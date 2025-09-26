　
大陸 大陸焦點 特派現場

京東前副總裁蔡磊頑強抗「凍」6年　已失語言能力...用眼控儀打字

▲京東前副總裁「漸凍人」蔡磊。（圖／翻攝紅星新聞）

▲京東前副總裁「漸凍人」蔡磊。（圖／翻攝紅星新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

曾在大陸電商領域叱吒風雲的前京東副總裁蔡磊，自從發現患上漸凍症（ALS）後，拼盡全力向病魔頑強搏鬥。其妻段睿近日受訪時透露，蔡磊目前已完全失去語言能力，手腳及頸部皆無法活動，只能靠少量流食維持，日常工作和研究只能靠「眼控儀」打字完成。

▲京東前副總裁「漸凍人」蔡磊。（圖／翻攝紅星新聞）

《紅星新聞》報導，「不是說很多事情不能做而已，是身體上已經有痛苦。」段睿說，「有些事情，你做再多心理建設也沒有用，我不知道我怎麼準備……一切都是不可控的。」

公開資訊顯示，1978年出生的蔡磊，高中時隨意應考便進入中央財經大學，29歲成為萬科集團總稅務師，33歲加入京東並推動大陸第一張電子發票誕生，直至公司上市後升任副總裁。然而，他在2019年正值事業巔峰時，被診斷出患上漸凍症。

蔡磊面對病魔，選擇投入科研與公益，成立「罕見病關愛計劃」，打造全球最大以患者為中心的漸凍症科研數據平台，並推動建立大陸首個病理科研基因樣本庫，一方面自己深知漸凍症患者的痛苦，想致力翻轉，造福病友，另一方面也為基因層面研究開啟新方向。

蔡磊助理透露，目前基因藥已有進展，部分管線進入臨床階段，但仍需努力。蔡磊如今依靠眼控儀「高速打字」，思維保持敏捷，仍持續參與科研會議，日常在休養與工作之間維持堅持。他的經歷被外界視為抗病與堅毅精神的象徵。

09/25 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

趕快兌獎！手機報稅今公布中獎名單
曝堰塞湖是「潰壩」　李鴻源嘆：不然要叫什麼？
虎媽是累犯！20年前虐婆婆不給飯吃　「驚世媳婦」又害死女兒
火車站擠滿人！她在花蓮捕捉暖心一幕　網感動：我喜歡台灣的原因
虎媽21歲女兒暴瘦！疑長期營養不良餓死
快訊／士官遭雲豹甲車撞傷「內臟破裂大出血」　國防部回應了
快訊／確定了！新光三越台中店明重新開幕

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

海基會：陸對一貫道加強控制力度　赴陸宗教交流注意風險

中國央行：數位人民幣國際運營中心正式上海營運

陸陽光男孩參加衝浪培訓！一簡單動作終身癱瘓　女友發聲提醒世人

陸人社部：穩就業的壓力始終存在　結構性就業矛盾不斷凸顯

雷軍2025年度演講　揭小米3nm芯片夢！一次投片就成功

陸發現百萬年「龍人」頭骨化石　改寫人類演化時間線

陸養老院女院長穿水手服短裙秀舞　官方帳號稱：為哄老人吃藥拼了

懷胎3月遭夫推下懸崖！她奇蹟生還卻離不了婚　律師：恐等到70歲

一貫道9人仍遭中共拘留　陸委會：避免相關活動

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

好消息！光復鄉堰塞湖溢流第3天　高雄特搜隊泥濘中救出受困夫妻

報酬率27.12%！定期定額ETF存股3年成績單，高股息表現失色／不管啦！給我錢EP155完整版

台南置產聚焦永康核心「時代至上」搶佔蛋黃精華區

劍指傅崐萁竟冒出綠高層內鬼　王定宇「有殺傷力的」對話外流　爆怒嗆「一群叛徒」退群

中秋送暖！士檢攜手「三會」送月餅+慰問金　30戶更生家庭受惠

4死40萬人撤離！颱風博羅依襲菲國　淹水「水深及腰」建築被毀

教師節連假車潮湧現　關山警方加強疏導與事故防制

女兒學費8千喊沒錢！被抓包酒店豪砸1萬8　高職主任晚年超慘生活曝

小泉進次郎慘了！遭爆料「留言洗評論」攻擊對手　網轟退選登熱搜

新竹尖石最美散步路線！漫步220公尺寧靜吊橋、橫跨翠綠山谷

李大浩造訪新莊球場　與郭泰源重逢聊起柏青哥趣事

馬西屏力抗失憶十年　奪圍棋冠軍養生秘訣公開

搶救小沂乾姑丈現場曝！屋內泥沙近全滿　救難隊鏟子、水桶輪流挖

堰塞湖最新空拍「蓄水還有700萬噸」　林保署：仍可能局部淹水

吳慷仁創小紅書發影片　到北京體驗喝豆汁

AI好燒錢！　德銀：輝達正負擔美國經濟成長重任

AI好燒錢！　德銀：輝達正負擔美國經濟成長重任

德意志銀行外匯研究全球主管George Saravelos表示，人工智慧（AI）基礎設施的大規模支出熱潮正在拯救美國經濟免於衰退。Saravelos表示，可以毫不誇張地說，作為人工智慧投資周期的關鍵供應商輝達「目前正肩負著美國經濟成長的重擔」。

川普稱止痛藥增自閉症風險　世衛、歐盟紛駁斥

川普稱止痛藥增自閉症風險　世衛、歐盟紛駁斥

北醫大研究：打B肝疫苗可降低糖尿病風險15%

北醫大研究：打B肝疫苗可降低糖尿病風險15%

陸科學家首捕捉植物單細胞分裂全過程 破解世紀難題

陸科學家首捕捉植物單細胞分裂全過程 破解世紀難題

研究揭維他命D竟能助攻乳癌化療　醫：腫瘤全消機率提升近8成

研究揭維他命D竟能助攻乳癌化療　醫：腫瘤全消機率提升近8成

漸凍症京東蔡磊科學研究

有錢人逛街6特徵　一眼看出鈔能力

吊車大王：別再捐款到「某某帳戶」　網友狂讚

綠營對話外流 　Cheap：她人設炸成碎片

虎媽把女兒鎖房內5天　爸破門驚見屍體

即／虎媽拘禁21歲女兒致死！爸爸10萬交保

劉世芳會議稱淹家門口就算了　內政部澄清

員工拒送物資　他追問才知「在災區抬遺體2公里」

一卡車物資送達　網見這1樣歪樓：很台南

1天撤8千人　光復鄉長嘆1事讓民眾大意

77萬美國YTR沒出戰《中文怪物》親揭原因：不符條件

女控訴遭淫師誘姦　還強拍裸照還逼墮胎

光復鄉14死　「堰塞湖問題」醫比較藍綠執政差別：嚇一跳

她特別選「冷門物資」送到花蓮　網：好細心

百歲人瑞家中遭洪水淹死　曾孫監視器見最後一面

即／孫生侵犯4女遭起訴　「陷溺性癮」求重刑

