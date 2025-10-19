　
國際

快訊／北韓1士兵「跨越軍事分界線」投誠南韓

▲▼ 北韓國旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓軍方證實，19日上午有一名北韓士兵越界投誠。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

南韓軍方19日上午在江原道中部前線發現一名北韓士兵越過軍事分界線，經過追蹤監視後成功將其帶回，而該名士兵已向南韓軍方表態投誠。

根據南韓軍方消息人士透露，軍方19日軍事分界線附近區域發現這名北韓軍人後，立即展開「引導作戰」，順利確保該名士兵的人身安全，並將其帶回。

經過調查與訊問，該名北韓士兵表態願意向南韓投誠，而具體動機仍待調查。至於北韓方面，目前則尚未有其他動作。

10/18 全台詐欺最新數據

