親子變裝萌翻全場！「好事愛花聲」音樂日花蓮溫馨登場

▲好事935主辦的「2025好事愛花聲音樂日」，吸引許多親子家庭熱情參與。

秋日午後，花蓮遠百和平廣場湧入滿滿人潮，由好事聯播網花蓮台―好事935主辦的「2025好事愛花聲音樂日」上週六(18日)熱鬧登場。活動結合音樂、變裝、公益與闖關遊戲，吸引許多親子家庭熱情參與，現場笑聲與掌聲不斷，洋溢愉快氛圍。

現場的好事童樂變裝比賽是最受期待的亮點之一，小朋友們各個化身垃圾車、外星人、鬼新娘等角色，造型多變，創意十足；個人組的小朋友勇敢登台，自信展現造型，親子組則由家長陪同亮相，溫馨畫面讓觀眾紛紛拍照留念。一位家長笑說：「看到女兒上台這麼開心，我們努力做的裝扮一切都值得了」。

▲參賽者用環保材質製作裝扮，造型多變。

長期關注地方公益的好事聯播網花蓮台―好事935，這次也與社團法人花蓮縣視覺障礙福利協進會及陽光基金會合作，在現場設立義賣與宣導攤位，吸引民眾踴躍響應。現場還有多個闖關遊戲攤位，讓大人小孩盡情挑戰、收穫歡笑，許多小朋友開心地抱著禮物直呼「超好玩！」，氣氛溫暖又熱鬧。

▲現場民眾積極的響應公益。

活動上的音樂演出也同樣精彩。由M&W台法客率先開唱，吉他與歌聲交織出浪漫旋律，為現場注入悠閒、放鬆的氛圍；客家創作歌手李彥鋒帶來〈游游野野〉等原創作品，溫柔而堅定的歌聲感染全場。主持人還邀請他現場教觀眾幾句客語，民眾開心跟著喊「續等」、「手牽好」客語，笑聲此起彼落。

▲客家創作歌手李彥鋒登台開唱，溫暖嗓音感動全場。

接著登場的甜美新聲康庭瑋以〈Simple Things〉開場，青春搖滾的節奏讓現場氣氛持續升溫；溫暖男聲陳宇祥則以略帶沙啞的嗓音詮釋多首抒情歌曲，療癒的歌聲觸動人心，讓人心頭一暖。壓軸登場的峽谷樂舞團與峽谷二重唱帶來太魯閣族傳統樂舞與古調吟唱，純淨的歌聲回盪在廣場，為整場活動畫下完美的句點。

▲青春搖滾女聲康庭瑋登台，活力滿滿點亮舞台。

近期光復鄉受災，吸引各地志工前往協助。好事聯播網花蓮台―好事935也希望透過音樂陪伴花蓮鄉親。

一位參與活動的花蓮民眾表示：「這段時間看到很多人來幫忙，很感動。其實花蓮很大，除了光復，新城、吉安、壽豐、豐濱、瑞穗、玉里的生活都正常運作，也有很多美食和美景。」另一位民眾也說：「歡迎大家來花蓮走走，不論是旅遊還是消費，都是對花蓮最好的支持。」主辦單位表示，花蓮人展現堅韌的精神，現在在地生活逐步恢復，期待透過活動讓更多人看見花蓮的活力，用實際行動支持花蓮。

