大陸 大陸焦點 特派現場

罕見！習給鄭麗文賀電寫入「推進國家統一」　陸媒分析隱藏這涵義

▲▼國民黨新任黨主席鄭麗文、中共中央總書記習近平。（組圖／記者呂佳賢攝、新華社）

▲鄭麗文、習近平。（組圖／記者呂佳賢攝、新華社）

記者陳冠宇／綜合報導

中共中央總書記習近平昨（19）日致電鄭麗文，祝賀她當選中國國民黨主席，賀電中提到罕見「推進國家統一」等內容。陸媒引述分析指出，這是中共最高領導人在對國民黨黨魁的論述中，歷史性地將「反獨」與「促統」置於同等重要的政策高度。

習近平在給鄭麗文的賀電中表示，多年來兩黨在堅持「九二共識」、反對「台獨」共同政治基礎上，推動兩岸交流合作，致力維護台海和平穩定，增進兩岸同胞親情福祉，成效積極。

習近平還強調，當前，世界百年變局加速演進，中華民族偉大復興勢不可擋。他說，期望兩黨堅持共同政治基礎，團結廣大台灣同胞，增強做中國人的志氣、骨氣、底氣，深化交流合作，促進共同發展，推進國家統一，堅定守護中華民族共同家園，守護兩岸同胞根本利益，攜手開創中華民族更加美好的未來。

對此，深圳衛視直新聞引述大陸評論員吳蔚分析，該賀電主要有三層涵義。第一層涵義除了祝賀鄭麗文當選，還有對中國國民黨基於大陸視角的具體評價：「成效積極」。不過吳蔚觀察，在「成效積極」與「成效顯著」的措辭之間顯然還存在一定努力空間，「這顯然是某種善意提醒與積極鞭策」。

第二層涵義是來自中共最高領導人對當前形勢的最新研判與鄭重定義：「當前，世界百年變局加速演進，中華民族偉大復興勢不可擋」。吳蔚認為，在進行戰略溝通時，建立論述的基準點是重大前提，「而海峽對岸的有識之士有必要審時度勢，刷新這個認知」。

至於第三層涵義，是繼續堅持兩黨共同政治基礎。其中，吳蔚提到，「推進國家統一」這個論述在賀電中出現是十分罕見的。2021年9月26日，習近平在給時任國民黨主席朱立倫的賀電中說：「為同胞謀福祉，為台海謀和平，為國家謀統一，為民族謀復興。」吳蔚認為，給鄭麗文這篇賀電，是中共最高領導人在對國民黨黨魁的論述中，歷史性地將「反獨」與「促統」置於同等重要的政策高度。

吳蔚最後指出，由北京發往台北的這封賀電，承載著重要的政治訊號，他認為，「中國國民黨的兩岸政策論述有必要進行版本升級了」。

10/19 全台詐欺最新數據

力挺藍白合的網紅「館長」陳之漢19日承諾，「藍白這次絕不能輸，無論是國民黨選上當總統、民眾黨選上當總統，我只要當立委、任何部會部長、接標案，我全家死光，各位放1百個、1萬個心。自己要的是人民必須過的好，軍警消必須加薪、人員補足，房價必須下降，最重要的，民進黨這些人必須接受70個小時的審訊、1年的土城看守所，如果藍白要報答他，這就是自己的要求」。

