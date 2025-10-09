嘉藥之光餐旅系橫掃國際賽！　奪1銀11銅13佳作創佳績

▲嘉南藥理大學餐旅系學生參加國際廚藝賽勇奪佳績，滿載榮耀歸國。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學餐旅管理系在國際廚藝舞台大放異彩！今年接連參加「TCAC台灣國際廚藝美食挑戰賽」與「FHM馬來西亞吉隆坡廚藝大賽」，共奪下1銀、11銅、13佳作，創下歷年最佳戰績。

這次是餐旅系首次由中餐、西餐、飲調及烘焙四大團隊聯合出徵，更有新生初試啼聲就獲獎，展現嘉藥餐飲教育的厚實實力。

TCAC是全台唯一獲「世界廚師聯合會」（Worldchefs）認證的比賽，被譽為「台灣最硬的廚藝賽」。在眾多選手中，孫明琮以創意歐姆蛋佐牛頰、吐司油炸料理，摘下銀牌與西式雙人鮭魚銅牌。羅雨珊抱回2面銅牌，跨界挑戰飲調的明韋辰同時奪得西餐2銅與飲調佳作。另有蔡逸安、陳昱安、區珞鈞、林程禾各拿1銅，張凱勛獲1銅1佳作，郭俊佑1銅2佳作，烘焙選手黃彥慈也奪2佳作，成績亮眼。

同時遠赴馬來西亞的FHM吉隆坡廚藝大賽，為東南亞規模最大的國際級競賽之一。嘉藥師生不畏強敵，王明煌老師榮獲專業組佳作，陳祐恩、黃至緯與新生張家誠也分別摘下佳作獎。張家誠坦言，第一次面對國際評審與限時壓力「超緊張」，但這次經驗讓他更堅定投身餐飲專業的決心。

餐旅系主任戴揚飛指出，嘉藥餐旅系設有中餐、西餐、飲調、烘焙與餐服五大專業團隊，學生依興趣發展專攻方向。繫上鼓勵學生參與國內外比賽，透過實戰檢驗所學、培養臨場反應與國際視野。「我們希望學生不只學會做菜，更能端出能被世界看見的作品。」戴主任說。