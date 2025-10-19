北京憂數位人民幣遭挑戰　叫停京東等在港發穩定幣

▲數位人民幣。（圖／CFP）

文／中央社

英國金融時報報導，阿里巴巴旗下螞蟻與京東擬在香港發行穩定幣的計畫，被中國官方叫停。知情人士表示，中國官方擔心私人企業發行穩定幣會對中國央行的數字人民幣計畫構成挑戰。

香港已於今年8月1日推出「穩定幣條例」，要求在港發行法幣穩定幣的機構須向香港金融管理局申請牌照。首批牌照預計於2026年初發放。港媒此前報導，金管局已接獲數十家機構提交申請。

英國金融時報19日報導，阿里巴巴旗下的螞蟻及京東曾表示有意在香港發行穩定幣，或發行虛擬資產支援的產品，例如代幣化債券。

知情人士表示，這些公司接獲中國監管機構，包括中國人民銀行（央行）及中國國家互聯網資訊辦公室的指示後，暫時擱置發行穩定幣的計畫。

一名了解中國央行對科技巨頭簡報的知情人士表示，私人企業發行穩定幣被視為對中國央行發行數字人民幣構成挑戰。

另一知情人士表示，中國官方真正的擔憂是，央行還是私人企業擁有最終鑄幣權。

報導表示，中國官方叫停私人企業發行穩定幣的舉措，突顯了全球監管機構對穩定幣崛起的積極應對，尤其是在美國總統川普將穩定幣奉為主流金融支柱和鞏固美元主導地位的工具之後。

歐洲央行已表示，廣泛應用美元穩定幣可能會阻礙央行控制貨幣政策的能力。

報導表示，前中國人民銀行行長周小川在今年7月的「中國金融四十人論壇」上，促請對穩定幣及其潛在系統性風險進行全面評估。他認為需要警惕穩定幣被過度用於資產投機的風險，因為誤導可能引發欺詐和金融體系的不穩定。

當時周小川又表示，雖然許多人認為穩定幣將重塑支付體系，但實際上，在當前支付體系中削減成本的空間很小，尤其是在零售支付方面。

報導形容，在周小川發表上述言論後，中國金融監管當局對私人企業發行穩定幣的態度更加謹慎。