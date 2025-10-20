為重逢金正恩做準備？傳聯合國軍「暫停板門店觀摩」　川普月底訪韓

▲2019年6月30日，美國總統川普與北韓領導人金正恩在南北韓非軍事區（DMZ）會面。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

美國總統川普預計29日至30日訪問南韓，外界關注他是否可能再度與北韓（朝鮮）最高領導人金正恩再板門店會晤。韓媒指出，聯合國軍司令部已決定暫時停止板門店共同警備區域（JSA）的特別參觀活動，外界揣測是否為「川金會」提前做準備。不過，南韓政府消息人士透露，目前尚無跡象顯示川普計畫前往板門店。

根據韓媒《東亞日報》獨家報導，美國川普政府內部討論本月底訪韓期間，秘密接觸金正恩並進行會談的可能性，美媒《CNN》也在18日引述消息指出，美方雖對會晤前景持「懷疑態度」，但「不能完全排除」川普與金正恩再度碰面的可能性。南韓預計10月31日至11月1日在慶尚北道慶州主辦APEC峰會，期間川普將出訪南韓。

南韓政府一名消息人士指出，聯合國軍司令部已決定在10月27日至11月1日期間中止板門店特別參觀行程。自從北韓去年宣布廢止《九一九南北軍事協議》後，因局勢緊張而曾暫停開放板門店參觀活動，直到今年5月才再度恢復開放，如今卻又再度關閉，外界解讀是為了因應可能的高層會晤。

報導指出，雖然南韓政府方面尚未接獲任何正式通報，但內部已針對川普可能在訪韓時「提出與金正恩會面的建議」展開討論。南韓政府評估，目前華府與平壤當局之間尚無具體接觸或實質溝通，但仍不排除川普再度上演突襲式外交舉動的可能性。

據悉，川普2019年6月出席日本大阪二十大工業國集團（G20）峰會後，在社群媒體公開邀請金正恩在板門店會面，僅僅32小時內促成歷史性「川金板門店握手」，成為美國現任總統首次踏上北韓領土的歷史畫面。如今他再度訪韓，可能將重演當年戲碼。

不過，南韓政府關係人士也透露，目前並無具體跡象顯示川普將造訪板門店。儘管白宮安全團隊已於近期兩度赴韓勘查，但並未前往板門店現場，顯示相關計畫仍停留在討論階段。