境外來電挑釁喊「想在北捷放炸彈」！　捷警維安升級

▲台北捷運遭恐嚇「放炸彈」，警方加強巡邏。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪、莊智勝／台北報導

台北捷運警察隊18日晚間9時56分許接獲一通境外來電，對方竟稱「想在捷運上放炸彈」，警方不敢大意，立即通報線上勤務同仁會同站務、保全針對捷運各處加強搜索巡查，幸目前未發現可疑物品或人士。警方也提醒，這類恐嚇行為已經觸法，依法可處2年以下有期徒刑，籲請民眾切勿以身試法。

捷運警察隊勤指中心日前接獲境外來電，對方聲稱「想在捷運上放炸彈」，不等回應隨即掛斷電話，警方進一步追查，發現來電號碼疑似來自境外，且對方有大陸口音，懷疑可能是惡作劇，但為求謹慎，仍通報線上勤務同仁會同站務、保全聯巡，針對與捷運站體月台、大廳、廁所、車廂等，加強搜索巡查有無可疑物品或人士，皆無發現上述恐嚇情事。

警方指出，18日起即刻要求獻上勤務同仁提高警覺，避免造成民眾驚恐，另聯繫刑警大隊進行後續偵處及防制。

捷運警察隊呼籲，刑法第151條規定，以加害生命、身體、財產之事恐嚇公眾，致生危害於公安者，可處2年以下有期徒刑；隨意轉發散播是類訊息，亦可能觸犯社會秩序維護法第63條規定，散布謠言，足以影響公共之安寧者，可處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰，民眾切勿以身觸法