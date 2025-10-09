　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉藥之光餐旅系橫掃國際賽！　奪1銀11銅13佳作創佳績

▲嘉南藥理大學餐旅系學生參加國際廚藝賽勇奪佳績，滿載榮耀歸國。（記者林東良翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學餐旅系學生參加國際廚藝賽勇奪佳績，滿載榮耀歸國。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學餐旅管理系在國際廚藝舞台大放異彩！今年接連參加「TCAC台灣國際廚藝美食挑戰賽」與「FHM馬來西亞吉隆坡廚藝大賽」，共奪下1銀、11銅、13佳作，創下歷年最佳戰績。

這次是餐旅系首次由中餐、西餐、飲調及烘焙四大團隊聯合出徵，更有新生初試啼聲就獲獎，展現嘉藥餐飲教育的厚實實力。

▲嘉南藥理大學餐旅系學生參加國際廚藝賽勇奪佳績，滿載榮耀歸國。（記者林東良翻攝，下同）

TCAC是全台唯一獲「世界廚師聯合會」（Worldchefs）認證的比賽，被譽為「台灣最硬的廚藝賽」。在眾多選手中，孫明琮以創意歐姆蛋佐牛頰、吐司油炸料理，摘下銀牌與西式雙人鮭魚銅牌。羅雨珊抱回2面銅牌，跨界挑戰飲調的明韋辰同時奪得西餐2銅與飲調佳作。另有蔡逸安、陳昱安、區珞鈞、林程禾各拿1銅，張凱勛獲1銅1佳作，郭俊佑1銅2佳作，烘焙選手黃彥慈也奪2佳作，成績亮眼。

▲嘉南藥理大學餐旅系學生參加國際廚藝賽勇奪佳績，滿載榮耀歸國。（記者林東良翻攝，下同）

同時遠赴馬來西亞的FHM吉隆坡廚藝大賽，為東南亞規模最大的國際級競賽之一。嘉藥師生不畏強敵，王明煌老師榮獲專業組佳作，陳祐恩、黃至緯與新生張家誠也分別摘下佳作獎。張家誠坦言，第一次面對國際評審與限時壓力「超緊張」，但這次經驗讓他更堅定投身餐飲專業的決心。

▲嘉南藥理大學餐旅系學生參加國際廚藝賽勇奪佳績，滿載榮耀歸國。（記者林東良翻攝，下同）

餐旅系主任戴揚飛指出，嘉藥餐旅系設有中餐、西餐、飲調、烘焙與餐服五大專業團隊，學生依興趣發展專攻方向。繫上鼓勵學生參與國內外比賽，透過實戰檢驗所學、培養臨場反應與國際視野。「我們希望學生不只學會做菜，更能端出能被世界看見的作品。」戴主任說。

▲嘉南藥理大學餐旅系學生參加國際廚藝賽勇奪佳績，滿載榮耀歸國。（記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 5118 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
薇閣中學傳「5男2女搞出人命」　校方怒告！警方出手了
《歌劇魅影》男星驟逝！
快訊／諾貝爾文學獎得主揭曉！
新壽喊話中央政府協助　促成輝達進駐北士科
財神降臨！　飲料店開出發票特別獎1000萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

全運會基隆隊授旗出征　謝國樑加碼金牌每月補助2.5萬

台南安平開台天后宮添文物　科頂科技董事長捐贈紅木神明桌

台南麻豆婦宣之子捐救災器材　市民可加入志工隊共守地方安全

台南推雙特生方案　259名親師共創細緻教育

受關稅衝擊失業免驚慌　勞動部推「勞工就業通計畫」助重返職場

2025桃園國旗屋國慶升旗　成國民黨主席參選人競選陣地

財神降臨！　阿華生活飲茶台南隆田店開出統一發票特別獎1000萬

植物醫師難覓！新園鄉公所第4次徵才　盼補上農業防疫關鍵一環

嘉藥之光餐旅系橫掃國際賽！　奪1銀11銅13佳作創佳績

台南藍軍批烏山頭水庫「種電」　蔡育輝：要民進黨中央立即喊停二期種電

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

砂石場老闆娘「車輛內遺體運出了」！　身分仍待確認中

林口雙語幼兒園爆虐童！YTR與5家長提告：我有一槍斃命的證據

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

全運會基隆隊授旗出征　謝國樑加碼金牌每月補助2.5萬

台南安平開台天后宮添文物　科頂科技董事長捐贈紅木神明桌

台南麻豆婦宣之子捐救災器材　市民可加入志工隊共守地方安全

台南推雙特生方案　259名親師共創細緻教育

受關稅衝擊失業免驚慌　勞動部推「勞工就業通計畫」助重返職場

2025桃園國旗屋國慶升旗　成國民黨主席參選人競選陣地

財神降臨！　阿華生活飲茶台南隆田店開出統一發票特別獎1000萬

植物醫師難覓！新園鄉公所第4次徵才　盼補上農業防疫關鍵一環

嘉藥之光餐旅系橫掃國際賽！　奪1銀11銅13佳作創佳績

台南藍軍批烏山頭水庫「種電」　蔡育輝：要民進黨中央立即喊停二期種電

〈釣魚記2.0〉大寶寶跟上了嗎？　兒歌變電音舞曲掀網朝聖：世界瘋了

全運會基隆隊授旗出征　謝國樑加碼金牌每月補助2.5萬

美貧富差距擴大推升「房市兩極化」　高端買家瘋搶千萬豪宅

台南安平開台天后宮添文物　科頂科技董事長捐贈紅木神明桌

基隆海巡新戰力！35噸級巡防艇成軍　強化東北角海域防線

薇閣中學傳「5男2女搞出人命」校方怒告！警方出手了　追查身分中

加熱菸10月開賣「未禁加味菸」遭批　石崇良揭進度：修法後討論

快訊／中共發航行警告　黃海10日至11日火箭發射

屏東光電涉違證交法！三地總裁2000萬交保翻盤　羈押禁見理由曝

國慶晚會在台中人潮爆滿　盧秀燕致詞先提洪災：台灣患難見真情

【幸福就是這麼簡單】爸每天一回家就被女兒們熱情迎接

地方熱門新聞

沒闖紅燈也被罰？ 原來是「太超過」了！

阿華生活飲茶台南隆田店開出統一發票特別獎1000萬

曾是飯店女老闆！58歲靠就業中心展開第二人生

陳世凱宣布馬太鞍溪便道提前通

台電桃園區處秋節送愛　贈慰問金關懷弱勢

林果公司攜手桃園民代　捐贈花蓮空氣循環殺菌燈

桃園《月圓越深情》演唱會　洋溢越南元素

台南善心魚湯店送愛心！「水仙宮三兄弟」捐138萬災情勘查車

用「義式烤雞」拜祖先...驚呆公婆

地面「冒泡泡」疑瓦斯外洩！警消火速封路警戒查出水管爆裂

2女大生迷路哭：有人教我走河床

大甲媽跨區桃園遶境賜福　警預先規劃交通疏導

台南藍軍批烏山頭水庫「種電」要民進黨中央立即喊停二期種電

防疫升級台南出動無人機巡查登革熱熱區科技補足人力死角

更多熱門

相關新聞

嘉藥38人考取社工師！應屆錄取率3成、年成長116%創佳績

嘉藥38人考取社工師！應屆錄取率3成、年成長116%創佳績

嘉南藥理大學社會工作系今年在社工師國家考試大放異彩，共有38位學生及校友順利取得社工師資格，其中應屆畢業生就有26人上榜，錄取率達30.38%，不僅高於全國平均，更比去年成長116.7%，成績亮眼。

台越攜手育才！嘉藥與越華國際學校簽MOU 推醫藥照護人才交流

台越攜手育才！嘉藥與越華國際學校簽MOU 推醫藥照護人才交流

嘉藥水上活動社揚威國際勇奪新加坡龍舟賽冠軍

嘉藥水上活動社揚威國際勇奪新加坡龍舟賽冠軍

嘉藥生感恩教師情！卡片、花束、廣播傳情祝福遍佈校園

嘉藥生感恩教師情！卡片、花束、廣播傳情祝福遍佈校園

嘉藥消防菁英大放異彩！18人通過國考傅祺峰勇奪雙榜最亮眼

嘉藥消防菁英大放異彩！18人通過國考傅祺峰勇奪雙榜最亮眼

關鍵字：

嘉藥餐旅系國際賽佳績

讀者迴響

熱門新聞

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝母睡下鋪：攔腰斷了

獨／遭前男友羞辱：無法娶妓女　AV女神心碎棄婚

51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　近照美成這樣

買5萬元座椅是因長官處高壓狀態？　國防部：不會買這麼貴了

沖繩機場「台人超沒水準一幕」！丟臉丟到國外

高雄二寶女師激戰主任　嗨喊「明天換我騎你」還傳私密處照

黑男街頭配對片下架風波燒！　又被挖大尺度正妹片

女神「現身災區清水溝」！

311地震「6歲女童」失蹤14年！遺骸找到了

長期性侵女學生　性侵犯狼師被獄友殺死

從朋友變老公！Lulu甜喊陳漢典「我的李大仁」　私下告白內容超噴淚

能躺就不坐「最懶散星座」Top 3公開

唐玲父確診肺腺癌2個多月就走了　她驚覺1徵兆：以為是特色

中職「26歲帥哥投手」女友超正！　職業曝光

顏正國靈堂照遭偷拍外流！　鋼鐵爸深夜怒發聲

更多

最夯影音

更多
陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！
大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面