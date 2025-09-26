中國央行：數位人民幣國際運營中心正式上海營運

▲數位人民幣。（圖／CFP）



文／中央社

數位人民幣國際運營中心24日在上海正式營運，將進一步推進數位人民幣的國際運營與金融市場業務發展。中國央行副行長陸磊介紹，目前已初步構建數位人民幣跨境金融基礎設施體系。

中國人民銀行（央行）官網25日公布消息，數位人民幣國際運營中心業務平台推介會24日在上海舉行，標誌著數位人民幣國際運營中心正式營運。

中國央行副行長陸磊表示，數位化時代貨幣和支付體系的升級演進是歷史的必然。中國人民銀行提出的「無損、合規和互通」三原則，已成為法定數位貨幣跨境基礎設施建設的基本準則，目前已初步構建數位人民幣跨境金融基礎設施體系。未來，中國人民銀行將繼續支持數位人民幣國際運營中心行穩致遠，為跨境貿易與投融資便利化提供堅實助力。

上海市委常委、常務副市長吳偉表示，數位人民幣國際運營中心及業務平台落地上海，將為上海國際金融中心建設注入強勁動力。上海各相關部門要充分依託業務平台，不斷拓展數位人民幣應用場景、擴大使用範圍，助力提升人民幣國際化水平。

數位人民幣國際運營中心由中國人民銀行數字貨幣研究所籌建和管理，負責建設運營數位人民幣跨境和區塊鏈基礎設施，推進與境內外金融基礎設施的跨境互聯互通，推進數位人民幣的國際運營與金融市場業務發展，服務數位金融創新。

今年6月，中國人民銀行行長潘功勝在2025陸家嘴論壇上宣布，將在上海設立數位人民幣國際運營中心，推進數位人民幣的國際化運營與金融市場業務發展，服務數位金融創新。

數位人民幣是由中國人民銀行發行的數位形式法定貨幣，與實物人民幣1比1兌換，自2019年起在中國多個主要城市試點。