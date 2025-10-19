快訊／北韓1士兵「跨越軍事分界線」投誠南韓

日本各地近日熊襲事件頻傳，已造成多人死傷，各縣市的獵友會成員也紛紛出動至山中巡視，然而石川縣的獵友會成員19日在能美市山區搜尋野熊行蹤時，竟在偏僻林道驚見一具身分不明的腐爛遺體，而部分軀體已呈白骨化狀態，疑似死亡多時。