　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

北京憂數位人民幣遭挑戰　叫停京東等在港發穩定幣

▲數位人民幣,數字人民幣。（圖／CFP）

▲數位人民幣。（圖／CFP）

文／中央社

英國金融時報報導，阿里巴巴旗下螞蟻與京東擬在香港發行穩定幣的計畫，被中國官方叫停。知情人士表示，中國官方擔心私人企業發行穩定幣會對中國央行的數字人民幣計畫構成挑戰。

香港已於今年8月1日推出「穩定幣條例」，要求在港發行法幣穩定幣的機構須向香港金融管理局申請牌照。首批牌照預計於2026年初發放。港媒此前報導，金管局已接獲數十家機構提交申請。

英國金融時報19日報導，阿里巴巴旗下的螞蟻及京東曾表示有意在香港發行穩定幣，或發行虛擬資產支援的產品，例如代幣化債券。

知情人士表示，這些公司接獲中國監管機構，包括中國人民銀行（央行）及中國國家互聯網資訊辦公室的指示後，暫時擱置發行穩定幣的計畫。

一名了解中國央行對科技巨頭簡報的知情人士表示，私人企業發行穩定幣被視為對中國央行發行數字人民幣構成挑戰。

另一知情人士表示，中國官方真正的擔憂是，央行還是私人企業擁有最終鑄幣權。

報導表示，中國官方叫停私人企業發行穩定幣的舉措，突顯了全球監管機構對穩定幣崛起的積極應對，尤其是在美國總統川普將穩定幣奉為主流金融支柱和鞏固美元主導地位的工具之後。

歐洲央行已表示，廣泛應用美元穩定幣可能會阻礙央行控制貨幣政策的能力。

報導表示，前中國人民銀行行長周小川在今年7月的「中國金融四十人論壇」上，促請對穩定幣及其潛在系統性風險進行全面評估。他認為需要警惕穩定幣被過度用於資產投機的風險，因為誤導可能引發欺詐和金融體系的不穩定。

當時周小川又表示，雖然許多人認為穩定幣將重塑支付體系，但實際上，在當前支付體系中削減成本的空間很小，尤其是在零售支付方面。

報導形容，在周小川發表上述言論後，中國金融監管當局對私人企業發行穩定幣的態度更加謹慎。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
468 1 3860 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／羅浮宮多件藏品被盜！蒙面人犯案過程曝光
明後天雨勢最劇烈　下周低溫剩20度
快訊／台中小巷傳惡臭　男房客「失聯10天」陳屍屋內
快訊／羅浮宮爆搶劫　緊急閉館1天
酒駕累犯開BMW撞死幼兒園女主任！　遭羈押禁見
王建民點出羅戈失利關鍵！
快訊／林立首打席全壘打！史上第2人　桃猿G2率先得分
太魯閣堰塞湖現況曝！　短期內恐溢流潰決

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

少林寺釋永信被查後　大陸宗教界啟動學法規守戒律教育

北京憂數位人民幣遭挑戰　叫停京東等在港發穩定幣

失蹤2年後突現身！　秦剛樣貌「發福」參加北京活動

中共四中全會在即　北京19至23日禁放氣球孔明燈

快訊／電賀鄭麗文！　習近平：期望兩黨堅持共同政治基礎

陸多家銀行出手了！　長期不動帳戶將被清理

完全本土化！陸首款通用GPU晶片亮相　陸媒：歷史性突破

楊振寧逝世　遺孀翁帆：他交出了一份滿意的答卷

「中國天眼」立功　首次捕獲恆星黑子區射電暴訊號

百貨公司頂級廁所「年花87萬」才能解鎖！　奢華內部曝光

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

細肩帶短褲女未戴安全帽還逆騎　警攔查「秒變喪屍」下場慘了

嚴藝文奪導演獎！鍾欣凌.謝盈萱爆哭　她感謝已逝父親：我有聽你的話

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

小S謝蔡康永陪伴「願意再合體主持」！　暫不回歸《不熙娣》原因藏對大S的思念

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

金鐘開場超感人！謝盈萱講到哭　楊謹華淚謝嚴藝文：沒有放棄我

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

小S項鍊「姊姊的一部分在裡面」　得金鐘感謝大S保佑：妳真的很罩

少林寺釋永信被查後　大陸宗教界啟動學法規守戒律教育

北京憂數位人民幣遭挑戰　叫停京東等在港發穩定幣

失蹤2年後突現身！　秦剛樣貌「發福」參加北京活動

中共四中全會在即　北京19至23日禁放氣球孔明燈

快訊／電賀鄭麗文！　習近平：期望兩黨堅持共同政治基礎

陸多家銀行出手了！　長期不動帳戶將被清理

完全本土化！陸首款通用GPU晶片亮相　陸媒：歷史性突破

楊振寧逝世　遺孀翁帆：他交出了一份滿意的答卷

「中國天眼」立功　首次捕獲恆星黑子區射電暴訊號

百貨公司頂級廁所「年花87萬」才能解鎖！　奢華內部曝光

青峰「1招」助母親抗癌成功！　公開和小S私下互動：只能陪伴

羅浮宮藏品被盜！　蒙面人闖入「奪走珠寶」犯案過程曝光

邊境牧羊犬在桃機停機坪狂奔！　越追跑越快驚險嚇壞民眾

王政順首先發首打席就敲安！短期賽心態：單純一點

屏東婦郵局前暈倒　熱心民眾+內埔警聯手化解危機

中原大學70週年校慶　頒發9位「傑出校友獎」號召萬人回娘家

BAC秋季限定「茶金蒙布朗」復刻回歸　吃得到雙茶餡+栗子泥

打造台南智慧科技照顧服務　「金華智慧生活APP 5GO讚」啟用

不斷更新／岳政華美技沒收安打解危　兄弟3局0比1桃猿

少林寺釋永信被查後　大陸宗教界啟動學法規守戒律教育

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

大陸熱門新聞

陸航空「行李架起火」乘客驚恐大喊

超氣！花大錢買「原裝進口」建材　拆箱竟是Made in China

鄭麗文勝選　陸學者：國民黨進入新世代交替

中共威脅懲罰5家台企　陸委會：提供資訊涉國安法

百貨公司廁所「年花87萬」才能解鎖！奢華內部曝光

國民黨主席選舉揭曉　陸官媒：鄭麗文立場符合兩岸發展方向

諾貝爾獎得主楊振寧逝　晚年「82歲娶28歲」

快訊／電賀鄭麗文！　習近平：期望兩黨堅持共同政治基礎

楊振寧逝世　遺孀翁帆：他交出了一份滿意的答卷

完全本土化！陸首款通用GPU晶片亮相　陸媒：歷史性突破

156.47克拉！　陸培育鑽石打破世界紀錄

利用日韓台當掩護！陸官方稱抓到美網攻手法　

聯大第2758號決議「明確否定台灣自決」　

正妹直播主「開包裹爆炸」毀容　雙眼腫剩一條線

更多熱門

相關新聞

幣圈「史詩級爆倉」　金管會彭金隆表態穩定幣有存在空間

幣圈「史詩級爆倉」　金管會彭金隆表態穩定幣有存在空間

貿易戰風波再起，全球加密貨幣爆倉金額192億美元，虛擬資產管理成為今（13）日財委會立委質詢焦點，金管會主委彭金隆表示，未來現實資產代幣化（RWA）愈來愈普遍，甚至成為國內支付工具，因此國內市場有穩定幣存在的空間。

蔡崇信：阿里巴巴尚未因AI裁員

蔡崇信：阿里巴巴尚未因AI裁員

中國央行：數位人民幣國際運營中心正式上海營運

中國央行：數位人民幣國際運營中心正式上海營運

京東前副總裁蔡磊頑強抗「凍」6年 已失語言能力...用眼控儀打字

京東前副總裁蔡磊頑強抗「凍」6年 已失語言能力...用眼控儀打字

美股3大指數開盤齊漲　阿里巴巴ADR合作輝達大漲8％I

美股3大指數開盤齊漲　阿里巴巴ADR合作輝達大漲8％I

關鍵字：

數位人民幣京東穩定幣阿里巴巴

讀者迴響

熱門新聞

YTR金針菇出事了！全家飛香港「1舉動」惹怒當地人

郝龍斌15%慘敗　媒體人揭最後一根稻草

柯佳嬿準備公布得獎者！「1舉動」網讚爆

金鐘獎／楊謹華「跟她只差一票」勝出　鳳小岳激戰黃冠智

即／新北女13樓墜2樓露台死亡！住戶驚嚇報警

鄭麗文當選　游盈隆：百年老黨八級強震

獨／女行人疑闖紅燈遭撞死！運將下跪道歉

載柯佳嬿參加金鐘「司機其實是坤達」

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

絕美藏危機！立霧溪堰塞湖「夢幻藍」原因曝

金鐘獎／曾莞婷認了超辣戰袍「裡面上下都沒穿」

阿Ken連2天金鐘槓龜　周杰倫出手了！

鄭麗文當選「習近平賀電」來了！　堅持九二共識、推進國家統一

蹲式馬桶沖水「用手還用腳」？ 　日本大廠TOTO解答了

舒淇主演陸片《尋她》上映3小時遭撤檔！片商致歉

更多

最夯影音

更多
康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu
超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

細肩帶短褲女未戴安全帽還逆騎　警攔查「秒變喪屍」下場慘了

細肩帶短褲女未戴安全帽還逆騎　警攔查「秒變喪屍」下場慘了

嚴藝文奪導演獎！鍾欣凌.謝盈萱爆哭　她感謝已逝父親：我有聽你的話

嚴藝文奪導演獎！鍾欣凌.謝盈萱爆哭　她感謝已逝父親：我有聽你的話

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面