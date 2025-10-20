　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

有望成第一位女首相！高市早苗談妥「自維合作」　今晚簽合作文件

▲▼自民黨總裁高市早苗主導與日本維新會合作，預估21日將在臨時國會獲選為新任日本首相。（圖／達志影像／美聯社）

▲自民黨總裁高市早苗主導與日本維新會合作，預估21日將在臨時國會獲選為新任日本首相。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本自民黨與日本維新會今（20）日實質達成聯立政權協議，雙方預定晚間由自民黨總裁高市早苗與日本維新會共同代表吉村洋文正式簽署合作文件。日本將於明（21）日召開臨時國會選出新任首相，日本維新會將在投票中支持高市早苗，使她有望在選舉勝出，接替石破茂成為新任首相，正式啟動自民黨與日本維新會的新聯立政權。

根據《日本放送協會》報導，自民黨與日本維新會已就建立聯立政權達成實質共識。日本維新會昨（19）日在大阪市黨本部召開常任幹部會，決議授權吉村洋文與共同代表藤田文武全權負責與自民黨協商。消息人士指出，高市與吉村20日上午通過電話會談，雙方確認將組成聯合政權，並決定20日晚間在會談上簽署正式文件，確立新政府架構。

吉村洋文稍早在記者會上透露，雙方預計20日晚間6時（台灣時間下午5時）簽署合作文件。

▲▼日本維新會共同代表、大阪府知事吉村洋文。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本維新會共同代表、大阪府知事吉村洋文。（圖／達志影像／美聯社）

日媒《每日新聞》指出，雙方20日下午預定完成政策協議的最終定案，吉村洋文與高市早苗將簽署政權合意書。依照協議內容，日本維新會將以「閣外協力」方式參與執政，也就是不會直接派員入閣，而是透過政策合作參與執政黨。

日本維新會前共同代表馬場伸幸強調，目前仍是兩黨建立互信與合作的起點，待累積實際經驗後再考慮是否派人內閣。對此，高市早苗則計劃任命日本維新會國會對策委員長遠藤敬兼任首相輔佐官，作為日本維新會聯繫首相官邸、自民黨的協調橋梁。

日本維新會內部對於成立「自維聯立政權」並無反對聲音。藤田文武表示，黨內高層已充分授權，對合作方針並無異議。

▲▼日本自民黨黨總裁高市早苗15日與日本維新會共同代表吉村洋文、藤田文武進行談判。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本自民黨黨總裁高市早苗15日與日本維新會共同代表吉村洋文、藤田文武進行談判。（圖／達志影像／美聯社）

藤田文武指出，日本維新會向自民黨提出12項政策，其中包括3項「絕對條件」，包括災害發生時支援首都機能運作的副首都（大阪）構想、調降社會保險費，以及削減國會議員席次達一成，皆為自民黨所接受。他強調，雙方在短時間內密集協商，「已大幅強化雙方信賴關係」。

日媒《朝日新聞》進一步報導，高市早苗與吉村洋文已就大部分政策議題達成共識，不過在食品消費稅減稅及企業與團體政治獻金的廢除問題上仍存在歧見，兩黨同意將持續協商，並以高市早苗自民黨總裁任期屆滿的2027年9月為改革目標期限。

10/19 全台詐欺最新數據

有望成第一位女首相！高市早苗談妥「自維合作」　今晚簽合作文件

有望成第一位女首相！高市早苗談妥「自維合作」　今晚簽合作文件

