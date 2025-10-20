　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

2025日本熊出沒地區紀錄！　地圖一片紅震驚日網

▲日本網友整理今年通報熊出沒地區，地圖一片紅。（圖／翻攝X）

▲日本網友整理今年通報熊出沒地區，地圖一片紅。（圖／翻攝X）

記者張靖榕／綜合報導

日本野生熊隻近年活動範圍顯著擴大，今年＝全國各地通報熊出沒、攻擊人類的案件已累積超過百起，傷亡人數創歷史新高，且仍持續增加，引發社會高度關注。日本中央與地方政府已將「熊害」視為重要災害對策，民間更有網友整理目擊地點地圖，赫然發現全日本多數地區幾乎全被「染紅」，引爆社群熱議。

一位暱稱為「える」的日本網友，18日在社群平台「X」分享一張標示熊出沒地區的日本地圖，顯示從北海道、東北、關東、中部、近畿、中國地區到四國地區，都有市、町或村在今年1月至10月間曾通報熊隻出沒，僅九州地區與部分離島未被標示，地圖大範圍塗紅的畫面驚駭全網。

該圖曝光後，累積超過1000萬次瀏覽，網友反應熱烈，有人驚呼「快制霸日本了」、「野熊已經就任征夷大將軍」、「日本真的變成熊熊王國了」，也有人質疑「不捕殺熊」的意見從何而來，更有人語帶嘲諷表示，「紅色區塊代表當地獵人已經放棄工作了吧」、「如果會捕食人類的野生動物活動範圍如此廣，政府應將牠們列為首要驅離對象」。

九州地區則成為另一焦點。包括福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎與鹿兒島等7縣，都沒有通報任何熊隻出沒紀錄，網友推測可能與當地過去有計畫性地進行熊隻驅除有關，加上有關門海峽阻隔，導致熊群難以南下。日本環境省早在2012年就曾宣告九州熊隻「已滅絕」。另有人戲稱，現在全九州只剩下「熊本熊（Kumamon）」能夠自由移動，若要見到野生亞洲黑熊，或許只能遠赴台灣。

根據日媒報導，日本多位專家與資深獵人分析指出，野生熊隻近年常在10月前進入冬眠，但如今卻頻頻出沒人類生活區域，推測原因可能為山林食物短缺所致。專家呼籲民眾外出活動時應配戴「熊鈴」並攜帶防熊噴霧，以防不測。

為因應日益嚴重的熊害，日本政府已於上月修正《鳥獸保護管理法》，新增規定允許在特定條件下，由地方政府判斷是否可委託獵人於住宅密集區使用獵槍，針對熊等野生動物進行「緊急狩獵」，此舉亦引發社會對人熊共存議題的新一輪討論。

