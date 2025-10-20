　
政治

台灣民意民調／7成4失望花蓮洪災無人負責　國人一面倒不滿縣府表現

▲▼徐榛蔚。（圖／記者許權毅攝）

▲花蓮縣長徐榛蔚。（圖／記者許權毅攝）

記者詹詠淇／台北報導

台灣民意基金會今（20日）發布「花蓮馬太鞍堰塞湖水患成災與責任政治」即時民調。結果發現，20歲以上台灣人，五成四不滿意花蓮縣政府這次防災（含撤離）與救災工作的整體表現。台灣民意基金會董事長游盈隆指出，這項發現傳達一個清楚的訊息，絕大多數國人對花蓮縣政府在這次防災與救災的工作表現是不肯定的、不以為然的、失望的。

民調詢問：「一般說來，您對花蓮縣政府這次防災（撤離）與救災工作的整體表現，滿不滿意？」結果發現，4.5%非常滿意，20.8%還算滿意，27.7%不太滿意，26.1%一點也不滿意，11.5%沒意見，9.3%不知道、拒答。

▲▼圖 1，國人對花蓮縣政府防災與救災表現的評價 。（圖／台灣民意基金會提供）

▲國人對花蓮縣政府防災與救災表現的評價 。（圖／台灣民意基金會提供）

游盈隆指出，換句話說，最新民意顯示，20歲以上台灣人，二成五滿意花蓮縣政府這次防災（含撤離）與救災工作的整體表現，五成四不滿意。值得注意的是，非常滿意只有 4.5%，而非常不滿意有二成六。

游盈隆認為，這項發現傳達一個清楚的訊息，那就是，絕大多數國人對花蓮縣政府在這次防災與救災的工作表現是不肯定的、不以為然的、失望的。

游盈隆進一步分析，從政黨傾向看，民進黨支持者，一成一滿意，八成二不滿意；國民黨支持者，四成七滿意，三成二不滿意；民眾黨支持者，三成三滿意，五成一不滿意；中性選民（獨立選民）二成二滿意，四成不滿意。由此可
見，國人一面倒不滿意花蓮縣政府防災與救災表現，相當程度是跨黨派的認定，並非只是政治口水。

而從年齡層和教育背景看，游盈隆指出，每一個年齡群組和每一種教育程度民眾都呈現一面倒不滿意。從全國七大地理區域角度看，台北市、新北市、桃竹苗、中彰投、雲嘉南、高屏澎、基宜花東金馬，每一個區域都呈現一面倒不滿意。即以基宜花東金馬來說，二成八滿意，五成四不滿意。

游盈隆表示，整體來講，對花蓮縣政府這次防災與救災表現的不滿意，橫跨性別、年齡、省籍族群、教育程度、職業背景、政黨傾向及全國各地區。一言以蔽之，是全面性的不滿。

民調也詢問：「一般說來，您對中央政府，也就是賴政府，這次防災與救災工作的整體表現，滿不滿意？」結果發現，13.4%非常滿意，32.5%還算滿意，23.7%不太滿意，18.5%一點也不滿意，7.4%沒意見，4.5%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，四成六滿意中央政府這次防災與救災工作的整體表現，四成二不滿意。滿意比不滿意多3.7個百分點。

▲▼圖3，國人對賴清德政府防災與救災工作表現的反應。（圖／台灣民意基金會提供）

▲國人對賴清德政府防災與救災工作表現的反應。（圖／台灣民意基金會提供）

游盈隆分析，這項發現傳達了一個訊息，那就是，國人對賴政府這次花蓮防災與救災工作表現看法分歧，但持肯定態度者略居多數。

民調也問到：「光復嚴重水災發生後，迄今不論是中央或地方政府皆無人承擔責任。您覺得這是否符合責任政治原理？」結果發現，1.9%非常符合，5.2%還算符合，35.7%不太符合，38.2%一點也不符合，11%沒意見，8.1%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，高達七成四感覺光復嚴重水患成災發生迄今無人負責，明顯違反責任政治原理，只有7.1%覺得基本上符合。

▲▼圖5，國人對花蓮光復鄉嚴重水患無人負責的反應。（圖／台灣民意基金會提供）

▲國人對花蓮光復鄉嚴重水患無人負責的反應。（圖／台灣民意基金會提供）

游盈隆指出，這項發現傳達一個清楚且重要的訊息，那就是，花蓮縣光復鄉發生嚴重水災至今，地方付出慘重生命與財產損失，中央或地方政府皆無人負起責任，有違責任政治原理，已成社會高度共識。

游盈隆表示，整體來講，台灣這次發生這麼重大的災難性事件，人民付出慘痛的生命、健康與財產損失，中央與地方政府遲遲無人出來負責，明顯違反民主責任政治倫理，已到了舉國譁然的地步。

游盈隆深入分析發現，從政黨支持傾向看，民進黨支持者，8.6%認為這基本上符合責任政治原理，七成二不這麼認為；國民黨支持者，5.7%認為符合，八成認為不符合；民眾黨支持者，5.5%認為符合，九成一認為不符合；中性選民，6.3%認為符合，六成四認為不符合。由此可見，政府處理此項重大災難性事件，迄今無人負責，有違責任政治原理，已成跨黨派高度共識。

游盈隆認為，政府處理此項重大災難性事件，迄今無人負責，有違責任政治原理，是跨越性別、年齡、教育、職業、省籍族群、政黨傾向、統獨傾向、及全國各地的普遍共識。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2025年10月13至15日，共3天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話 70%，手機 30%。有效樣本1070人，市話750人，手機320人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負3個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會。

10/19 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／水手關鍵3失誤釀禍！藍鳥雙轟6比2獲勝　逼出G7生死戰
雙北雨量下破300毫米　氣象署不排除啟動「大規模劇烈豪雨作業
陸「野人小孩」雙親身份曝　皆高學歷...母不愛穿衣成村裡頭痛
快訊／新壽欲直接談　李四川：輝達盼對口市府、不可能付兩筆錢
快訊／台北市升級紅色警戒！下到深夜　7縣市豪大雨特報
有感變涼！不吹冷氣「直接關機犯大錯」　5步驟沒做到：明年會後
快訊／陸軍24歲中尉副連長　營舍墜樓身亡
新創圈紅人遭控詐欺！清大博士賣「獨立挖礦機」　詐日商8780
比特犬狂咬「3人拉不開」！飼主姍姍來遲：醫藥費為什麼那麼貴

中央前進協調所：花蓮光復鄉40公里側溝、下水道清理完成！　

中央前進協調所：花蓮光復鄉40公里側溝、下水道清理完成！　

針對花蓮縣光復鄉佛祖街邊坡防水工程狀況，中央前進協調所李孟諺副總協調官今（19）日晚間表示，感謝全國志工、國軍、內政部國土署、環境部以及全國各縣市環保局及水利局的協助，在人力、機具以及清溝車輛的交互合作下，在今天這場大雨落下之前，光復鄉40公里側溝和全光復鄉下水道均清理完成。

即／花蓮太魯閣口、天祥等地明停班停課

即／花蓮太魯閣口、天祥等地明停班停課

李多慧花蓮救災「被中油員工留言性騷」

李多慧花蓮救災「被中油員工留言性騷」

太魯閣堰塞湖現況曝！水位距離壩頂約5公尺　短期內恐溢流潰決

太魯閣堰塞湖現況曝！水位距離壩頂約5公尺　短期內恐溢流潰決

燕子口堰塞湖穩定溢流　不像馬太鞍溪夾帶土石

燕子口堰塞湖穩定溢流　不像馬太鞍溪夾帶土石

台灣民意基金會提供花蓮

