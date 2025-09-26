　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中國央行：數位人民幣國際運營中心正式上海營運

▲數位人民幣,數字人民幣。（圖／CFP）

▲數位人民幣。（圖／CFP）

文／中央社

數位人民幣國際運營中心24日在上海正式營運，將進一步推進數位人民幣的國際運營與金融市場業務發展。中國央行副行長陸磊介紹，目前已初步構建數位人民幣跨境金融基礎設施體系。

中國人民銀行（央行）官網25日公布消息，數位人民幣國際運營中心業務平台推介會24日在上海舉行，標誌著數位人民幣國際運營中心正式營運。

中國央行副行長陸磊表示，數位化時代貨幣和支付體系的升級演進是歷史的必然。中國人民銀行提出的「無損、合規和互通」三原則，已成為法定數位貨幣跨境基礎設施建設的基本準則，目前已初步構建數位人民幣跨境金融基礎設施體系。未來，中國人民銀行將繼續支持數位人民幣國際運營中心行穩致遠，為跨境貿易與投融資便利化提供堅實助力。

上海市委常委、常務副市長吳偉表示，數位人民幣國際運營中心及業務平台落地上海，將為上海國際金融中心建設注入強勁動力。上海各相關部門要充分依託業務平台，不斷拓展數位人民幣應用場景、擴大使用範圍，助力提升人民幣國際化水平。

數位人民幣國際運營中心由中國人民銀行數字貨幣研究所籌建和管理，負責建設運營數位人民幣跨境和區塊鏈基礎設施，推進與境內外金融基礎設施的跨境互聯互通，推進數位人民幣的國際運營與金融市場業務發展，服務數位金融創新。

今年6月，中國人民銀行行長潘功勝在2025陸家嘴論壇上宣布，將在上海設立數位人民幣國際運營中心，推進數位人民幣的國際化運營與金融市場業務發展，服務數位金融創新。

數位人民幣是由中國人民銀行發行的數位形式法定貨幣，與實物人民幣1比1兌換，自2019年起在中國多個主要城市試點。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
453 2 6969 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
搶救小沂乾姑丈！屋內灌滿泥沙畫面曝
趕快兌獎！手機報稅今公布中獎名單
曝堰塞湖是「潰壩」　李鴻源嘆：不然要叫什麼？
虎媽是累犯！20年前虐婆婆不給飯吃　「驚世媳婦」又害死女兒
火車站擠滿人！她在花蓮捕捉暖心一幕　網感動：我喜歡台灣的原因
虎媽21歲女兒暴瘦！疑長期營養不良餓死
快訊／士官遭雲豹甲車撞傷「內臟破裂大出血」　國防部回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

海基會：陸對一貫道加強控制力度　赴陸宗教交流注意風險

中國央行：數位人民幣國際運營中心正式上海營運

陸陽光男孩參加衝浪培訓！一簡單動作終身癱瘓　女友發聲提醒世人

陸人社部：穩就業的壓力始終存在　結構性就業矛盾不斷凸顯

雷軍2025年度演講　揭小米3nm芯片夢！一次投片就成功

陸發現百萬年「龍人」頭骨化石　改寫人類演化時間線

陸養老院女院長穿水手服短裙秀舞　官方帳號稱：為哄老人吃藥拼了

京東前副總裁蔡磊頑強抗「凍」6年　已失語言能力...用眼控儀打字

懷胎3月遭夫推下懸崖！她奇蹟生還卻離不了婚　律師：恐等到70歲

一貫道9人仍遭中共拘留　陸委會：避免相關活動

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

好消息！光復鄉堰塞湖溢流第3天　高雄特搜隊泥濘中救出受困夫妻

台南置產聚焦永康核心「時代至上」搶佔蛋黃精華區

報酬率27.12%！定期定額ETF存股3年成績單，高股息表現失色／不管啦！給我錢EP155完整版

劍指傅崐萁竟冒出綠高層內鬼　王定宇「有殺傷力的」對話外流　爆怒嗆「一群叛徒」退群

海基會：陸對一貫道加強控制力度　赴陸宗教交流注意風險

中國央行：數位人民幣國際運營中心正式上海營運

陸陽光男孩參加衝浪培訓！一簡單動作終身癱瘓　女友發聲提醒世人

陸人社部：穩就業的壓力始終存在　結構性就業矛盾不斷凸顯

雷軍2025年度演講　揭小米3nm芯片夢！一次投片就成功

陸發現百萬年「龍人」頭骨化石　改寫人類演化時間線

陸養老院女院長穿水手服短裙秀舞　官方帳號稱：為哄老人吃藥拼了

京東前副總裁蔡磊頑強抗「凍」6年　已失語言能力...用眼控儀打字

懷胎3月遭夫推下懸崖！她奇蹟生還卻離不了婚　律師：恐等到70歲

一貫道9人仍遭中共拘留　陸委會：避免相關活動

《中文怪物》爆紅電視台為何不做？　主播長文揭殘酷真相

新青安被酸「糖衣毒藥」　一票搖頭突破盲點：承認很難嗎？

Google Maps開始抓「5星評論送優惠」　專家曝最慘下場

馬太鞍部落感謝各界伸援！公開信曝「滿身傷但一定會再站起來」

花蓮光復災區災民熱食送暖　慈濟行動廚房現煮餐點供應

人氣涼糕店「涼食帖」東區旗艦店開幕　買1送1券限量送

陽帆愛女安吉寫歌卡關9次　終於決定放手！

「2025海洋之聲」音樂會落幕　台東成南島文化交流新據點

無尾熊寶寶墜樹「緊抱溫柔阿金求救」　可愛畫面網讚：最棒狗媽

鄭麗文拜會工商大老　林伯豐認同政治理念：國民黨該讓新人才出來

【死亡事故】苗栗深夜重大車禍！　國光號疑搶黃燈猛撞機車2男大生亡

大陸熱門新聞

懷胎3月遭夫推下懸崖！她奇蹟生還卻離不了婚

「中國第一爛尾樓」華麗轉身 全新酒店開業...房價最高9899元一晚

陸國台辦：中國對台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權

京東前副總裁蔡磊頑強抗「凍」6年 已失語言能力...用眼控儀打字

福建擬立法「兩岸標準共通」　推動台閩先進標準彼此採用

一貫道9人仍遭中共拘留　陸委會：避免相關活動

嚇爛！「超巨大黃金蟒蛇」從水面探頭而出　大票遊客一看心頭涼掉

景德鎮「雞排哥」擺攤三大原則爆紅 開店得出動城管維持排隊秩序

陸發現百萬年「龍人」頭骨化石 改寫人類演化時間線

陸養老院女院長穿水手服短裙秀舞 官方帳號稱：為哄老人吃藥拼了

《甄嬛傳》四郎流落民間「賣臭豆腐」

噁！汪小菲「麻六記」酸辣粉又出包　消費者怒：連開四盒都發霉

陸陽光男孩參加衝浪培訓！一簡單動作終身癱瘓 女友發聲提醒世人

雷軍2025年度演講 揭小米3nm芯片夢！一次投片就成功

更多熱門

相關新聞

陸央行推8項重大金融開放政策 設立數位人民幣國際運營中心

陸央行推8項重大金融開放政策 設立數位人民幣國際運營中心

大陸2025陸家嘴論壇今（18）日在上海浦東舉行，論壇主題為「全球經濟變局中的金融開放合作與高質量發展」，為期兩天，由中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝與上海市市長龔正擔任共同輪值主席。

港媒：香港金管局將推出數位人民幣

港媒：香港金管局將推出數位人民幣

香港財庫局長：推動數位人民幣在港零售結算

香港財庫局長：推動數位人民幣在港零售結算

數位人民幣推境外「先充後用」功能 外籍人士離境有餘額可回充

數位人民幣推境外「先充後用」功能 外籍人士離境有餘額可回充

人民幣國際化大夢還有長路要走

人民幣國際化大夢還有長路要走

關鍵字：

數位人民幣

讀者迴響

熱門新聞

有錢人逛街6特徵　一眼看出鈔能力

吊車大王：別再捐款到「某某帳戶」　網友狂讚

綠營對話外流 　Cheap：她人設炸成碎片

虎媽把女兒鎖房內5天　爸破門驚見屍體

即／虎媽拘禁21歲女兒致死！爸爸10萬交保

劉世芳會議稱淹家門口就算了　內政部澄清

員工拒送物資　他追問才知「在災區抬遺體2公里」

一卡車物資送達　網見這1樣歪樓：很台南

1天撤8千人　光復鄉長嘆1事讓民眾大意

77萬美國YTR沒出戰《中文怪物》親揭原因：不符條件

女控訴遭淫師誘姦　還強拍裸照還逼墮胎

光復鄉14死　「堰塞湖問題」醫比較藍綠執政差別：嚇一跳

她特別選「冷門物資」送到花蓮　網：好細心

百歲人瑞家中遭洪水淹死　曾孫監視器見最後一面

即／孫生侵犯4女遭起訴　「陷溺性癮」求重刑

更多

最夯影音

更多
57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！
專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面