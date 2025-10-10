　
大陸 大陸焦點 特派現場

蔡崇信：阿里巴巴尚未因AI裁員　但估代碼已有30%為AI編寫

▲阿里巴巴執行副主席蔡崇信。（圖／視覺中國）

▲阿里巴巴集團董事局主席蔡崇信。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

阿里巴巴集團董事局主席蔡崇信日前出席了All-in Summit峰會，他在會上表示，阿里巴巴還沒有宣佈任何因AI導致的裁員，但他認為目前可能已有30%的代碼是由AI編寫的。

蔡崇信在會上與白宮人工智慧及加密貨幣事務負責人David Sacks對談。David認為，美國贏得AI競賽非常重要。

蔡崇信則表示，他對於「贏」的定義，不是誰推出了最強大的AI模型，而是誰能更快地採用它，中國有幾件事正在發生，一是中國已經擁護開源，二是包括阿里巴巴在內的許多公司，已經推出了更小的模型，而不是萬億參數的模型。

蔡崇信認為，如果希望AI普及，可以看看現在的中國，「我不是說中國在模型戰爭中技術上獲勝，但就實際應用以及受益人群而言，AI已經取得了長足的進步。」

對於工作是否大量被AI取代，蔡崇信說，阿里巴巴還沒有宣佈任何因AI導致的裁員，他一直在問工程主管，現在有多少代碼是由AI編寫的，得到的答案各不相同，這取決於問的是哪個部門，「但我認為目前可能已經達到30%。」

蔡崇信也提到，阿里的前15年是一種完全自由市場式的增長方式，之後進入到競爭極其激烈的階段，每個人都想做電子商務，因為電子商務是變現流量的最佳方式，「經歷一個競爭極其激烈的時期，政府認為這個行業有點失控了。」

蔡崇信解釋，有些平台表現出壟斷行為，更多的監管措施出台了，而他們進入了一種新的常態，「我們認為監管環境更具可預測性，我們知道紅線在哪裡，也知道該去哪裡，不該去哪裡。實際上，由於其可預測性，它創造了更好的運營環境。」

10/09 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

蔡崇信：阿里巴巴尚未因AI裁員　但估代碼已有30%為AI編寫

三星記憶體獲輝達採用！估今日收盤刷新高　今年股價飆漲逾7成

三星記憶體獲輝達採用！估今日收盤刷新高　今年股價飆漲逾7成

韓國股市在長達一周假期後今（10）日恢復交易，三星電子公司股價一度上漲逾6%，估計將創下收盤史上新高，這主要歸功於投資者對其人工智慧（AI）晶片潛力的熱情以及對其傳統的記憶體儲存業務的信心重燃。

台股多頭仍居上風　短線觀察指標唯量是問

台股多頭仍居上風　短線觀察指標唯量是問

馬斯克：明年推出偉大AI生成遊戲

馬斯克：明年推出偉大AI生成遊戲

台達電千元得而復失　9月營收570.61億刷新高

台達電千元得而復失　9月營收570.61億刷新高

新版國防報告書出爐！首提DIO小組　要導入AI厚植整體國防戰力

新版國防報告書出爐！首提DIO小組　要導入AI厚植整體國防戰力

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」
王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

