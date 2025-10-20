揭鄭麗文當選黨主席該加速面對「這問題」　陳學聖：準備好了嗎？

▲國民黨新任黨主席鄭麗文。（圖／記者呂佳賢攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨主席選舉18日落幕，最終由前立委鄭麗文順利當選。對此，前國民黨立委陳學聖19日指出，鄭麗文應知，她已將朱立倫時代的兩岸戰略模糊，轉為戰略清晰，這次鄭麗文比換柱時多了點從容，但時間也很緊了，到底鄭麗文要深化所謂親中路線，甚至不排除見習近平，都有很多操作的空間，前提是，自己要深信這是對的路線，若對，當然堅持，且説服廣大民眾接受，「我是主流民意」，不知，鄭麗文想好，準備好了嗎？該要加速和時間賽跑了。

陳學聖表示，鄭麗文當選主席，習近平賀電就來，雙方共通的重疊，就是「九二共識」、「反台獨」，加上了「中華民族復興」，這將會是未來鄭麗文任內，國共交流的三本柱。

陳學聖表示，鄭麗文應知，她已將朱立倫時代的兩岸戰略模糊，轉為戰略清晰，也因此更必須和時間賽跑，在最短的時間內，證明這種「國共共識」，不僅是國民黨內的主流民意，也是台灣人民的主流民意，對台灣未來是好的。

陳學聖說，因為時間不待人，2026地方大選即將到來，之後就是更重要的總統立委大選。鄭麗文必須讓民眾迅速接受「我是對的」！

接著，陳學聖提到，凡走過2016換柱風暴的政治人物都點滴在心頭，包括自己在內。實際上大家和柱姐都很熟，洪秀柱並沒有那麽紅，那麽統，可是一旦被炒作起來，呼應了人民心中的隱慮，它就滾雪崩山，捲成大風暴，逼到臨陣換柱，重傷了國民黨選情，也賠上了朱立倫的政治生命。

陳學聖說，或許可說，當時事出緊急，國民黨換柱無法將話說清楚，就只是怕被抹紅，搞不好不換柱，選的還不會那麽差。

陳學聖認為，大家無法事後諸葛，但可看出，國民黨兩岸路線是擺盪的，是沒有堆疊累積，是有可能隨時迫於情勢，而會大幅轉變，最後就是裡外不是人，被罵成豬頭。

因此，陳學聖提醒，這次面對2026、2028大選，鄭麗文是比換柱時多了一點從容，但時間也很緊了。到底鄭麗文是要深化、落實黨主席選前所謂親中路線，甚至不排除登陸見習近平，或還帶些立委，這有很多可以操作、想像的空間，前提是，自己要深信這是對的路線。

陳學聖直言，若對，當然堅持，且速速開展、愈快愈好，要説服廣大台灣民眾接受，「我是主流民意」。不知，鄭麗文想好，準備好了嗎？

陳學聖指出，趙少康發的選後感言，也點出了「國民黨一定要體認選舉是在台灣選，選民是在台灣，不在大陸，要追求台灣的最大利益」，同時也提醒「要非常努力加大改革力道，降低消除親中力量，否則會令不出黨中央，非常可惜」。

陳學聖指出，認識趙少康先生從初任議員開始，一輩子都在政、媒圈，自己一直相信趙少康的敏感度，絕非什麽「沒落權貴」，趙少康的忠言，也不是什麽輸不起的酸語，就看鄭麗文聽不聽的進去了！

陳學聖強調，黨主席責任就是兩票：選票和鈔票。鈔票就是幫候選人募資糧，選票就是把路線把定，風向對了，就贏，反之，就慘輸！

最後，陳學聖說，恭喜鄭麗文榮任國民黨主席，妳的選上，代表著國民黨基層黨員的求新求變，就請放手一搏，呼應真實民意，在變中，找出國民黨新的出路！深深祝福！

▼陳學聖。（圖／記者林敬旻攝）