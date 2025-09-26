京東前副總裁蔡磊頑強抗「凍」6年　已失語言能力...用眼控儀打字

▲京東前副總裁「漸凍人」蔡磊。（圖／翻攝紅星新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

曾在大陸電商領域叱吒風雲的前京東副總裁蔡磊，自從發現患上漸凍症（ALS）後，拼盡全力向病魔頑強搏鬥。其妻段睿近日受訪時透露，蔡磊目前已完全失去語言能力，手腳及頸部皆無法活動，只能靠少量流食維持，日常工作和研究只能靠「眼控儀」打字完成。

《紅星新聞》報導，「不是說很多事情不能做而已，是身體上已經有痛苦。」段睿說，「有些事情，你做再多心理建設也沒有用，我不知道我怎麼準備……一切都是不可控的。」

公開資訊顯示，1978年出生的蔡磊，高中時隨意應考便進入中央財經大學，29歲成為萬科集團總稅務師，33歲加入京東並推動大陸第一張電子發票誕生，直至公司上市後升任副總裁。然而，他在2019年正值事業巔峰時，被診斷出患上漸凍症。

蔡磊面對病魔，選擇投入科研與公益，成立「罕見病關愛計劃」，打造全球最大以患者為中心的漸凍症科研數據平台，並推動建立大陸首個病理科研基因樣本庫，一方面自己深知漸凍症患者的痛苦，想致力翻轉，造福病友，另一方面也為基因層面研究開啟新方向。

蔡磊助理透露，目前基因藥已有進展，部分管線進入臨床階段，但仍需努力。蔡磊如今依靠眼控儀「高速打字」，思維保持敏捷，仍持續參與科研會議，日常在休養與工作之間維持堅持。他的經歷被外界視為抗病與堅毅精神的象徵。