嘉邑行善團撤離花蓮！　2怪手比愛心「以愛同行」守護光復

▲花蓮怪手比愛心，象徵「以善結緣、以愛同行」。（圖／花蓮縣政府）

地方中心／花蓮報導

自馬太鞍堰塞湖潰壩災害發生以來，社團法人嘉義市嘉邑行善團（以下簡稱嘉邑行善團）第一時間主動前往花蓮協助清淤及復原工作。今（20）日上午，嘉邑行善團舉行象徵性撤離儀式，宣布第一階段任務圓滿完成，並表示重機具將繼續留在光復，持續支援災後復建。花蓮縣政府由秘書長饒忠及環保局長饒慶龍代表出席，向嘉邑行善團表達誠摯感謝。

秘書長饒忠致詞時表示，嘉邑行善團自災後第一時間投入廢土清運與溝渠整治，不畏艱難、全力以赴，展現專業與奉獻精神，令人深受感動。他讚譽行善團成員是「真正的活菩薩」，以行動與汗水傳遞愛與溫暖，讓花蓮鄉親感受到滿滿的人間真情。

環保局長饒慶龍指出，嘉邑行善團在任務期間，面對惡劣天候與艱困環境仍日夜趕工，對街道清淤、排水溝渠疏通及環境復原進度貢獻良多，堪稱災後復建的中堅力量。

儀式現場，嘉邑行善團特別以怪手機具排出大型愛心造型，象徵「以善結緣、以愛同行」。此次撤離僅為階段性任務結束，後續團隊與機具仍將留守光復，配合縣府持續推動復原工作。

花蓮縣政府再次感謝嘉邑行善團及各界支援夥伴在花蓮最艱困時刻伸出援手，投入救災與復建行列，成為光復重建的重要力量，讓善意與希望在花蓮這片土地上深深扎根。