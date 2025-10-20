鄭麗文喊話將訪陸會見習近平　笑「怕被貼標籤就別出來混」

▲鄭麗文當選國民黨主席。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

前藍委鄭麗文當選國民黨主席，隔日即收到習近平賀電，其中習稱「期望增強做中國人的志氣、骨氣和底氣，推進國家統一」引發關注。對於未來是否會赴中交流，與習近平會面？鄭麗文今（20日）接受廣播節目《千秋萬事》主持人王淺秋專訪時肯定回應，「當然要！」王淺秋問，是否擔心過去會被貼標籤，甚至可能被法辦？鄭麗文又笑說，「這有什麼好怕的，怕就不要出來混了」。

鄭麗文表示，如果能夠化解兩岸所有的矛盾及歧見，如果能推動兩岸和平合作，帶來兩岸的共榮，什麼工作都願意做，什麼人都願意見。她認為，要到大陸去不管做任何交流、見任何人，代表性才是重點，凝聚多數的主流民意非常重要，現在去也是代表國民黨主席而已，希望未來國民黨的總統或政權，代表的是全台灣的民意，那層次就更不一樣了。

鄭麗文在專訪結束後接受媒體聯訪時說明，對國民黨來講，推動兩岸交流是非常重要的工作，只要有促進兩岸和平對話交流的工作、活動，不管見誰、做什麼事情，都會全力以赴，但更重要的，在民主社會做什麼事要有民意的依歸，這也是國民黨重要的工作，不只要團結黨內，還有在野勢力，凝聚最新的台灣主流民意，也就是推動兩岸和平。

對於習近平賀電肯定多年來國共兩黨在堅持「九二共識、反對台獨」共同政治基礎上，推動兩岸交流合作，推進國家統一，鄭麗文說，通關密語是「九二共識、反對台獨」，可以了解彼此的態度與立場，伸出友誼的手，兩岸是可以交流的，沒有像陸委會現在已讀不回，無法溝通，導致很多台灣人的權益受損，例如南投整個觀光業非常慘澹，原因為何大家都知道。

鄭麗文說，這是國民黨與民進黨之間主張上的最大不同，國民黨希望兩岸能和解、和平，但是民進黨似乎一直在踩台獨的紅線，一直在踩兩國論的紅線，一直在激怒對岸，好像有意無意、公開的不斷強調兩岸軍事衝突，他希望能夠把這個方向拉回來，往兩岸和解、和平的方向去努力，這也是兩岸最重要的工作。

鄭麗文指出，國民黨要凝聚的是台灣內部的主流民意，民主社會、民意是最重要的依歸，政黨最重要的工作是凝聚及推動最大的民意，來支持自己的理念與核心價值，所以兩岸和平是今天國民黨非常重要、要凝聚台灣的最大公約數及最大共識，有更大的民意做後盾，到對岸就更具有代表性。在團結藍白、團結台灣的主流民意過程中，是在團結國家重大發展方向、大家共同的認同跟堅持。

鄭麗文認為，「兩岸和平、和解、合作」絕對是台灣的主流民意，主流民意已經看清楚也認知到，賴清德總統主導的兩岸政策是死胡同，抗中牌已經徹底失靈，有六成民眾對這件事反感。她強調，希望國共兩黨重新開始營造兩岸和平的氛圍，任何溝通對話都是重要的，兩岸絕對不要兵戎相見，對岸對於未來的主張，長期以來大家都非常清楚，大家了解彼此的主張、想法，未來能開誠布公的交流溝通，化解歧見，這是兩岸和解及和平的重要過程。