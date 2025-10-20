雨彈狂炸　北台灣紫爆！台北人崩潰「一出門全濕」：撐傘也沒用

記者施怡妏／綜合報導

受東北季風及風神颱風外圍環流影響，雙北市昨天截至今天上午累積雨量已超過300毫米，今天雙北仍有局部豪雨等級以上降雨機率，不少網友哀號，氣溫雖然下降了，但是伴隨著大雨，崩潰直呼「台北請你搞清楚，請你降溫，沒人叫你下雨欸」、「不是熱死，就是濕死」、「期待已久的變天，原來是下雨天。」

▲北台灣下雨豪大雨。（示意圖／記者李毓康攝）



多名網友在Threads發文，雖然氣溫明顯變涼，但接連兩天的豪雨，不少人出門，即使撐著傘，也抵擋不了大雨的襲擊，淋成落湯雞。一名網友抱怨，「台北可以變涼，但不可以下雨欸，台北，停止你下雨的行為嗚嗚嗚，好痛苦，下一天一夜了唉。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

許多人哀號「豪雨，我沒交往你，別佔有我，台北敬上」、「早上7點半送小一生，痛苦的出門，8點打來跟我說她在學校好冷，要我送外套，媽媽又穿著雨衣再度痛苦出門，有小孩後，我恨下雨」、「稍早從西門回蘆洲一路上雨大到哭」、「台北雨真的大，撐傘還是會被噴」、「我從台南回台北，台北用這個雨來歡迎我，我一瞬間想搭回去台南了」、「今天搭車南下更有感，板橋出發但在桃園就大晴天了」。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署）



氣象署表示，昨天起受東北季風及風神颱風外圍環流影響，天氣不穩定，新竹以北已有局部豪大雨，預計持續到周三。今、明天北部及東半部有大雨或豪雨，宜蘭、基隆北海岸、雙北容易有局部豪雨等級以上降雨，24小時雨量可能達350毫米。

氣象署表示，周三颱風遠離，南側、東南側仍是低壓帶，新竹以北、宜蘭及花蓮有大雨及豪雨，尤其宜蘭仍有豪雨以上等級降雨。周五、周六降雨緩和，但東北季風影響，桃園以北及宜蘭仍有局部大雨。下周日另一波東北季風增強，帶來較乾空氣，降雨會進一步趨緩。