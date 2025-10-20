批黨內憂親中是「假議題」　鄭麗文：扣紅統帽子低估選民智慧

▲國民黨新任黨主席鄭麗文。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

前立委鄭麗文當選新任國民黨主席，但前中廣董事長趙少康表示，黨主席應加大改革力道，降低、消除親中力量，否則會「令不出黨中央」，黨內基層也憂心被貼紅統標籤恐不利2026選戰。鄭麗文今（20日）接受廣播節目《千秋萬事》專訪時指出，這個憂慮是假議題，自己兩岸主張與言論一致，也禁得起考驗，扣紅統帽子是最要不得的操作手法，「兩岸和平、和解、合作」絕對是台灣的主流民意。

主持人王淺秋詢問，黨內憂心國民黨從中間藍變紅統，鄭麗文說，不知為何會有這樣的擔心？這次黨主席選舉過程，每個候選人都說「我是中國人」，自己的兩岸主張言論一貫，也禁得起考驗，這就是網路上和民進黨唯一的招，因為他們缺乏想像力，就用廉價的標籤扣紅帽，太低估選民智慧。

鄭麗文認為，台灣民眾對政治非常厭煩，不做正事，毫無底線地反中、抗中已讓老百姓反感，「我一點都不擔心這個問題，」國民黨是否能在重重困難，讓民眾相信國民黨能帶領他們走出光明燦爛的未來；當民進黨倒行逆施、國民黨如何保台護台，國民黨正確的兩岸政策，相信也是區域與國際社會的期待。

鄭麗文說，國民黨扮演定海神針的角色，才會迎來國際支持，自己其實一點都不擔心，因為國民黨的主張才是台灣主流民意，符合國際期待，既然是正確的，終究要有自信會贏得多數民眾支持，且會贏得選戰。

至於被扣紅統帽子，鄭麗文說，，這是台灣最要不得的操作手法，已經被社會唾棄反感，國民黨何必因此綁手綁腳，民進黨隨便扣帽子，他們就自己退縮，選民怎會對國民黨有信心？黨員希望求新求變，就是希望國民黨不要再慫了，對的事情要理直氣壯，不要被廉價的不負責任的標籤裹足不前。

會後受訪時被問到趙少康，鄭麗文說，選舉難免激情，由於才剛落幕，還需要一段時間大家冷靜，希望激情早一天結束。