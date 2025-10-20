　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

為重逢金正恩做準備？傳聯合國軍「暫停板門店觀摩」　川普月底訪韓

▲▼美國總統川普與北韓領導人金正恩在南北韓非軍事區（DMZ）會面。（圖／路透）

▲2019年6月30日，美國總統川普與北韓領導人金正恩在南北韓非軍事區（DMZ）會面。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

美國總統川普預計29日至30日訪問南韓，外界關注他是否可能再度與北韓（朝鮮）最高領導人金正恩再板門店會晤。韓媒指出，聯合國軍司令部已決定暫時停止板門店共同警備區域（JSA）的特別參觀活動，外界揣測是否為「川金會」提前做準備。不過，南韓政府消息人士透露，目前尚無跡象顯示川普計畫前往板門店。

根據韓媒《東亞日報》獨家報導，美國川普政府內部討論本月底訪韓期間，秘密接觸金正恩並進行會談的可能性，美媒《CNN》也在18日引述消息指出，美方雖對會晤前景持「懷疑態度」，但「不能完全排除」川普與金正恩再度碰面的可能性。南韓預計10月31日至11月1日在慶尚北道慶州主辦APEC峰會，期間川普將出訪南韓。

南韓政府一名消息人士指出，聯合國軍司令部已決定在10月27日至11月1日期間中止板門店特別參觀行程。自從北韓去年宣布廢止《九一九南北軍事協議》後，因局勢緊張而曾暫停開放板門店參觀活動，直到今年5月才再度恢復開放，如今卻又再度關閉，外界解讀是為了因應可能的高層會晤。

報導指出，雖然南韓政府方面尚未接獲任何正式通報，但內部已針對川普可能在訪韓時「提出與金正恩會面的建議」展開討論。南韓政府評估，目前華府與平壤當局之間尚無具體接觸或實質溝通，但仍不排除川普再度上演突襲式外交舉動的可能性。

據悉，川普2019年6月出席日本大阪二十大工業國集團（G20）峰會後，在社群媒體公開邀請金正恩在板門店會面，僅僅32小時內促成歷史性「川金板門店握手」，成為美國現任總統首次踏上北韓領土的歷史畫面。如今他再度訪韓，可能將重演當年戲碼。

不過，南韓政府關係人士也透露，目前並無具體跡象顯示川普將造訪板門店。儘管白宮安全團隊已於近期兩度赴韓勘查，但並未前往板門店現場，顯示相關計畫仍停留在討論階段。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
潘迎紫合體嗶啵釣出幻波公子！李承泰日本賣鹹酥雞27年…親曝現
比特犬狠咬小模愛犬　飼主恐遭罰61.5萬
林襄銀色比基尼炸出「超巨車頭燈」！薄荷島激辣穿搭
快訊／車頭斷裂！41歲駕駛噴飛墜6ｍ橋下亡
快訊／韓3大咖來台！金唱片超猛卡司登大巨蛋
快訊／堰塞湖溢流水位上漲　台9線太魯閣大橋準備封閉
快訊／害死3條人命！主謀等3人確定逃死
快訊／北市賓士休旅撞雙載機車！騎士倒地無心跳
快訊／五股疏洪道豪雨成河！2人1狗受困車內…驚險畫面曝光
阿聯酋回應了！貨機墜海2死　「機身泡水、逃生梯彈出」畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

14歲少年在家打電動「突然被射殺」　家人慟：他只是坐在那裡

川普警告！　若關稅遭最高法院推翻「美國恐陷多年困境」

不想要考試　男學生寄信威脅「學校有炸彈」拆彈專家急疏散現場

羅浮宮竊案「賊破壞展示櫃」奪珠寶畫面曝光　早有警訊沒人理

男子腹部劇痛！檢查發現「手錶卡食道」　腸內有鐵片、鏍絲釘

為重逢金正恩做準備？傳聯合國軍「暫停板門店觀摩」　川普月底訪韓

阿聯酋回應了！貨機墜海2死　「機身泡水、逃生梯彈出」畫面曝光

男網紅闖動物園圍欄拍片　惹大象攻擊「差點變食物」被起訴

有望成第一位女首相！高市早苗談妥「自維合作」　今晚簽合作文件

輝達台積電都上榜！美媒激推「3檔神股」　看好AI熱潮繼續燒

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

楊謹華.柯佳嬿突然「嘴對嘴接吻」　全場看呆..她們害羞互誇：滿好親的

羅浮宮藏品被盜！　蒙面人闖入「奪走珠寶」

女行人凌晨疑闖紅燈　斑馬線上被撞飛不治

「象迷真的滿可怕」陳冠宇撐過滿壘危機　大讚林子偉高水準演出

14歲少年在家打電動「突然被射殺」　家人慟：他只是坐在那裡

川普警告！　若關稅遭最高法院推翻「美國恐陷多年困境」

不想要考試　男學生寄信威脅「學校有炸彈」拆彈專家急疏散現場

羅浮宮竊案「賊破壞展示櫃」奪珠寶畫面曝光　早有警訊沒人理

男子腹部劇痛！檢查發現「手錶卡食道」　腸內有鐵片、鏍絲釘

為重逢金正恩做準備？傳聯合國軍「暫停板門店觀摩」　川普月底訪韓

阿聯酋回應了！貨機墜海2死　「機身泡水、逃生梯彈出」畫面曝光

男網紅闖動物園圍欄拍片　惹大象攻擊「差點變食物」被起訴

有望成第一位女首相！高市早苗談妥「自維合作」　今晚簽合作文件

輝達台積電都上榜！美媒激推「3檔神股」　看好AI熱潮繼續燒

鄭麗文喊收拾民進黨、攻克南台灣　鍾佳濱酸：跑中南部還中南海？

26年異國料理名店突熄燈　老闆吐歇業心聲：與房東無關

14歲少年在家打電動「突然被射殺」　家人慟：他只是坐在那裡

大雨狂下「共伴效應是什麼？」　氣象署解答

假日急症中心11月上路　醫師公會提隱憂：人力恐流失到基層

高雄海神主場開幕周　送限量應援T還有全新環廊美食街

川普警告！　若關稅遭最高法院推翻「美國恐陷多年困境」

高雄拼「新10大建設」　經濟部評估矽光子產業技術開發落腳

高雄9冰飲品「腸桿菌超標」！名單驚見網紅店　複驗沒過挨罰3萬

北市公立醫院爆性騷！醫師被記過...竟反控3女妨害名譽遭打臉

Rosé讚「高雄好ㄅㄧㄤˋ」　疑惑問：我有說對嗎？

國際熱門新聞

川普飆罵澤倫斯基！　施壓烏克蘭吞辱終戰：普丁想要就能毀了你

阿聯酋貨機「機身截斷泡海中」畫面曝！　撞香港地勤車2死

羅浮宮劫案！竊賊搶走9珠寶　1后冠尋回

快訊／阿聯酋航空貨機「香港機場衝出跑道墜海」！　至少2死

返家驚見妻女雙亡　丈夫20秒崩潰語音瘋傳

日黑熊闖民宅！狗狂吠對峙　男子拿千斤頂狂砸

川普再提台灣晶片　稱高關稅逼供應鏈回流

川普反擊！AI自駕戰機「炸屎」

阿聯酋回應了　貨機墜海2死

羅浮宮8件失竊展品一次看　疑專業集團犯案

2025日本熊出沒地區紀錄！　地圖一片紅震驚日網

泰16歲癡情少女被男友騙到柬埔寨！

強逼賣淫身體破爛　她站壁遭店長GPS監控

黃仁勳將赴韓APEC！傳密會三星SK高層

更多熱門

相關新聞

男網紅闖動物園圍欄拍片　惹怒大象攻擊

男網紅闖動物園圍欄拍片　惹怒大象攻擊

美國俄亥俄州一名19歲男網紅為了拍TikTok影片，竟然擅自闖進動物園大象圍欄中，還故意靠近大象導致大象發動攻擊，事後笑稱自己差點成為「大象食物」，誇張行為讓他被當局起訴。

第一位女首相？高市早苗談妥「自維合作」

第一位女首相？高市早苗談妥「自維合作」

選錯一碼竟中17.8億美元　抱走威力球頭獎

選錯一碼竟中17.8億美元　抱走威力球頭獎

日黑熊闖民宅！狗狂吠對峙　男子拿千斤頂狂砸

日黑熊闖民宅！狗狂吠對峙　男子拿千斤頂狂砸

川普再提台灣晶片　稱高關稅逼供應鏈回流

川普再提台灣晶片　稱高關稅逼供應鏈回流

關鍵字：

日韓要聞北美要聞川普金正恩板門店APEC慶州訪韓北韓朝鮮

讀者迴響

熱門新聞

BLACKPINK離台「剩 Lisa獨留高雄」　LV三公子被拍到愛相隨來台

即／新莊逆倫箱屍翻轉！驗屍無他殺跡象　兒無保獲釋

風神要轉向了　連3天「大量降雨」

台中網紅婉晴媽媽驚傳過世

人夫捐精給弟媳生子　妻崩潰嗆「偷情不要臉」下場曝

即／7縣市大雨警報　明天雨更猛

快訊／11級強風來了　9縣市豪大雨特報

「驚人雨勢才剛開始」　下更大時間曝

太魯閣堰塞湖現況曝！水位距離壩頂約5公尺　短期內恐溢流潰決

新北深夜暴雨突襲多處淹水　中和人傻眼曝慘況

即／台中女吃芭樂噎死！搶救一夜家屬忍痛拔管

豪雨升級　專家：北北基桃明上班早出門

台灣人16萬買下北海道獨棟房　開箱影片掀鄉民大戰

新娘結婚坐車一路罵　新郎吼20字墜河亡

太魯閣封園挨轟昏庸蠻橫！內政部回應了

更多

最夯影音

更多
王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！
高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面