政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中央前進協調所：花蓮光復鄉40公里側溝、下水道清理完成！　

▲▼ 鏟子超人集結空拍畫面曝+災現況 這裡有一些昨天空拍花蓮光復鄉災區及光復車站人群的空拍畫面 。（圖／古哥空拍法人提供）

▲鏟子超人集結。（資料照／古哥空拍法人提供）

記者陶本和／台北報導

針對花蓮縣光復鄉佛祖街邊坡防水工程狀況，中央前進協調所李孟諺副總協調官今（19）日晚間表示，感謝全國志工、國軍、內政部國土署、環境部以及全國各縣市環保局及水利局的協助，在人力、機具以及清溝車輛的交互合作下，在今天這場大雨落下之前，光復鄉40公里側溝和全光復鄉下水道均清理完成。

李孟諺說，已初見成效，各道路並未因下雨而有積水情形，目前邊坡防水工程皆無遭到破壞，國土署並派有清溝車在現場待命，另經濟部水利署亦於現場佈設移動式抽水機，以備不時之需。

此外，有關花蓮縣光復鄉仁愛路某住戶今日下雨致該戶室內淹水一事，內政部國土署則指出，該署於接獲訊息立即調派清溝車至現場協助民眾排除，並已將民眾屋內排水溝疏通。

經該署人員現場勘查，溢水排水溝位於住戶屋內，且左右鄰居並未有淹水現象，屋前路側排水溝亦水流順暢，路面也無積水。經判斷係該戶排往鄰側之屋內水路堵塞，由清溝車協助以高壓水槍疏通後，問題已獲得解決，本件純屬民眾屋後自設排水路堵塞與公共下水道及道路側溝排水無關，不影響整個排水系統安全。

▼馬太鞍溪堰塞湖潰堤水漫光復鄉災後，災民在眾多志工、國軍的投入下積極重間家園。。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼馬太鞍溪堰塞湖潰堤水漫光復鄉災後第七天，災民在眾多志工國軍的投入下積極重間家園。圖為受災民眾疲累坐在清理出來的廢棄物堆上。（圖／記者湯興漢攝）

桃園機場託運「邊境牧羊犬」破籠出逃　畫面曝光

相關新聞

即／花蓮秀林4社區今夜預防性撤離　多地20日停班課

即／花蓮秀林4社區今夜預防性撤離　多地20日停班課

花蓮縣政府19日晚間宣布，因立霧溪上游堰塞湖水位持續上升，中央地質調查及災防單位已發布紅色警戒，秀林鄉多處山區社區列入高風險區。秀林鄉公所依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》第7條第2款，宣布20日（週一）部分地區停止上班、停止上課，並預先啟動撤離措施。

李多慧花蓮救災「被中油員工留言性騷」

李多慧花蓮救災「被中油員工留言性騷」

太魯閣堰塞湖現況曝！水位距離壩頂約5公尺　短期內恐溢流潰決

太魯閣堰塞湖現況曝！水位距離壩頂約5公尺　短期內恐溢流潰決

燕子口堰塞湖穩定溢流　不像馬太鞍溪夾帶土石

燕子口堰塞湖穩定溢流　不像馬太鞍溪夾帶土石

光復鄉災後交通不便　2條免費接駁專車10/20上路

光復鄉災後交通不便　2條免費接駁專車10/20上路

