嘉藥38人考取社工師！　應屆錄取率3成、年成長116%創佳績

▲嘉藥社會工作系今年共有38人考取社工師，錄取率超越全國平均，展現教學成果。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學社會工作系今年在社工師國家考試大放異彩，共有38位學生及校友順利取得社工師資格，其中應屆畢業生就有26人上榜，錄取率達30.38%，不僅高於全國平均，更比去年成長116.7%，成績亮眼。

校方指出，社工師證照除代表專業能力的肯定，未來薪資還能增加3000至5000元，並可報考公職社工師、具晉升主管資格，讓學生的職涯路更加穩固。

嘉藥社工系是考選部認證的「當然學校」，學生畢業即可直接報考社工師，免除繁瑣的資料審核。系上除了規劃實地實習，讓學生有機會進入社福機構實作，更設計業界導向課程、開放專業師資分享，強調「實務經驗是找到自我定位的起點」。為了協助學生準備國考，老師們甚至開辦線上複習會議、建立考古題庫、錄製Podcast與教學影片，讓學習不受時間與空間限制。

應屆畢業生張立欣表示，自己原本立志考心理系，卻在嘉藥社工系找到全新的方向。她回憶，大學前兩年一度想重考，但在系上活動中，感受到社工同學之間真誠互助的氣氛，讓她重新思考人生路。「那種大家一起為別人努力的感覺，很打動我。」她後來選擇挑戰性高的街友服務領域，並在南市府社會局擔任社工助理。經過現場磨練，她更確定自己要成為專業社工。今年不僅順利取得社工師資格，還與同學陳語萱一同錄取暨南大學社會政策與社會工作學系碩士班。

同樣令人驚艷的陳語萱，原是來自大同技術學院的安置生。她在嘉藥期間已發表六篇期刊或會議論文，近期更榮獲114年度原住民族人才獎勵論文類優等獎。她笑說，社工路雖然艱辛，但「每次被需要的瞬間，就知道自己走對路」。目前她已成為暨南大學碩士班學生，繼續深耕社工專業。

社工系主任吳敏欣強調，社工並非一條輕鬆的路，但卻是充滿意義的一條路。系上從大一起即引導學生自我探索，學習照顧好自己才能照顧他人。「我們希望學生不只是拿到證照，而是真正能帶著溫度投入社會。」她指出，嘉藥將持續以紮實的教育與陪伴培養專業社工，讓這群年輕人成為社會中最溫暖的守護力量。