蔡崇信：阿里巴巴尚未因AI裁員　但估代碼已有30%為AI編寫

記者蔡紹堅／綜合報導

阿里巴巴集團董事局主席蔡崇信日前出席了All-in Summit峰會，他在會上表示，阿里巴巴還沒有宣佈任何因AI導致的裁員，但他認為目前可能已有30%的代碼是由AI編寫的。

蔡崇信在會上與白宮人工智慧及加密貨幣事務負責人David Sacks對談。David認為，美國贏得AI競賽非常重要。

蔡崇信則表示，他對於「贏」的定義，不是誰推出了最強大的AI模型，而是誰能更快地採用它，中國有幾件事正在發生，一是中國已經擁護開源，二是包括阿里巴巴在內的許多公司，已經推出了更小的模型，而不是萬億參數的模型。

蔡崇信認為，如果希望AI普及，可以看看現在的中國，「我不是說中國在模型戰爭中技術上獲勝，但就實際應用以及受益人群而言，AI已經取得了長足的進步。」

對於工作是否大量被AI取代，蔡崇信說，阿里巴巴還沒有宣佈任何因AI導致的裁員，他一直在問工程主管，現在有多少代碼是由AI編寫的，得到的答案各不相同，這取決於問的是哪個部門，「但我認為目前可能已經達到30%。」

蔡崇信也提到，阿里的前15年是一種完全自由市場式的增長方式，之後進入到競爭極其激烈的階段，每個人都想做電子商務，因為電子商務是變現流量的最佳方式，「經歷一個競爭極其激烈的時期，政府認為這個行業有點失控了。」

蔡崇信解釋，有些平台表現出壟斷行為，更多的監管措施出台了，而他們進入了一種新的常態，「我們認為監管環境更具可預測性，我們知道紅線在哪裡，也知道該去哪裡，不該去哪裡。實際上，由於其可預測性，它創造了更好的運營環境。」