與行政院均已啟動緊急應變機制。行政院發言人李慧芝表示，堰塞湖崩塌點距燕子口步道僅500至600公尺，隨時有溢流、潰決風險。卓榮泰院長指示相關部會派員進駐太魯閣工務段，使用無人機監測水位，並儘速搶通路線，讓重機具能進入降挖壩體，降低潰決風險。

林業及自然保育署花蓮分署指出，壩體初估高約50公尺、蓄水量達270萬噸，若於1小時內潰決，洪水約50分鐘可抵達下游錦文橋，屆時河床水位恐上升5公尺。花蓮縣府已要求秀林鄉公所、台電東部發電廠等單位進行預防性撤離與防護準備，並持續監測堰塞湖變化。

花蓮縣府提醒，立霧溪沿岸及燕子口至靳珩隧道路段目前為高風險區域，呼籲民眾勿靠近河道或闖入封閉範圍，以免發生危險。民眾可透過縣府災防通報平台或氣象署即時資訊掌握最新警戒狀況。