立霧溪堰塞湖水位狂漲！秀林民有社區「史上第一次撤離」

▲花蓮立霧溪燕子口今（17日）傳出因大量土石崩落形成堰塞湖。（圖／花蓮縣政府提供）

記者閔文昱／綜合報導

花蓮立霧溪上游因邊坡坍塌形成堰塞湖，水位持續攀升，林業及自然保育署研判最快今晚（17日）10時前恐漫流過台8線公路。下游秀林鄉民有社區首度因天災撤離，實際避難人數超出預期，秀林鄉公所臨時將收容處改設在秀林國中。

林業及自然保育署花蓮分署長黃群策表示，堰塞湖壩體高度已高於公路路面，導致立霧溪水流改道，部分水量從靳珩隧道東口漫出、再經魯丹橋排入魯丹溪匯流入立霧溪，預估深夜前將淹過公路。因水位上升過快，來不及架設水位計，目前已由陽明交大監控團隊駐守太魯閣工務段，協助監測與評估壩體穩定性。

▲政府目前已啟動緊急應變機制。（圖／翻攝自Facebook／卓榮泰）

黃群策指出，現階段中橫公路已成堰塞湖的「自然出水口」，交通全面中斷。林業署明日將裝設壩體監視器，持續觀測潰決風險，並建議下游秀林鄉及台電東部發電廠人員預先撤離。台電也回應，立霧機組14名員工均已撤離，排洪門與排砂門全開，廠區防洪門則已關閉以防止水淹入。

根據《中央社》，秀林鄉長王玫瑰表示，受影響範圍包括富世村民樂社區與秀林村民有社區共約300戶。因正值太魯閣族歲時祭儀活動，公所緊急進行勸導撤離，居民配合度高，但民有社區首次實施撤離，實際人數比預估多，原訂收容地秀林國小空間不足，只得臨時改至秀林國中，目前僅剩2戶待警方協助撤離。

民有社區林姓住戶回憶，下午3時接獲通知後僅有一小時準備，「本來明天要參加歲時祭，沒想到得撤離避難。」他表示，只來得及帶藥品與衣物，連證件都忘了帶，希望堰塞湖盡快解除，能平安返家。